Le secteur de l' investissement britannique doit améliorer sa diversité ethnique

(NEWSManagers.com) - Seulement 35 % des professionnels de l' investissement au Royaume-Uni pensent que leur société en fait assez pour recruter des personnes d' origines ethniques diverses, selon un sondage sur l' inclusion et la diversité réalisé par la CFA Society UK.

Invités à identifier le domaine de l'inclusion et de la diversité dans lequel leur entreprise doit s'améliorer, plus d'un quart des répondants (26 %) ont de nouveau mentionné l'origine ethnique. Cela arrive loin devant les autres sujets que sont la diversité des sexes (16 %), la diversité socio-économique (12 %) et la diversité LGBTQ+ (4 %).

Un autre point de préoccupation est la diversité cognitive, les deux tiers des professionnels de l'investissement (66 %) estimant que les entreprises n'y accordent pas suffisamment d'attention.

La question qui requiert le plus d' efforts est l'acquisition et la rétention des talents, avec 56 % des répondants qui déclarent que ce domaine de l'inclusion et de la diversité doit être amélioré. Viennent ensuite l'écart de rémunération (53 %), puis la représentation au niveau des conseils d'administration et des cadres (52 %).

Des progrès à faire en matière d'éducation

Malgré tout, la majorité des professionnels de l'investissement interrogés par la CFA UK ont constaté des efforts pour améliorer l'inclusion et la diversité dans le secteur. Soixante-trois pour cent des répondants estiment que leur entreprise soutient suffisamment l'inclusion et la diversité, et 51 % estiment qu'il y a suffisamment de possibilités au travail pour s'engager personnellement dans l'amélioration de la diversité. Près de la moitié des répondants (49 %) ont également remarqué une attention accrue à la diversité ethnique dans leur entreprise depuis le début des récentes manifestations de Black Lives Matter.

Il reste encore des progrès à faire en matière d' éducation et de formation à l'inclusion et à la diversité. Seule la moitié des répondants (51 %) ont suivi une forme quelconque de formation à l'inclusion et à la diversité ; de même, 50 % ont suivi une formation visant à lutter contre les préjugés inconscients. Si la proportion de répondants ayant suivi une formation sur l'inclusion et la diversité a fait un bond par rapport aux 43 % de l'année dernière, il est clair que des progrès supplémentaires sont encore nécessaires.

En outre, si la plupart des professionnels de l'investissement estiment que leur entreprise s'efforce de s'attaquer aux problèmes d'inclusion et de diversité, beaucoup ne connaissent pas encore les initiatives de leur entreprise (41 %). Quarante-quatre pour cent estiment également qu'ils n'ont pas suffisamment de possibilités au travail pour s'impliquer personnellement dans l'amélioration de la diversité dans la profession de l'investissement.