Le S&P 500 et le Nasdaq sont prêts à s'ouvrir sur une hausse des cours, alors que les valeurs des puces électroniques sont à la hausse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures: Dow en baisse de 0,09%, S&P 500 en hausse de 0,53%, Nasdaq en hausse de 0,98%

Les investisseurs délaissent les valeurs technologiques au profit de secteurs sous-évalués dans le cadre d'une rotation du marché

TSMC prédit une croissance robuste, stimulant les stocks d'outils à puce américains

Goldman baisse, Morgan Stanley monte après les résultats

(Mise à jour avant l'ouverture des marchés) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Le S&P 500 et le Nasdaq devaient ouvrir en hausse jeudi, après que les résultats trimestriels exceptionnels de TSMC ont déclenché un rallye dans les fabricants de puces, tandis que les investisseurs ont analysé les résultats de Morgan Stanley et de Goldman Sachs qui ont clôturé la saison des rapports des grandes banques.

Ce rebond fait suite à deux jours de baisse pour les principaux indices boursiers américains, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ayant enregistré mercredi leur plus forte baisse de l'année jusqu'à présent.

Les titres de puces tels que Nvidia NVDA.O ont augmenté de 1,5 %, tandis que Broadcom AVGO.O et Micron MU.O ont gagné 2,5 % et 3,5 %, respectivement, dans les échanges pré-marché de jeudi. Les sociétés d'outils de fabrication de puces Applied Materials AMAT.O et Lam Research LRCX.O ont augmenté de 8,3% chacune, et KLA KLAC.O a gagné 6,3%.

Le principal producteur mondial de puces d'intelligence artificielle, TSMC 2330.TW , a prédit une croissance annuelle robuste sur et a indiqué qu'une augmentation de la capacité de production américaine était en cours. Les actions de TSMC TSM.N cotées en bourse aux États-Unis ont bondi de 5,4 %.

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a gagné 2,4 % après qu'une reprise des marchés a augmenté les revenus de commissions et porté ses actifs sous gestion à un niveau record de 14,04 billions de dollars au quatrième trimestre.

Goldman Sachs GS.N et Morgan Stanley MS.N ont toutes deux annoncé une hausse de leurs bénéfices trimestriels, grâce à une vague de transactions. Les actions de Goldman, qui ont augmenté de 63 % au cours des 12 derniers mois, ont glissé de 1,7 % après les résultats du banque. Morgan Stanley a gagné 0,7 %.

"Certaines de ces actions bancaires () ont bien progressé et même si les résultats sont un peu médiocres et qu'il n'y a pas beaucoup de ratés, il y a beaucoup de vents contraires inconnus ici", a déclaré Jason Bottenfield, gestionnaire de patrimoine chez Steward Partners.

Les valeurs financières ont été mises sous pression cette semaine en raison des inquiétudes concernant l'impact d'une proposition de plafonnement à 10 % des taux d'intérêt des cartes de crédit pour une durée d'un an, même si certains géants bancaires ont affiché une croissance robuste de leurs bénéfices .

À 8:33 a.m . ET, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 32,5 points, ou 0,47%, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 44 points, ou 0,09%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 250,75 points, ou 0,98%.

LES MARCHÉS S'AGITENT ALORS QUE LES BÉNÉFICES SONT EN COURS

Les risques géopolitiques et les indicateurs économiques ayant peu d'influence sur les actions, les investisseurs se concentrent sur les fondamentaux alors que la saison des résultats du quatrième trimestre commence, ce qui pourrait révéler si le rallye historique du marché a encore des jambes.

Les analystes s'attendent à ce que les sociétés du S&P 500 enregistrent une croissance moyenne de 8,8 % de leurs bénéfices trimestriels par rapport à l'année précédente, selon les données de LSEG IBES au 9 janvier.

Les investisseurs délaissent également les valeurs technologiques et les autres valeurs de croissance pour se tourner vers des secteurs du marché moins appréciés, mais dont les valorisations sont attrayantes.

Les indices S&P 500 des matériaux .SPLRCM et des industries .SPLRCI ont atteint de nouveaux sommets, tandis que l'immobilier .SPLRCR et l'énergie .SPNY ont atteint des sommets plurimensuels cette semaine, tandis que l'indice S&P 500, à forte composante technologique, a chuté à un plus bas de deux semaines.

Le S&P 400 mid-cap et le Russell 2000 small .RUT ont également atteint des records historiques cette semaine.

Pendant ce temps, les données du Département du Travailont montré que les demandes hebdomadaires de chômage ont augmenté de 198 000 au cours de la semaine qui s'est terminée le 5 janvier, moins que les estimations des économistes qui étaient de 215 000.

Selon LSEG, les opérateurs tablent toujours sur au moins deux baisses de taux d'ici la fin de l'année.

Les marchés seront également attentifs aux nouveaux signaux envoyés par les responsables politiques, notamment le gouverneur de la Réserve fédérale Michael Barr et les responsables régionaux de la Fed Raphael Bostic, Tom Barkin et Jeffrey Schmid. Ils devraient s'exprimer plus tard dans la journée.