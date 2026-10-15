Le S&P 500 termine en hausse alors que les investisseurs délaissent l'IA au profit du secteur de la santé

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(Mises à jour sur l'évolution des cours à la clôture)

* TSMC fait preuve de prudence pour 2027 après un sixième trimestre consécutif de bénéfices records

* Les prix à la production aux États-Unis enregistrent en septembre leur plus forte hausse depuis quatre ans et demi

* L'indice des puces électroniques recule pour le septième jour consécutif

* S&P 500 +0,33 %, Nasdaq +0,08 %, Dow +1,08 %

par Noel Randewich et Sruthi Shankar

Le S&P 500 a terminé en hausse jeudi, se remettant de ses pertes initiales alors que les investisseurs, inquiets pour les valeurs liées à l'IA, se sont tournés vers Eli Lilly, UnitedHealth et d'autres valeurs des secteurs de la santé et de la consommation.

Plusieurs valeurs technologiques ont reculé, les investisseurs examinant de près les entreprises liées à l'IA dont l'endettement les rend vulnérables à la hausse des taux d'intérêt.

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly LLY.N a gagné plus de 3 %, UnitedHealth UNH.N a progressé de 2,8 % et Walmart

WMT.N a grimpé de 1,4 % après des relèvements de notation par la Deutsche Bank. Ces trois sociétés ont largement contribué à la hausse du S&P 500 au cours de la séance.

Nvidia NVDA.O a reculé de 1,8 % après que le fabricant de puces TSMC 2330.TW a émis des prévisions prudentes pour 2027, bien qu’il ait annoncé un sixième bénéfice trimestriel record consécutif grâce à une forte demande liée à l’intelligence artificielle.

Dell Technologies DELL.N a chuté de 6,9 % et Hewlett Packard Enterprise HPE.N a reculé de 7,1 %, les deux fabricants de serveurs enchaînant sur les fortes pertes enregistrées lors de la séance précédente, liées aux inquiétudes concernant les entreprises du secteur de l’IA exposées à des coûts d’emprunt plus élevés.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a reculé mais est resté proche de ses plus hauts niveaux depuis plusieurs années, les investisseurs s'inquiétant de l'inflation liée aux prix élevés du pétrole.

« Le coût de financement de tout, qu’il s’agisse d’une maison individuelle neuve ou d’un centre de données géant, augmente, et cela a des répercussions sur de nombreux secteurs du marché boursier », a déclaré Jed Ellerbroek, gestionnaire de portefeuille chez Argent Capital Management à Saint-Louis. « Les actions les plus performantes aujourd’hui sont celles des entreprises non cycliques et défensives. »

L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie ( .SOX ) a reculé de 0,9 %, enregistrant ainsi sa septième séance consécutive de baisse.

Le S&P 500 a progressé de 0,33 % pour clôturer la séance à 7 744,06 points.

Le Nasdaq a gagné 0,08 % à 26 713,03 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,08 % à 52 177,69 points.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été important, avec 20,7 milliards d’actions échangées, contre une moyenne de 17,6 milliards d’actions au cours des 20 séances précédentes.

Huit des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par le secteur de la santé .SPXHC , en hausse de 1,84 %, suivi par le secteur des matériaux .SPLRCM , qui a gagné 1,71 %.

Après avoir atteint un niveau record la semaine dernière, le S&P 500 affiche toujours une hausse d’environ 13 % en 2026, cette progression étant principalement alimentée par les valeurs liées à l’intelligence artificielle.

Le S&P 500 se négocie à environ 19 fois les bénéfices attendus, soit près de son plus bas niveau depuis 2023. Le ratio cours/bénéfice relativement faible de l’indice suggère que les investisseurs anticipent une fin éventuelle de la croissance massive des bénéfices alimentée par les poids lourds de l’IA, a déclaré M. Ellerbroek.

Les données publiées jeudi ont montré que les prix à la production aux États-Unis avaient enregistré en septembre leur plus forte hausse en quatre ans et demi, dans un contexte de hausse des coûts des biens et des services, ce qui constitue le dernier signe en date d’une inflation qui s’étend au-delà des produits énergétiques.

La publication mercredi de chiffres de l’inflation à la consommation , plus élevés que prévu, a alimenté les anticipations de nouvelles hausses des taux d’intérêt par la Réserve fédérale américaine, contribuant ainsi à une vague de ventes à Wall Street.

« On observe une légère rotation parmi les grands noms, mais ce n’est pas une première. Cela semble se produire tous les deux ou trois mois, sans compter les inquiétudes liées à l’IA », a déclaré Joe Saluzzi, codirecteur des opérations sur actions chez Themis Trading à Chatham, dans le New Jersey.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs sur taux d’intérêt tablent désormais sur une probabilité de 67 % que la Fed relève ses taux d’intérêt lors de sa réunion de décembre, contre 62 % mercredi.

L'action de Rocket Lab RKLB.O a chuté de 6,6 % après que la société spatiale a annoncé que le lancement inaugural de sa nouvelle fusée Neutron, plus grande, avait été reporté à l'année prochaine.

Le titre FMC FMC.N a chuté de plus de 30 % après que l’entreprise de produits agrochimiques a fortement revu à la baisse ses prévisions pour le troisième trimestre.

Au sein de l’indice S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été trois fois plus nombreux que ceux en baisse (ratio de 3,1 pour 1).

Le S&P 500 a enregistré 24 nouveaux plus hauts et aucun nouveau plus bas; le Nasdaq a enregistré 61 nouveaux plus hauts et 393 nouveaux plus bas.