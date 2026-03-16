Le secteur de l'acier sous pression selon Oddo BHF
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 15:30
Les producteurs d'inox apparaissent plus exposés en raison d'un mix dominé par les secteurs de la construction et des biens d'équipement. Dans l'ensemble, les activités hors d'Europe devraient rester résilientes avec un impact de l'énergie moins accentué. Ce facteur soutient particulièrement ArcelorMittal (Amérique du Nord et Brésil), SSAB (USA), Aperam (Brésil) et Outokumpu (Amérique du Nord).
En outre, Oddo BHF estime que l'énergie constitue un risque surtout pour les producteurs d'inox, très dépendants des fours à arc électrique. Outokumpu (fabricant finlandais d'acier inoxydable) et Acerinox (producteur et distributeur espagnol d'aciers inoxydables laminés à chaud et à froid) apparaissent relativement protégés grâce à leur localisation et à leurs couvertures énergétiques, tandis qu'Aperam est sans doute un peu plus vulnérable. Les aciéristes au carbone sont moins exposés grâce à la prédominance des hauts-fourneaux et à leur production en propre d'énergie.
Révisions financières
Sur le plan financier, les révisions d'EBITDA 2026 sont revues à la baisse, dans une fourchette de -2% à -18%. Les acteurs orientés vers des produits haut de gamme et l'infrastructure, comme SSAB (groupe sidérurgique suédois) ou Voestalpine (entreprise autrichienne spécialisée dans le travail de l'acier), devraient, selon Oddo BHF, mieux résister. Dans l'inox, Aperam et Outokumpu voient leurs attentes diminuer, tandis qu'Acerinox est le seul acteur à ne pas subir de baisse. Les objectifs de cours du broker sont ajustés avec notamment une hausse des CMPC (coût moyen pondéré du capital).
"Après la forte poussée des cours de Bourse et des valorisations en 2025, les aciéristes sont évidemment fragilisés par le contexte actuel. Les valorisations actuelles proches de 5x EBITDA sur les 12 prochains mois en moyenne (vs 5.5x il y a un mois) reposent sur des consensus sans doute encore un peu trop hauts. Cela laisse un potentiel de baisse supplémentaire de 1x sur la base des niveaux historiques de bas de cycle", souligne Oddo BHF.
Dans ce contexte, il semble difficile pour Oddo BHF d'adopter une approche agressive mais pense que les acteurs avec une forte exposition au marché américain devraient surperformer en cas de maintien des incertitudes. "Nous mettons ici en avant SSAB et Acerinox avec une baisse limitée de nos objectifs de cours. Les autres acteurs apparaissent plus à risque même si ArcelorMittal et Aperam devraient tirer parti de leur exposition importante hors d'Europe", relève le broker.
"Dans la continuité de notre analyse la semaine dernière, nous pensons que la principale zone de vulnérabilité concerne la baisse potentielle de la demande. Le principal débouché à risque est sans doute celui des biens d'équipements qui pèse près de 20% de la demande d'acier carbone", affirme aussi Oddo BHF.
L'auto (environ 30%) et la construction (près de 20%) sont également vulnérables tandis que l'infrastructure et la défense (environ 15%) apparaissent plus résilients. Le mix des producteurs d'inox nous apparaît davantage à risque avec une exposition dominante à la construction (proche de 50% en incluant les biens de consommation) et aux biens d'équipement (environ 40%).
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