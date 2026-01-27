Le S&P 500 établit un record de clôture grâce aux bénéfices des entreprises ; les tarifs de l'assurance-maladie frappent les assureurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La proposition décevante sur l'assurance-maladie fait plonger les assureurs santé

UPS, en hausse après les résultats, FedEx suit

General Motors progresse grâce à la hausse de son bénéfice de base au 4ème trimestre

Les actions de Boeing chutent après un rapport mitigé

(Mises à jour avec les prix de clôture préliminaires) par Sinéad Carew et Pranav Kashyap

Le S&P 500 a atteint un record de clôture et a enregistré sa cinquième journée consécutive de hausse mardi, avec un accueil mitigé des derniers rapports sur les bénéfices et une chute brutale des assureurs de santé qui a contré l'optimisme avant les rapports des mégapoles.

UnitedHealth UNH.N a mené les pertes dans les actions du secteur de la santé et dans le Dow Jones Industrial Average .DJI avec une chute massive après que l'administration Trump ait proposé une augmentation des taux de paiement des assureurs Medicare . Le plan était un autre malheur ajouté aux prévisions de revenus décevantes de l'assureur pour 2026 . Les compagnies d'assurance Humana HUM.N et CVS CVS.N ont également chuté.

Dans des nouvelles plus encourageantes, United Parcel Service UPS.N s'est redressé après avoir prévu des revenus plus élevés pour 2026, tirant également vers le haut les actions de son rival FedEx FDX.N . Les actions de General Motors GM.N ont également progressé après la publication d'un bénéfice de base plus élevé au quatrième trimestre.

Et avec les rapports sur les bénéfices des mégacapitales qui doivent débuter cette semaine, les actions technologiques ont prolongé les gains de lundi, avec Microsoft MSFT.O , Nvidia

NVDA.O , Apple AAPL.O , Amazon AMZN.O et Broadcom AVGO.O qui ont fourni certaines des plus fortes hausses du marché.

Le Nasdaq a ainsi atteint son plus haut niveau depuis la fin du mois d'octobre, tandis que le S&P 500 a touché un record intrajournalier et s'est rapproché de la barre des 7 000 points.

"Le marché est un peu divisé aujourd'hui, le Dow Jones ayant baissé en raison des annonces concernant les primes d'assurance-maladie", a déclaré Phil Blancato, stratège en chef chez Osaic Wealth à New York. "Si l'on regarde tout le reste, le marché semble tenir bon dans l'attente d'une grosse semaine de résultats

Mardi également, la confiance des consommateurs américains s'est détériorée de manière inattendue en janvier, chutant à son plus bas niveau depuis 2014, mais M. Blancato a noté que, de manière surprenante, ce "chiffre assez terrible" n'a pas eu beaucoup d'impact sur le marché boursier.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 28,35 points, soit 0,41%, pour terminer à 6.978,58 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 215,74 points, soit 0,91%, pour atteindre 23.817,09. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 409,98 points, soit 0,83%, à 49.000,82.

Le secteur technologique plus large .SPLRCT a mené les gains sectoriels tandis que Corning GLW.N a mené les gains technologiques avec un rallye massif. Le fabricant de verre Gorilla a signé un accord avec Meta d'une valeur de 6 milliards de dollars pour des câbles de fibre optique dans les centres de données de l'IA.

Tous les regards seront tournés vers Meta META.O , Microsoft et Tesla TSLA.O lorsqu'ils publieront leurs résultats mercredi, donnant le coup d'envoi aux résultats des " Sept Magnifiques", qui mettront à l'épreuve le commerce de l'IA qui a soutenu le rallye de Wall Street pendant la majeure partie de l'année dernière.

Au total, 102 sociétés du S&P 500 devraient publier leurs résultats cette semaine. Sur les 64 sociétés qui avaient publié leurs résultats vendredi, 79,7 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

Ailleurs dans les résultats, les transactions sur Boeing BA.N ont été mouvementées après que la société ait réalisé un bénéfice au quatrième trimestre grâce à la vente d'une unité, mais qu'elle ait annoncé des pertes plus importantes que prévu dans ses deux plus grandes divisions.

Dans le secteur des compagnies aériennes, American Airlines AAL.O s'est fortement repliée, la tempête hivernale du week-end devant peser sur ses résultats du premier trimestre, tandis que ses prévisions de bénéfices pour 2026 ont dépassé les estimations. Les actions de JetBlue JBLU.O ont chuté à la suite d'une perte trimestrielle plus importante que prévu, la compagnie ayant invoqué le mauvais temps et la fermeture du gouvernement au cours du trimestre.

SURVEILLANCE DE LA FED

Comme si cela ne suffisait pas, les investisseurs attendaient également des nouvelles de la Réserve fédérale américaine, qui entame sa réunion de deux jours mardi, les investisseurs s'attendant généralement à ce que la banque centrale laisse les taux d'intérêt inchangés.

Les investisseurs s'attendent généralement à ce que la banque centrale maintienne ses taux d'intérêt inchangés. L'attention se portera sur les orientations des décideurs politiques, les traders étant attentifs à tout signal concernant le leadership de la Fed.

"Nous cherchons à savoir qui sont les dissidents du point de vue du vote, ce qui nous donnera des indications sur le consensus entre les membres sur l'état de l'économie", a déclaré Charlie Ripley, stratège d'investissement principal chez Allianz Investment Management.