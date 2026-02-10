Le secrétaire américain au Commerce déclare que le dollar est à un niveau "plus naturel" pour le commerce

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré mardi qu'il considérait la faiblesse du dollar comme un niveau "plus naturel" pour promouvoir les exportations américaines et développer la croissance économique.

Interrogé sur la récente faiblesse du dollar lors d'une réunion de la sous-commission des crédits du Sénat américain, M. Lutnick a déclaré que pendant de nombreuses années, le dollar avait été manipulé à la hausse par d'autres pays afin d'exporter davantage vers les États-Unis, mais que le président Donald Trump était en train de changer la dynamique commerciale.

"L'idée est donc que le dollar, là où il est maintenant, est tout simplement plus naturel. Nous exportons davantage, et c'est la raison pour laquelle notre PIB a autant augmenté, n'est-ce pas?" a déclaré M. Lutnick.

Il a ajouté qu'il pensait que le PIB du quatrième trimestre 2025 dépasserait 5 % et pourrait atteindre 6 % au premier trimestre 2026.

Le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, porte-parole traditionnel de l'administration sur la valeur du dollar, a insisté à plusieurs reprises sur le fait que les États-Unis ont une " politique du dollar fort " et que les mesures économiques prises pour rendre les États-Unis attrayants pour les investissements étrangers vont dans ce sens.

Le dollar a atteint son niveau le plus bas depuis quatre ans à la fin du mois de janvier, après que M. Trump a déclaré que la faiblesse du billet vert était "formidable"

La faiblesse du dollar est due à de multiples facteurs: les attentes de réductions continues des taux de la Réserve fédérale, l' incertitude concernant les tarifs douaniers , la volatilité des politiques, y compris les menaces sur l'indépendance de la Fed, et l'augmentation des déficits budgétaires, qui ont tous érodé la confiance des investisseurs dans la stabilité de l'économie américaine.

Mardi, le dollar s'est négocié principalement à la baisse contre les principales devises après des données indiquant une croissance plus lente que prévu des dépenses de consommation en décembre, et alors que le yen s'est à nouveau renforcé suite à la victoire électorale de la Première ministre

Sanae Takaichi.

Les données du Département du Commerce des États-Unis ont montré mardi que les ventes au détail américaines sont restées inchangées en décembre, ce qui met la pression sur les dépenses de consommation, qui constituent les deux tiers de l'économie. Les agences de production de données sont toujours en train de rattraper les retards causés par la fermeture du gouvernement l'année dernière.