Le S&P 500 s'envole en raison de la volatilité des valeurs des puces à l'approche d'un long week-end

Indices en hausse: Dow 0,01%, S&P 500 0,15%, Nasdaq 0,17%

Le bénéfice du quatrième trimestre de State Street chute à cause des dépenses

Les producteurs d'électricité chutent après l'annonce d'un accord visant à réduire les prix de l'électricité

(Mise à jour des prix en fin de matinée) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Le S&P 500 a légèrement progressé dans un marché agité avant le long week-end de vendredi, aidé par des gains dans les actions de puces, alors que Wall Street a cherché à arrondir une semaine en dents de scie qui a inauguré le début de la saison des résultats du quatrième trimestre.

Les fabricants de puces mémoires Micron MU.O et Seagate Technology STX.O ont gagné 5,6 % et 2,2 %, poursuivant leur ascension fulgurante en 2025 grâce à l'enthousiasme suscité par la demande en matière d'intelligence artificielle.

Les indices boursiers américains ont progressivement baissé tandis que les rendements du Trésor ont augmenté après que le président Donald Trump a déclaré qu'il pourrait vouloir garder le conseiller économique Kevin Hassett dans son rôle actuel, réduisant les paris du marché selon lesquels Hassett succéderait au président de la Fed, Jerome Powell.

Les probabilités que l'ancien gouverneur de la Fed, Kevin Warsh, devienne le prochain président de la Fed sont passées de 44 % à 57 % sur Polymarket, remplaçant ainsi M. Hassett, un éminent défenseur de la baisse des taux d'intérêt, en tant que principal candidat au poste de président de la Fed.

Cette semaine, les investisseurs ont également dû faire face à des inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale après que M. Powell a déclaré que des procureurs américains avaient menacé de l'inculper. M. Hassett a toutefois minimisé l'enquête en disant qu'il s'attendait à ce qu'il n'y ait "rien à voir ici".

"L'administration semble faire marche arrière dans sa rhétorique (Fed), a déclaré John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds, ajoutant que "toute tentative de saper Jerome Powell peut sembler se retourner contre elle"

Les actions américaines se dirigeaient vers des pertes hebdomadaires modestes, même après que le S&P 500 et le Dow aient battu de nouveaux records lundi.

Les inquiétudes concernant les retombées de la proposition de plafonner à 10 % les taux d'intérêt des cartes de crédit pendant un an ont pesé sur les actions des prêteurs et sur les marchés en général, malgré les bons résultats trimestriels des grandes banques américaines.

Le secteur financier .SPSY se dirigeait vers sa pire semaine depuis octobre.

A 11:42 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 5,48 points, ou 0,01%, à 49,447.92, le S&P 500

.SPX a gagné 10,29 points, ou 0,15%, à 6,954.76 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 40,78 points, ou 0,17%, à 23,570.80.

Les investisseurs se sont également montrés prudents avant de faire de gros paris à l'approche du long week-end, le marché boursier étant fermé lundi pour le congé de Martin Luther King Jr.

LES SECTEURS DÉFENSIFS MÈNENT LES GAINS HEBDOMADAIRES

Les secteurs de la consommation de base .SPLRCS , de l'immobilier .SPLRCR et des services publics .SPLRCU - largement considérés comme des secteurs défensifs - ont été en tête du classement des gains hebdomadaires.

Au cours de la semaine, les investisseurs ont également délaissé certains poids lourds de la technologie au profit de secteurs plus sous-évalués, l'indice S&P 600 des petites capitalisations .SPCY et l'indice Russell 2000 des petites capitalisations .RUT devant gagner environ 2 % chacun cette semaine.

La saison des résultats s'accélère la semaine prochaine avec les rapports de poids lourds tels que Netflix NFLX.O , Johnson & Johnson JNJ.N et Intel INTC.O .

Par ailleurs, de nouvelles données ont montré que la production industrielle américaine a augmenté de manière inattendue en décembre.

Michelle Bowman, fonctionnaire de la Fed, a déclaré que la fragilité du marché de l'emploi, qui pourrait s'affaiblir rapidement, signifie que la banque centrale américaine devrait se tenir prête à réduire à nouveau les taux d'intérêt si cela s'avérait nécessaire.

Les producteurs indépendants d'électricité ont chuté après qu'un rapport ait indiqué que les États américains connaissant une expansion rapide de la construction de centres de données allaient signer un accord avec l'administration Trump destiné à freiner la hausse des coûts de l'électricité.

Talen Energy TLN.O a chuté de 6 %, tandis que Constellation Energy CEG.O et Vistra VST.N ont perdu respectivement 5 % et 9 %.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,44 contre 1 sur le NYSE et de 1,17 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 23 nouveaux sommets sur 52 semaines et six nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 46 nouveaux sommets et 28 nouveaux creux.