Le S&P 500 maintient ses pertes après que la Fed a maintenu ses taux comme prévu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en baisse de 0,01%, S&P 500 en baisse de 0,09%, Nasdaq en hausse de 0,10%

*

La Fed maintient ses taux, cite la stabilisation du marché de l'emploi et l'inflation élevée

*

Les traders continuent de parier que la première baisse de taux aura lieu en juin

*

Les investisseurs attendent les résultats de Mag 7

(Mise à jour des prix) par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

Le S&P 500 a maintenu ses pertes mercredi après que la Réserve fédérale ait maintenu ses taux d'intérêt inchangés, comme l'attendaient les investisseurs, et qu'elle ait donné peu d'indications sur la date à laquelle les coûts d'emprunt pourraient à nouveau baisser.

Dans son communiqué, la Fed a justifié sa décision par une inflation toujours élevée et une croissance économique solide . La banque centrale américaine a déclaré que le marché de l'emploi avait "montré quelques signes de stabilisation" et a supprimé les termes de son communiqué précédent indiquant que les risques de détérioration de l'emploi avaient augmenté.

Les investisseurs s'attendaient largement à ce que la banque centrale maintienne ses taux inchangés à 3,5 %-3,75 %. Après la déclaration, les traders ont augmenté leurs paris sur une réduction des coûts d'emprunt à court terme en juin - mais pas avant.

Après avoir digéré la déclaration de la Fed, les investisseurs suivront de près les remarques du président Jerome Powell, à la recherche d'indices sur la trajectoire future des taux. Cette réunion intervient dans le contexte d'une enquête du ministère de la Justice lancée au début du mois et impliquant Powell, ainsi que des allusions récentes du président américain Trump selon lesquelles le prochain président sera nommé "bientôt".

"La véritable action se déroulera lors de la conférence de presse, ou si le président Trump tente de leur voler la vedette en disant qui est son nouveau président et qu'il aurait fait le travail en réduisant les taux", a déclaré Brian Jacobsen, stratège économique en chef chez Annex Wealth Management à Brookfield, dans le Wisconsin.

A 14h15, le Dow Jones Industrial Average .DJI perdait 5,89 points, soit 0,01%, à 48 997,52, le S&P 500 .SPX perdait 6,45 points, soit 0,09%, à 6 972,15 et le Nasdaq Composite

.IXIC gagnait 21,67 points, soit 0,10%, à 23 839,66.

L'indice de référence avait brièvement dépassé les 7 000 points pour la première fois en début de séance.

Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York, a déclaré que la décision de la Fed "montre qu'ils sont plus à l'aise avec l'économie. Elle ne satisfera certainement pas la Maison Blanche, mais la Maison Blanche n'est jamais satisfaite"

lE "MAG 7" DONNE LE COUP D'ENVOI DES BÉNÉFICES

Outre la mise à jour de la Fed, les investisseurs ont également attendu une vague de résultats des grandes entreprises technologiques, qui seront publiés après la clôture du marché. Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O publient leurs résultats après la clôture du marché, donnant ainsi le coup d'envoi de ce que l'on appelle les "Sept Magnifiques", qui ont stimulé le commerce de l'IA, propulsant les marchés à des niveaux record. L'entreprise phare IBM IBM.N devrait également publier ses résultats après la clôture.

Les valorisations élevées entraînant une rotation vers les secteurs sous-évalués du marché, les plans d'investissement du groupe seront surveillés de près, les investisseurs se demandant si les dépenses en matière d'intelligence artificielle permettront d'obtenir des rendements.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,46 contre 1 sur le NYSE, où l'on a enregistré 486 nouveaux sommets et 80 nouveaux creux.

Sur le Nasdaq, 1 753 titres ont progressé et 2 920 ont reculé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,67 contre 1. L'indice S&P 500 a enregistré 36 nouveaux records sur 52 semaines et 10 nouveaux records à la baisse, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 95 nouveaux records et 110 nouveaux records à la baisse.