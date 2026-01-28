Le S&P 500 termine en légère baisse après la Fed ; les semis atteignent des records

Le Nasdaq et le Dow Jones terminent légèrement dans le vert; le S&P 500 est en baisse

Le FOMC laisse les taux inchangés

L'immobilier est le secteur le plus faible du S&P 500; l'énergie est en tête des gains

Le dollar progresse de ~0,5 %; le bitcoin est en hausse; le pétrole brut augmente de >1,5 %; l'or augmente de >3,5 %

Le rendement du Trésor américain à 10 ans augmente à ~4,25%

Le S&P 500 termine avec une légère baisse après la FED; le SEMIS RALLIE A UN RECORD

Le S&P 500 .SPX a terminé en baisse de 0.01% mercredi, mettant fin à une série de cinq jours de clôture en hausse, après que la Réserve fédérale a laissé ses taux inchangés et que le président de la Fed Jerome Powell a versé de l'eau sur l'idée qu'une hausse des taux d'intérêt pourrait être à venir pour la banque centrale, mais le Nasdaq .IXIC a augmenté pour un sixième jour d'affilée et un indice des semi-conducteurs .SOX a atteint un record en fin de séance. Le S&P 500 a franchi pour la première fois la barre des 7.000 avant de se replier.

La banque centrale américaine a fait état d'une inflation toujours élevée et d'une croissance économique solide.

Les semi-conducteurs ont augmenté suite aux prévisions optimistes de Texas Instruments TXN.O et d'autres sociétés. TXN a annoncé des revenus et des bénéfices pour le premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 1,6 %, tandis que Texas Instruments a progressé de 9,9 %.

Les secteurs des services de communication .SPLRCL , des matériaux .SPLRCM et de l'énergie .SPNY ont également enregistré des records de clôture.

Après la clôture, les actions de Microsoft MSFT.O sont en baisse d'environ 4 % et celles de Meta Platforms META.O sont en hausse d'un peu plus de 5 %, suite à la publication de leurs résultats trimestriels. Tesla TSLA.O a également publié ses résultats et est en hausse d'environ 3 % dans les échanges après la clôture.

Voici l'instantané de clôture: (Caroline Valetkevitch)

