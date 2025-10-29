Le secrétaire américain à la Santé déclare qu'il n'y a pas assez de données pour démontrer que le Tylenol provoque l'autisme

(Ajout de la déclaration de Kenvue au paragraphe 8, mise à jour du cours de l'action au paragraphe 9) par Susan Heavey et Ahmed Aboulenein

Le plus haut responsable de la santé de Donald Trump a déclaré mercredi que les preuves ne montrent pas que le Tylenol, l'analgésique de Kenvue

, cause définitivement l'autisme, mais qu'il devrait être utilisé avec prudence, un mois après que le président a déclaré que les responsables américains de la santé recommanderaient d'en limiter l'utilisation.

Les commentaires du secrétaire américain à la santé, Robert F. Kennedy Jr., interviennent également un jour après que l'État républicain du Texas a intenté un procès au fabricant du médicament , également connu sous le nom d'acétaminophène et vendu à grande échelle depuis des décennies.

"L'association causale... entre le Tylenol administré pendant la grossesse et les périodes périnatales n'est pas suffisante pour affirmer qu'il cause définitivement l'autisme. Mais elle est très suggestive", a déclaré M. Kennedy à la presse, citant des études animales, sanguines et d'observation.

"Il convient d'adopter une approche prudente à cet égard", a-t-il ajouté.

En septembre , M. Trump, qui n'est pas médecin, a mis en garde les femmes enceintes contre la prise de ce médicament, sans citer aucune preuve scientifique. Son affirmation non prouvée a d'abord frappé les actions de la société de santé grand public, qui a été séparée de Johnson & Johnson en 2023, et a suscité des réactions négatives de la part de nombreux médecins.

Kenvue a défendu à plusieurs reprises le médicament contre la douleur, affirmant qu'il n'y a pas de lien scientifique avec l'autisme et avertissant que de telles suggestions pourraient mettre en danger la santé maternelle.

La société a exhorté la Food and Drug Administration des États-Unis à rejeter la demande d'ajout d'un avertissement sur l'autisme sur l'étiquette du Tylenol, et aurait embauché un nouveau chef du marketing .

"Nous convenons, comme l'a dit le secrétaire à la Santé Kennedy, que le meilleur message à adresser aux femmes enceintes est de consulter un professionnel de la santé avant de prendre de l'acétaminophène, ce que l'étiquette du Tylenol indique aux consommateurs. Nous convenons également qu'il n'y a pas de lien de causalité définitif entre la prise d'acétaminophène et l'autisme", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Les actions de Kenvue étaient en baisse de 1,4 % à la clôture du marché mercredi.