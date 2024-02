Le salon de l'aéronautique de Singapour démarre sur fond de reprise des voyages et de contraintes d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

Plus de 1 000 entreprises participent au salon de l'aéronautique

COMAC remporte des commandes pour 40 C919 et 16 ARJ21

La demande de voyages s'est presque rétablie par rapport aux niveaux de 2019

Les fournisseurs ont du mal à répondre à la demande d'avions

(Ajoute les commandes de COMAC au paragraphe 5 et les commentaires de l'exécutif d'Airbus aux paragraphes 12-13) par Lisa Barrington, Brenda Goh et Joe Brock

Singapour a donné mardi le coup d'envoi du plus grand salon aéronautique d'Asie - le premier en six ans à ne pas avoir été affecté par des restrictions liées à une pandémie - alors que l'industrie aéronautique mondiale est confrontée à une reprise de la demande de voyages face à de sévères contraintes d'approvisionnement.

Plus de 1 000 entreprises de plus de 50 pays participent au salon bisannuel de Singapour , axé sur le commerce et la défense, avec à leur tête des géants de l'industrie occidentale comme Airbus AIR.PA , Boeing BA.N et Lockheed Martin LMT.N et leurs concurrents chinois comme COMAC et AVIC.

Les entreprises russestelles que Russian Helicopters et Irkut, qui ont participé aux éditions précédentes du salon, ne sont pas présentes cette année en raison de la guerre en Ukraine. En revanche, les sociétés israéliennes Israel Aerospace Industries et Rafael Advanced Defense Systems, qui avaient renoncé à participer au salon aéronautique de Dubaï en novembre dernier en raison de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza,sont présentes.

Des avions militaires de Singapour, d'Australie, d'Inde, d'Indonésie, de Corée du Sud et desÉtats-Unis sont présentés, ainsi que le C919 de COMAC, dont c'est la première apparition en dehors du territoire chinois, et un Airbus A350-1000 alimentépar 35 % de carburant aviationdurable .

COMAC a affiché les premières commandes d'avions du salon mardi matin, avec Tibet Airlines de Chine qui a finalisé une commande de 40 avions monocouloirs C919 et de 10 jets régionaux ARJ21, et Henan Civil Aviation Development and Investment Group de Chine qui a commandé 6 ARJ21.

Étant donné qu'il a lieu en début d'année, le salon aéronautique de Singapour donne généralement lieu à moins d'annonces de commandes importantes que ses homologues de Paris, Farnborough et Dubaï.

À la fin de l'année 2023, la demande de voyages s'était presque entièrement rétablie par rapport aux niveaux prépandémiques de 2019, les voyages intérieurs étant supérieurs de 4 % aux niveaux préCOVID, tandis que le marché international accusait un retard de 88 %, principalement en raison de la lenteur de la reprise en Chine, selon les données de l'Association internationale du transport aérien (IATA).

"S'il a été facile de réduire la demande en réponse à la crise induite par la pandémie, la reprise s'est accompagnée de difficultés", a déclaré Alton Aviation Consultancy dans un rapport publié mardi. "Les retards dans la remise en service des avions, exacerbés par une pénurie de main-d'œuvre sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ont ralenti le rythme de la reprise dans la région APAC

LESDIFFICULTÉS DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT

Les principaux fournisseurs, avionneurs et motoristes ont eu du mal à suivre le rebond de la demande après la forte baisse enregistrée lors de la crise COVID-19, qui a entraîné des pertes d'emplois, des problèmes de fret et une pénurie de main-d'œuvre qualifiée dans l'industrie.

Boeing, en particulier, fait l'objet d'un examen minutieux depuis que l'explosion en plein vol d'un panneau de cabine sur un 737 MAX d'Alaska Airlines ALK.N le 5 janvier a conduit l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis à prendre la mesure sans précédent de geler la production de son avion monocouloir le plus vendu à 38 par mois.

Airbus a annoncé ce mois-ci un nouveau retard dans l'entrée en service de son monocouloir à long rayon d'action A321XLR, qui passera du deuxième au troisième trimestre. Des fournisseurs ont déclaré à Reuters qu'Airbus produisait environ 50 avions de la famille A320neo par mois,alors que le plan de production prévoyait 58 avions pour la fin de l'année 2023.

Christian Scherer, le directeur général de l'activité avions commerciaux d'Airbus, a déclaré mardi qu'il y avait de nombreux "points d'étranglement" dans la chaîne d'approvisionnement de l'aérospatiale.

"La montée en puissance de la production exerce une pression sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement et il est de notre devoir de nous y attaquer", a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant qu'Airbus avait déployé plusieurs dizaines d'ingénieurs spécialisés dans la chaîne d'approvisionnement pour débloquer les goulets d'étranglement.

Les problèmes de production retardent la capacité des compagnies aériennes à remplacer les anciens avions par des modèles plus économes en carburant, alors que l'industrie cherche à atteindre son objectif d'émissions "nettes zéro" d'ici 2050.

Les compagnies aériennes cherchent également à acheter autant de carburant aviation durable que possible pourréduire leurs émissions de carbone, même si ce carburant coûte jusqu'à cinq fois plus cher que le carburant aviation conventionnel.

À Singapour, ce sont les voyageurs qui supporteront le coût de la transition vers le kérosène vert, a déclaré lundi le ministre des transports, en annonçant le projet de la ville-État de prélever une taxe sur le prix des billets d'avion au départ, à l'adresse , à partir de 2026.