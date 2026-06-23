Le S&P et le Nasdaq reculent en raison d'une vague de ventes dans le secteur des semi-conducteurs, alors que les inquiétudes concernant les dépenses liées à l'IA s'intensifient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Le point en milieu d'après-midi)

* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,09 %, le S&P en baisse de 1,15 %, le Nasdaq en baisse de 1,77 %

* L'indice Philadelphia SE Semiconductor recule de 7,6 %

* L'indice de volatilité du CBOE atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine

par Abigail Summerville, Twesha Dikshit et Joel Jose

Le Nasdaq et le S&P 500 ont chuté mardi à leur plus bas niveau depuis plus d’une semaine, entraînés à la baisse par les fortes pertes enregistrées par les valeurs du secteur des semi-conducteurs, alors que les investisseurs examinaient de près l’augmentation des dépenses en intelligence artificielle financées par l’endettement et se préparaient à une politique plus restrictive de la Réserve fédérale américaine.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 7,6 %, tandis que l'indice du secteur technologique du S&P 500

.SPRCT a perdu 3,2 %.

Nvidia NVDA.O a reculé de 3,3 %, Alphabet GOOGL.O a perdu 1 %, tandis que les fabricants de puces Intel INTC.O , Marvell Technology MRVL.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont chuté de 5,8 % à 9,4 %.

« Certaines informations récentes concernant l’IA soulèvent des questions quant à l’ensemble des dépenses engagées, aux investissements en capital et à l’augmentation des capacités de production de semi-conducteurs », a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt. Les inquiétudes concernant les dépenses en IA financées par l’endettement des hyperscalers ont contribué à cette vague de ventes. SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk qui a fait son entrée en bourse ce mois-ci, a rejoint la liste des méga-capitalisations faisant appel au marché obligataire pour lever des capitaux.

L'action SpaceX affichait en fin de séance une hausse de 3,6 %, après avoir enregistré des pertes lors des trois dernières séances.

Les fabricants de puces mémoire Micron Technology MU.O et SanDisk SNDK.O , qui figuraient parmi les meilleures performances du S&P 500 cette année, ont chuté respectivement de 13 % et 13,6 %.

Les résultats financiers de Micron, attendus mercredi, pourraient donner des indications sur les perspectives du secteur des puces mémoire et d'intelligence artificielle après une forte hausse cette année.

À 14 h 23 (heure de l'Est) (18 h 23 GMT), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 45,86 points, soit 0,09 %, à 51 758,57, le S&P 500 .SPX a perdu 86,06 points, soit 1,15 %, à 7 386,73 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 463,45 points, soit 1,77 %, à 25 703,15.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis plus d'une semaine, grimpant de 1,9 point à 19,12.

Six des onze principaux secteurs du S&P 500 ont progressé, les biens de consommation de base .SPLRCS enregistrant la plus forte hausse avec 1,7 %. Les actions technologiques, dont les cours sont élevés, étant récemment sous pression, les investisseurs se sont tournés vers d’autres segments du marché.

Les valeurs du secteur des logiciels .SPLRCIS , qui avaient été fortement malmenées, ont également rebondi, ServiceNow

NOW.N enregistrant une hausse de 4,2 %.

Selon les données de LSEG, les traders parient de plus en plus sur une deuxième hausse des taux d’intérêt par la Fed d’ici décembre, alors qu’il y a deux semaines, ils ne s’attendaient qu’à une seule hausse de 25 points de base, les investisseurs anticipant une politique monétaire restrictive sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

Les données relatives à l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, l’indicateur d’inflation privilégié par la Fed, sont attendues jeudi. Les investisseurs suivent de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient après que les États-Unis ont suspendu les sanctions contre l'Iran pendant 60 jours à l'issue du premier cycle de négociations dans le cadre d'un accord de paix naissant.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,22 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,04 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux plus hauts sur 52 semaines et cinq nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 98 nouveaux plus hauts et 149 nouveaux plus bas.