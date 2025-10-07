Le S&P 500 et le Nasdaq sont en hausse alors que l'attention se porte sur les intervenants de la Fed

Indices: Dow en baisse de 0,02%, S&P 500 en hausse de 0,03%, Nasdaq en hausse de 0,08%

Les ventes de Constellation Brands au 2ème trimestre baissent moins que prévu

Dell progresse après avoir revu à la hausse ses perspectives de bénéfices à long terme

par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement augmenté mardi, l'indice de référence atteignant un nouveau record intrajournalier, tandis que les investisseurs attendaient les commentaires d'une série d'intervenants de la Réserve fédérale pour obtenir des éclaircissements sur l' orientation de la politique.

L'optimisme autour de l'intelligence artificielle et les attentes d'une politique monétaire plus souple ont maintenu le rallye des actions en vie, malgré les inquiétudes concernant les valorisations tendues et les données limitées publiées alors que la fermeture du gouvernement fédéral est entrée dans son septième jour.

"Il y a cette inquiétude que les marchés sont peut-être un peu en avance sur eux-mêmes. Je ne partage pas ce point de vue", a déclaré Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group.

Les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion à la fin du mois, en raison d'une série de rapports de la semaine dernière suggérant un affaiblissement du marché de l'emploi.

Certes, ces rapports ont généralement moins de poids que les principales données officielles telles que les chiffres de l'emploi non agricole, mais on s'attend à ce qu'ils constituent la meilleure option dont dispose la Fed pour combler le manque de données laissé par la fermeture du gouvernement.

"Étant donné que le marché de l'emploi s'affaiblit, je pense que ce sera la seule justification dont ils auront besoin pour réduire davantage le taux directeur", a déclaré M. Cox.

À 10:05 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 11,12 points, ou 0,02%, à 46 683,85, le S&P 500 .SPX a gagné 2,50 points, ou 0,03%, à 6 742,78 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 18,59 points, ou 0,08%, à 22 960,25.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT , en hausse de 0,5%, a été le principal soutien de l'indice de référence. Nvidia NVDA.O a augmenté de 1,6%, tandis qu'AMD AMD.O a bondi de 5,1%.

Jefferies a relevé la note d'AMD à "acheter" et de nombreux autres courtiers ont augmenté leur objectif de prix sur le titre, un jour après que l' accord de fourniture du fabricant de puces avec OpenAI ait fait grimper ses actions de 23,7 % et soutenu le rallye technologique.

Les gains ont également stimulé le Nasdaq, à forte composante technologique.

Les valeurs financières .SPSY ont progressé de 0,3% sur le S&P 500 et les valeurs de consommation discrétionnaire

.SPLRCD ont perdu 0,7%. Tesla TSLA.O était en baisse de 0,7 % avant un événement où elle devrait dévoiler une version plus abordable de son SUV Model Y le plus vendu.

Les baisses de titres tels que Home Depot HD.N et McDonald's MCD.N ont pesé sur le Dow Jones.

Certains analystes s'attendent à ce que la prochaine saison des résultats attire davantage l'attention, les prévisions et les commentaires des dirigeants étant susceptibles de peser plus lourd dans la formation des attentes.

Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, devraient s'exprimer.

Parmi les actions, le fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N a gagné 3,8% après avoir affiché une baisse moins importante que prévu des ventes du deuxième trimestre.

IBM IBM.N a augmenté de 2,8% après avoir annoncé un partenariat avec la startup d'intelligence artificielle Anthropic.

Les actions cotées en bourse de Trilogy Metals TMQ.N ont grimpé de 228,7% après que la Maison Blanche a déclaré qu'elle acquerrait une participation de 10% dans la société.

Dell DELL.N a gagné 2,9 % après que la société a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices à long terme.

AppLovin APP.O a inversé les baisses initiales pour augmenter de 5,8 %. Bloomberg News a rapporté lundi que l'autorité américaine de régulation des marchés financiers enquêtait sur les pratiques de collecte de données de la société.

Ford F.N a baissé de 5,6 % après que le Wall Street Journal a rapporté lundi qu'un incendie qui s'est déclaré chez un fournisseur de la société perturbera les activités pendant des mois.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 1,15 contre 1 sur le NYSE et de 1,09 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 31 nouveaux records sur 52 semaines et 4 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 89 nouveaux records et 35 nouveaux records à la baisse.