Le secrétaire du Parti communiste de Pékin rencontre la directrice générale de Citigroup en Chine - Beijing Youth Daily

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire du Parti communiste de Pékin, Yin Li, s'est entretenu en Chine avec Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , et a évoqué le renforcement de la coopération dans les domaines de la gestion de patrimoine et du financement transfrontalier, a rapporté samedi le Beijing Youth Daily.

M. Yin a déclaré que Pékin se réjouissait de voir Citigroup étendre davantage ses activités et contribuer à attirer davantage d'entreprises et d'investissements internationaux dans la ville, a indiqué le média soutenu par l'État.