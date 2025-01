Le secteur de l'IA sous pression face au modèle de DeepSeek

(AOF) - La startup chinoise DeepSeek, qui revendique un modèle d'intelligence artificielle plus performant que ChatGPT, pourrait remettre en cause le modèle économique des géants américains et devrait peser particulièrement sur le Nasdaq. Nvidia chute de près de 12% en avant-Bourse tandis que AMD et Micron reculent respectivement de 3,7% et de 6,4%.