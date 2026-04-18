Le secrétaire aux transports déclare que le nombre de candidats au contrôle du trafic aérien a dépassé les 8 000 en 13 heures

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec le dernier nombre de candidats; plus de citations) par Courtney Rozen

Un nombre record de plus de 8 000 personnes ont postulé pour des emplois dans le système de contrôle du trafic aérien américain en difficulté au cours des 13 premières heures d'une campagne de recrutement axée sur les personnes qui aiment jouer aux jeux vidéo, a déclaré vendredi le secrétaire aux transports Sean Duffy.

L'Administration fédérale de l'aviation, confrontée à une pénurie de contrôleurs aériens dans les tours de contrôle à travers les États-Unis, a ouvert les candidatures pendant la nuit afin de pourvoir davantage de postes, a déclaré Sean Duffy lors de la réunion Semafor World Economy à Washington.

Au bout de 12 heures, selon Sean Duffy, la FAA avait reçu quelque 6 000 candidatures. En publiant sur X plus tard dans la journée, il a indiqué que 8 004 candidats avaient déposé leur candidature en 13 heures, soit 10 par minute, ce qui représente le rythme le plus rapide jamais enregistré pour des candidats à des postes de contrôleurs aériens aux États-Unis.

Sean Duffy a précisé que 7 252 de ces candidats répondaient aux qualifications de base, mais qu'ils devaient encore se soumettre à un processus d'évaluation rigoureux.

"Nous avons reçu un flot de jeunes gens qui veulent devenir contrôleurs aériens", a déclaré Sean Duffy lors de la conférence, qualifiant les efforts de l'administration Trump pour enrôler des passionnés de jeux vidéo de "succès retentissant".

Sean Duffy a indiqué que son équipe avait interrogé un groupe de contrôleurs actuels et avait appris que la plupart d'entre eux jouaient à des jeux vidéo, ce qui a incité le ministère à recruter au sein de cette "communauté".

"Si vous pensez simplement à ce que ces joueurs font sur les écrans, et qu'ils parlent et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, ils sont habitués à cela, et c'est en fait ce que vous faites dans une tour", a-t-il déclaré.

Le système américain de contrôle du trafic aérien est à bout de souffle. De nombreux contrôleurs effectuent des heures supplémentaires obligatoires et des semaines de six jours, et l'académie de formation au contrôle du trafic aérien de la FAA a connu de graves problèmes de rétention des étudiants.

La charge de travail des contrôleurs augmente également. Entre 2015 et 2024, le nombre total de vols utilisant le système de contrôle du trafic aérien a augmenté d'environ 10 % pour atteindre 30,8 millions, selon le Government Accountability Office , l'auditeur du gouvernement américain.