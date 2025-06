Le secteur aérien dans le rouge avec la probabilité d’une opération israélienne en Iran

(AOF) - Les titres des compagnies aériennes américaines United Airlines et Delta Airlines ont respectivement perdu 5,49 et 4,86 % hier soir. Ce matin, en Europe, leurs concurrentes suivent le même cap à l’image d’ Air France-KLM , EasyJet ou Ryanair dont les actions affichent toutes des replis significatifs. Les groupes de transport aérien sont affectés par le fort rebond des cours du pétrole enregistré hier soir : +6,26 % pour le WTI à New York, et +5,50 pour le Brent à Londres. Les investisseurs s’inquiètent d’informations émanant de CBS News. Les cours ont depuis reflué.

Selon le média américain, aux États-Unis, des responsables ont été informés qu'Israël était prêt à lancer une opération en Iran selon plusieurs sources. Washington, qui anticipe des représailles contre certains sites américains, a conseillé à certains de ses citoyens de quitter la région.

Le ministre des Affaires étrangères d'Oman, Badr al-Busaidi, a cependant indiqué ce matin sur X que de nouvelles discussions entre les Etats-Unis et l'Iran étaient prévues ce dimanche à Muscat.