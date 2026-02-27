Le secteur aérien en zone de turbulences après la publication sans éclat de IAG
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 17:43
IAG a publié aujourd'hui un bénéfice net 2025 en hausse de 22,3%, à 3,1 MdsEUR, un chiffre qui reste néanmoins inférieur au consensus de 3,35 MdsEUR.Le bénéfice par action (BPA) de base ressort à 71,3 centimes d'euro, en progression de 28,0%, tandis que le BPA ajusté atteint 69,5 centimes, en hausse de 22,4%.
Le chiffre d'affaires total publié s'établit à 33,21 MdsEUR (consensus : 33,34 MdsEUR), contre 32,1 MdsEUR un an plus tôt, soit une croissance de 3,5%.Le groupe rapporte que la baisse des coûts du carburant (-6,9% sur un an) et des effets de change favorables ont soutenu sa performance, malgré une hausse des coûts unitaires hors carburant de 2,8%. Le résultat avant impôt publié s'élève à 4 505 MEUR, légèrement supérieur au consensus de 4 411 MEUR.
Le dividende total au titre de 2025 s'élèvera à 448 MEUR, en hausse de 8,9% par action. IAG annonce en parallèle un nouveau retour d'excédent de trésorerie de 1,5 MdEUR sur les 12 prochains mois, dont un rachat d'actions de 500 MEUR d'ici fin mai 2026.
"Nous avons enregistré une nouvelle année de performance exceptionnelle en 2025, avec des marges remarquables et un retour sur capital supérieur", a souligné le directeur général Luis Gallego.
Pour 2026, le groupe anticipe une hausse de capacité d'environ 3%, une baisse des coûts unitaires hors carburant d'environ 1% (incluant un effet de change favorable d'environ deux points) et un free cash flow après capex supérieur à 3 MdsEUR.
Un secteur aérien sous pression
À la suite de cette publication, Panmure Liberum confirme sa note d'achat sur IAG avec un objectif de cours de 590 pence. L'analyste met en avant des résultats annuels conformes, des perspectives positives et le programme de rachat d'actions (SBB) de 1,5 MdEUR. "Nous ne prévoyons pas de révision significative des estimations du consensus", indique-t-il.
Ces résultats sans éclat font plonger les autres compagnies aériennes, le tout dans un contexte de tensions géopolitiques avec l'Iran et d'une envolée des cours de l'or noir. En effet, alors que le kérosène représente généralement entre 25 et 30% des coûts opérationnels des compagnies, le baril de brut est en hausse, avec 2,2% pour le WTI et le Brent de mer du Nord.
,
Dans ce contexte, United Airlines lâche 8%, dans le sillage de IAG (-7,1%), suivie de Delta (-6,3%) et American Airlines (-5,6%), Air France-KLM (-6,4%), Lufthansa (-3,7%), easyJet (-2,9%), Southwest Airlines (-2,8%), ou encore Finnair (-1,9%) et Ryanair (-2,4%).
De son côté, Wizz Air recule de 8,5% après avoir perdu le soutien des fonds Indigo Partners, qui ont annoncé céder 10% du capital de la compagnie, abaissant leur participation à 14,2%. Le marché y voit un signal de désengagement.
Valeurs associées
|423,650 GBX
|LSE
|-7,36%
A lire aussi
-
Le noir a été la couleur choisie par le directeur artistique de Roberto Cavalli pour la nouvelle collection femme présentée à la Fashion Week de Milan, mais Fausto Puglisi ne se sent pas pour autant négatif. La palette presque entièrement noire, rehaussée de touches ... Lire la suite
-
Les exportations et importations italiennes en dehors de l'Union européenne ont diminué au mois de janvier sur un an, chutant respectivement de 6% et de 14% par rapport à janvier 2025, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat). Après une année ... Lire la suite
-
Le Pakistan a bombardé vendredi plusieurs grandes villes afghanes, dont la capitale Kaboul, le gouvernement pakistanais ayant déclaré une "guerre ouverte" aux autorités talibanes à la suite d'une offensive afghane lancée la veille à sa frontière. Longtemps proches, ... Lire la suite
-
L'entreprise de Jack Dorsey va tailler dans ses effectifs parce que les outils IA vont remplacer des milliers d'emplois. Le dirigeant pense que ce mouvement est inexorable, ce qui alimente les scénarios les plus extrêmes qui circulent actuellement sur le marché. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer