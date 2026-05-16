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Le secrétaire du Parti communiste de Pékin rencontre la directrice générale de Citigroup en Chine - Beijing Youth Daily
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 05:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le secrétaire du Parti communiste de Pékin, Yin Li, s'est entretenu en Chine avec Jane Fraser, directrice générale de Citigroup C.N , et a évoqué le renforcement de la coopération dans les domaines de la gestion de patrimoine et du financement transfrontalier, a rapporté samedi le Beijing Youth Daily.

M. Yin a déclaré que Pékin se réjouissait de voir Citigroup étendre davantage ses activités et contribuer à attirer davantage d'entreprises et d'investissements internationaux dans la ville, a indiqué le média soutenu par l'État.

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