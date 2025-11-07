Le scandale des poupées sexuelles de Shein met en lumière les zones d'ombre des places de marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les places de marché ont souvent listé des produits interdits

*

Shein vend environ 10 millions d'articles sur son site

*

Shein affirme que 900 employés travaillent à la modération des contenus

*

La France s'attaque également aux faux produits

(Ajout de la réunion de Shein avec l'UE au paragraphe 7, des commentaires de Temu et d'AliExpress au paragraphe 27, et des liens vers d'autres articles tout au long du texte) par Helen Reid

Les mesures de répression prises par la France à l'encontre de Shein concernant des poupées sexuelles pour enfants et des armes interdites mettent en lumière un problème récurrent des places de marché en ligne: l'incapacité à contrôler correctement les vendeurs tiers et à bloquer les ventes de produits contrefaits, illégaux, dangereux ou tout simplement offensants.

Les places de marché en ligne - des plateformes qui permettent à plusieurs vendeurs d'exposer et d'expédier leurs marchandises dans le monde entier - ont connu un essor fulgurant au cours de la dernière décennie, et Amazon, Alibaba, Temu et Shein ont généré des revenus considérables en offrant aux consommateurs une gamme apparemment infinie de produits à bas prix.

Tous les produits ne sont pas conformes aux normes juridiques ou de sécurité.

Amazon a été critiqué en Grande-Bretagne en 2022 pour avoir vendu des armes illégales, et en 2018 pour avoir vendu des poupées sexuelles ressemblant à des enfants, les mêmes problèmes qui ont provoqué un tollé en France, le gouvernement ayant décidé d'interdire Shein.

"Comme les places de marché ne contrôlent pas les produits en permanence, on peut trouver des produits similaires ou même les mêmes produits vendus sous un autre nom, très peu de temps après avoir été retirés", a déclaré Sylvia Maurer, directrice de la coordination du plaidoyer au BEUC, l'organisation européenne de défense des consommateurs.

"C'est un peu comme se battre contre des moulins à vent

Shein a rencontré la Commission européenne vendredi, a déclaré un porte-parole de l'exécutif européen, après que la France a exhorté la Commission à lancer une enquête sur le distributeur en ligne chinois en vertu de la loi sur les services numériques (Digital Services Act) qui régit les plates-formes en ligne.

UNE VASTE PLACE DE MARCHÉ

Shein, populaire auprès des jeunes et des consommateurs à faible revenu pour sa mode ultra-abordable, présente environ 10 millions d'articles individuels sur son site web, dont la grande majorité provient de vendeurs tiers plutôt que de vêtements de sa propre marque, estime Juozas Kaziukenas, analyste du commerce électronique basé à New York.

"Il s'agit simplement d'un catalogue énorme, massif, provenant de toutes sortes de fabricants et de vendeurs différents, et les articles que vous trouverez sont des articles que personne chez Shein n'a vérifié manuellement pour qu'ils soient sur le site - ils sont simplement sur le site", a déclaré M. Kaziukenas.

Dans une déclaration à Reuters, Shein a indiqué qu'elle examinait les listes de produits afin d'identifier les produits interdits ou les violations de la politique de l'entreprise. Elle a ajouté qu'elle utilisait des outils de détection pour signaler les problèmes potentiels et que plus de 900 employés dans le monde travaillaient à la modération du contenu.

Amazon a déclaré qu'elle prenait des mesures pour empêcher que des produits interdits soient listés par des vendeurs tiers et qu'elle surveillait en permanence sa boutique.

PERSONNE NE PEUT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE

Les places de marché, en tant qu'intermédiaires, ne sont pas responsables des produits qu'elles vendent, car elles ne sont pas "réputées importatrices" au sens de la législation de l'Union européenne, a déclaré Mme Maurer. Son organisation fait partie de celles qui font pression pour que cela change, dans le cadre de la prochaine réforme douanière de l'UE.

Selon Gabriela da Costa, associée du cabinet d'avocats K&L Gates à Londres, de nombreux fournisseurs étrangers s'en sortent en vendant sur des plateformes où la surveillance est minimale et où il n'y a pas d'entité basée dans l'UE.

"Les autorités n'ont donc personne dans l'Union à qui demander des comptes, ce qui est aggravé par les difficultés pratiques et financières liées à l'application de la loi à des volumes massifs", a-t-elle ajouté.

Les autorités françaises enquêtent sur les places de marché en ligne Shein, Temu, AliExpress et Wish pour des infractions présumées aux règles, notamment la possibilité pour des mineurs d'accéder à des contenus pornographiques par l'intermédiaire de leurs places de marché, a déclaré le procureur de Paris mardi.

Les mesures de répression prises par la France à l'encontre de Shein s'inscrivent dans un contexte d'inquiétude croissante en Europe concernant les plateformes en ligne qui facilitent l'augmentation des flux de produits chinois bon marché dans l'Union européenne.

Shein, Temu, AliExpress et Amazon Haul envoient des produits provenant d'usines chinoises directement aux consommateurs sans payer de droits de douane, car l'UE les exonère pour les colis de commerce électronique de moins de 150 euros ($174.93). Quelque 4,6 milliards de colis de faible valeur issus du commerce électronique ont été importés dans l'UE en 2024, soit deux fois plus qu'en 2023.

LES PETITS COLIS INONDENT NOS VILLES

Paris, capitale mondiale de la mode, est également de plus en plus frustrée par les plateformes qui vendent des sacs à main ou des produits cosmétiques contrefaits.

"Il y a, dans ce flux massif de petits colis qui inondent nos villes et nos villages, des produits contrefaits, des produits malsains et des produits illicites", a déclaré le ministre français des affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lors d'une interview à la radio.

La ministre française du budget, Amélie de Montchalin, a déclaré vendredi que les autorités douanières avaient examiné 100 000 colis de faible valeur à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris, alors que le gouvernement cherche des preuves de l'existence de produits illégaux envoyés par Shein.

La poupée sexuelle ressemblant à un enfant est "flagrante et facile à pointer du doigt parce qu'elle fait les gros titres, mais en réalité, la situation quotidienne à laquelle nous avons affaire est, par exemple, une crème qui n'est pas exactement la vraie, mais qui a l'air légitime", a déclaré Mme da Costa.

La Poste, service postal public français, qui a annoncé le mois dernier un partenariat avec Temu, affirme que les consommateurs français commandent massivement sur des plateformes chinoises, qui représentent désormais 20 % de ses colis Colissimo, soit la même part qu'Amazon.

Temu a déclaré que ses équipes de conformité travaillent pour s'assurer que les produits et les vendeurs sur sa plateforme répondent aux exigences légales et de sécurité de l'UE. AliExpress a indiqué que ses algorithmes détectent les inscriptions à risque, qui sont ensuite examinées par des humains.

($1 = 0,8575 euro)