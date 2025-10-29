Le S&P 500 reste stable, les échanges sont agités après que Powell n'ait pas garanti une baisse des taux de la Fed en décembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La valeur de marché de Nvidia atteint 5 000 milliards de dollars

*

Alphabet, Microsoft et Meta après la clôture des marchés

*

Les actions de Caterpillar bondissent après les résultats

(Mises à jour avant la clôture) par Caroline Valetkevitch

Le Dow Jones a terminé en baisse et le S&P 500 en quasi-stagnation mercredi après que la Réserve fédérale a réduit ses taux d'intérêt, mais le président de la Fed , Jerome Powell, a déclaré qu'une autre réduction des taux en décembre était loin d'être assurée.

Le Nasdaq a progressé, dopé par Nvidia NVDA.O , qui a franchi au cours de la séance les 5 000 milliards de dollars de valorisation boursière.

Après le discours de Powell, les traders ont réduit les paris sur une réduction des taux en décembre, donnant maintenant 71% de chances, en baisse par rapport à 90%. Plus tôt dans la journée, les actions ont progressé, puis augmenté leurs gains après que la Fed a réduit les taux d'intérêt d'un quart de point de pourcentage, comme prévu, et qu'elle a déclaré qu'elle recommencerait ses achats limités de titres du Trésor.

Les décideurs de la Fed ont également souligné les limites de leur processus de prise de décision en raison de la fermeture du gouvernement fédéral américain. La Fed a abaissé le taux de référence au jour le jour à une fourchette cible de 3,75 % à 4,00 %, la deuxième fois que la banque centrale américaine a assoupli ses taux cette année.

"Le président Powell a indiqué qu'une nouvelle baisse des taux n'était pas acquise", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

"Mais aucune baisse de taux n'est jamais acquise. Pour moi, il ne s'agit donc pas d'un commentaire inapproprié. Le site (de la Fed) dépend des données."

Au cours de la séance, Nvidia est devenue la première entreprise à dépasser les 5 000 milliards de dollars de valorisation boursière. Elle a progressé de plus de 50 % cette année, menant le rallye de l'IA à Wall Street.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 0,50 point, soit 0,01%, pour terminer à 6 891,39 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 130,98 points, soit 0,58%, pour atteindre 23 965,74. Le Dow Jones Industrial Average

.DJI a perdu 62,39 points, soit 0,13%, à 47 643,98.

Les investisseurs attendent avec impatience les résultats de plusieurs mégacaps cette semaine, avec Meta Platforms META.O , Microsoft MSFT.O et Alphabet GOOGL.O tous attendus après la cloche.

Les bénéfices ont été, pour la plupart, plus élevés que prévu au cours de cette période. Sur les 222 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats jusqu'à présent, environ 85 % ont affiché des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG à partir de mercredi.

Les actions de Caterpillar CAT.N ont bondi suite à la publication d'un bénéfice supérieur à celui du troisième trimestre.