Le secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr., envisage d'ajouter les symptômes de l'autisme au programme de lutte contre les dommages causés par les vaccins, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 21:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails du rapport tout au long de l'article)

Le secrétaire à la santé et aux services sociaux, Robert F. Kennedy Jr., envisage d'ajouter certains symptômes de l'autisme à la liste officielle des effets secondaires pouvant être indemnisés dans le cadre d'un programme gouvernemental d'indemnisation des dommages causés par les vaccins, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant un conseiller.

Le National Vaccine Injury Compensation Program, qui protège les fabricants de vaccins de la plupart des poursuites judiciaires et fournit un fonds pour indemniser les personnes qui ont des réactions graves aux vaccins couverts, a versé environ 5 milliards de dollars depuis sa création en 1988, selon le rapport.

Le Congrès a créé le programme national d'indemnisation des victimes de vaccins il y a près de quarante ans en réponse à la multiplication des actions en justice contre les fabricants de vaccins, ce qui a conduit certaines entreprises à se retirer du secteur, selon le rapport de Bloomberg News.

Robert F. Kennedy Jr. est habilité à modifier la liste des affections pouvant donner lieu à des demandes d'indemnisation dans le cadre du programme, mais tout changement nécessiterait probablement un processus réglementaire dont la finalisation pourrait prendre des mois, selon le rapport.

Robert F. Kennedy Jr. a fait valoir que le programme national d'indemnisation des victimes de vaccins était trop compliqué et pas assez généreux pour les personnes souffrant de lésions liées aux vaccins.

Le programme prévoit également un délai de prescription d'environ trois ans pour le dépôt des demandes d'indemnisation, ajoute le rapport.

