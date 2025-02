Le secteur automobile flambe sur fond de possibles exemptions de droits de douane

(AOF) - Le secteur automobile progresse nettement ce jeudi. Les équipementiers, Forvia , Michelin , Valeo et OPmobility et les constructeurs Stellantis et Renault figurent parmi les principales progressions de l'indice SBF 120. Comme l'a rapporté Reuters dans la nuit, le président républicain de la Chambre des représentants a indiqué que Donald Trump envisageait des exemptions de droits de douane qui pourraient inclure les industries automobiles et pharmaceutiques.

Quelques catégories pourraient être traitées différemment par la Maison Blanche "et je pense que ces deux-là en feraient partie ", a déclaré Mike Johnson lors d'une brève interview. "Mais je n'en suis pas certain. Il faut attendre et demander à la Maison Blanche ce qu'il en est".