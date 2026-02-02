Le S&P 500 flirte avec un record ; les fabricants de puces et les petites capitalisations bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les mouvements boursiers de clôture)

*

Disney chute malgré des résultats supérieurs aux estimations

*

L'indice de l'énergie chute en raison de la baisse des prix du pétrole

*

Les fabricants de puces se redressent grâce à l'optimisme de l'IA

*

S&P 500 +0,54%, Nasdaq +0,56%, Dow +1,05%

par Noel Randewich et Pranav Kashyap

L'indice S&P 500 .SPX a clôturé en hausse lundi, porté par les gains des fabricants de puces et d'autres entreprises liées à l'intelligence artificielle, tandis que les entreprises plus petites ont également connu une forte hausse. L'indice Russell 2000 .RUT a bondi d'environ 1%, l'indice des petites capitalisations surperformant nettement le S&P 500 et le Nasdaq .IXIC jusqu'à présent en 2026.

Alphabet GOOGL.O a augmenté de 1,9 % pour atteindre un niveau record et Amazon AMZN.O a ajouté 1,5 %. Les deux sociétés devraient publier leurs résultats trimestriels cette semaine, donnant aux investisseurs un ENQUÊTE supplémentaire de la course à la domination de la technologie de l'IA. La société Palantir PLTR.O , spécialisée dans les données liées à l'IA, a grimpé de 0,8 % avant la publication de son rapport trimestriel après la cloche.

Les fabricants de puces qui bénéficient de la demande de leurs composants liée à l'IA ont également progressé. SanDisk

SNDK.O a bondi de 15,4 %, tandis qu'Advanced Micro Devices

AMD.O a progressé de 4 % et Micron Technology MU.O de 5,5 %.

Il s'agit de la première hausse du S&P 500 en trois séances, suite aux inquiétudes récentes concernant les valorisations élevées des entreprises technologiques dont les actions ont grimpé en flèche ces dernières années grâce à l'optimisme concernant l'intelligence artificielle. Le S&P 500 est en hausse d'environ 2 % en 2026, à la traîne de la hausse de plus de 6 % du Russell 2000.

Les investisseurs considèrent souvent les gains réalisés par les petites capitalisations comme un reflet de la confiance dans l'économie.

"Les fondamentaux sont bons et les bénéfices sont solides. Nous avons des surprises positives à la fois pour les revenus et les bénéfices, à peu près partout", a déclaré Tim Ghriskey, stratégiste principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York.

Les analystes s'attendent à ce que les entreprises du S&P 500 aient augmenté leurs bénéfices de près de 11 % au cours du trimestre de décembre, contre une estimation d'environ 9 % au début du mois de janvier, selon LSEG.

Les sociétés liées à la technologie sont à l'origine de la majeure partie de cette croissance. Walt Disney DIS.N a chuté de 7,4 %, malgré un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes de Wall Street, en raison d'une baisse du nombre de visiteurs internationaux dans ses parcs à thème américains et d'un effondrement des bénéfices de sa division télévision et cinéma.

Le S&P 500 a augmenté de 0,54 % pour terminer la séance à 6 976,44 points, tout près de son record de clôture de 6 978,60 mardi dernier.

Le Nasdaq a gagné 0,56 % à 23 592,11 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 1,05 % à 49 407,66 points.

Le volume des échanges sur les bourses américaines a été important, avec 20,1 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 19,4 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.

L'activité des usines américaines a augmenté pour la première fois depuis un an en janvier, selon les données PMI. Le CBOE VIX .VIX , un indice de volatilité également connu sous le nom de "jauge de la peur" de Wall Street, a perdu 1 point à 16,5. Au cours de la séance, il a touché un plus haut de près de deux semaines. L'indice S&P 500 du secteur de l'énergie .SPNY a chuté de 2 % en raison de la baisse des prix du pétrole. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran "discutait sérieusement" avec Washington, des commentaires qui laissent entrevoir une désescalade et apaisent les craintes de perturbations de l'approvisionnement. La baisse des prix de l'énergie a stimulé les actions des compagnies aériennes. United Airlines UAL.O , JetBlue JBLU.O , Delta Air Lines DAL.N et Southwest LUV.N ont tous progressé de 4 à 8 %. La Chambre des représentants a examiné la législation pour mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement qui a commencé samedi, avec un vote final attendu mardi. Le Bureau des statistiques du travail a déclaré que le rapport sur l'emploi de janvier, très attendu, ne serait pas publié vendredi en raison de la fermeture partielle du gouvernement.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que celles en baisse au sein de l'indice S&P 500 .AD.SPX dans un rapport de 1,4 contre 1.

Le S&P 500 a enregistré 30 nouveaux sommets et 9 nouveaux creux; le Nasdaq a enregistré 160 nouveaux sommets et 217 nouveaux creux.