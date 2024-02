Le salaire mensuel de base en hausse de 3,8% sur un an (Dares)

(AOF) - La Dares annonce que l’indice du salaire mensuel de base de l’ensemble des salariés a progressé de 0,3% au cours du quatrième trimestre 2023. Le service statistique du ministère du Travail précise que sur un an, cet indicateur a augmenté de 3,8% après avoir progressé de 4,2% le trimestre précédent. Ces évolutions doivent être mises en regard de l’inflation, souligne-t-il : les prix à la consommation (pour l’ensemble des ménages et hors tabac) augmentent de 3,6 % entre fin décembre 2022 et fin décembre 2023.