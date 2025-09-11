information fournie par Reuters • 11/09/2025 à 07:06

Le SAR402663 de Sanofi a obtenu la désignation "fast track" USA

Sanofi SA SASY.PA :

* LE SAR402663 A OBTENU LA DÉSIGNATION "FAST TRACK" AUX ÉTATS-UNIS POUR LE TRAITEMENT DE LA DÉGÉNÉRESCENCE MACULAIRE LIÉE À L'ÂGE NÉOVASCULAIRE

Texte original nGNXLlKww Pour plus de détails, cliquez sur SASY.PA

(Rédaction de Gdansk)