 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 976,63
+0,06%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le S&P 500 et le Nasdaq sont en hausse alors que l'attention se porte sur les intervenants de la Fed
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 16:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'information.)

*

Indices: Dow en baisse de 0,02%, S&P 500 en hausse de 0,03%, Nasdaq en hausse de 0,08%

*

Les ventes de Constellation Brands au 2ème trimestre baissent moins que prévu

*

Dell progresse après avoir revu à la hausse ses perspectives de bénéfices à long terme

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement augmenté mardi, l'indice de référence atteignant un nouveau record intrajournalier, tandis que les investisseurs attendaient les commentaires d'une série d'intervenants de la Réserve fédérale pour obtenir des éclaircissements sur l' orientation de la politique.

L'optimisme autour de l'intelligence artificielle et les attentes d'une politique monétaire plus souple ont maintenu le rallye des actions en vie, malgré les inquiétudes concernant les valorisations tendues et les données limitées publiées alors que la fermeture du gouvernement fédéral est entrée dans son septième jour.

"Il y a cette inquiétude que les marchés sont peut-être un peu en avance sur eux-mêmes. Je ne partage pas ce point de vue", a déclaré Jamie Cox, associé gérant chez Harris Financial Group.

Les traders s'attendent à ce que la Réserve fédérale réduise les taux d'intérêt de 25 points de base lors de sa réunion à la fin du mois, en raison d'une série de rapports de la semaine dernière suggérant un affaiblissement du marché de l'emploi.

Certes, ces rapports ont généralement moins de poids que les principales données officielles telles que les chiffres de l'emploi non agricole, mais on s'attend à ce qu'ils constituent la meilleure option dont dispose la Fed pour combler le manque de données laissé par la fermeture du gouvernement.

"Étant donné que le marché de l'emploi s'affaiblit, je pense que ce sera la seule justification dont ils auront besoin pour réduire davantage le taux directeur", a déclaré M. Cox.

À 10:05 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 11,12 points, ou 0,02%, à 46 683,85, le S&P 500 .SPX a gagné 2,50 points, ou 0,03%, à 6 742,78 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 18,59 points, ou 0,08%, à 22 960,25.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT , en hausse de 0,5%, a été le principal soutien de l'indice de référence. Nvidia NVDA.O a augmenté de 1,6%, tandis qu'AMD AMD.O a bondi de 5,1%.

Jefferies a relevé la note d'AMD à "acheter" et de nombreux autres courtiers ont augmenté leur objectif de prix sur le titre, un jour après que l' accord de fourniture du fabricant de puces avec OpenAI ait fait grimper ses actions de 23,7 % et soutenu le rallye technologique.

Les gains ont également stimulé le Nasdaq, à forte composante technologique.

Les valeurs financières .SPSY ont progressé de 0,3% sur le S&P 500 et les valeurs de consommation discrétionnaire

.SPLRCD ont perdu 0,7%. Tesla TSLA.O était en baisse de 0,7 % avant un événement où elle devrait dévoiler une version plus abordable de son SUV Model Y le plus vendu.

Les baisses de titres tels que Home Depot HD.N et McDonald's MCD.N ont pesé sur le Dow Jones.

Certains analystes s'attendent à ce que la prochaine saison des résultats attire davantage l'attention, les prévisions et les commentaires des dirigeants étant susceptibles de peser plus lourd dans la formation des attentes.

Le gouverneur de la Fed, Stephen Miran, et le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, devraient s'exprimer.

Parmi les actions, le fabricant de bière Corona Constellation Brands STZ.N a gagné 3,8% après avoir affiché une baisse moins importante que prévu des ventes du deuxième trimestre.

IBM IBM.N a augmenté de 2,8% après avoir annoncé un partenariat avec la startup d'intelligence artificielle Anthropic.

Les actions cotées en bourse de Trilogy Metals TMQ.N ont grimpé de 228,7% après que la Maison Blanche a déclaré qu'elle acquerrait une participation de 10% dans la société.

Dell DELL.N a gagné 2,9 % après que la société a relevé ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices à long terme.

AppLovin APP.O a inversé les baisses initiales pour augmenter de 5,8 %. Bloomberg News a rapporté lundi que l'autorité américaine de régulation des marchés financiers enquêtait sur les pratiques de collecte de données de la société.

Ford F.N a baissé de 5,6 % après que le Wall Street Journal a rapporté lundi qu'un incendie qui s'est déclaré chez un fournisseur de la société perturbera les activités pendant des mois.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 1,15 contre 1 sur le NYSE et de 1,09 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 31 nouveaux records sur 52 semaines et 4 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 89 nouveaux records et 35 nouveaux records à la baisse.

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
213,7500 USD NASDAQ +4,93%
APPLOVIN RG-A
637,1204 USD NASDAQ +8,54%
CONSTELLATION BRD-A
141,930 USD NYSE +2,30%
DELL TECH RG-C
150,000 USD NYSE +2,90%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 632,86 Pts Index Ex -0,13%
FORD MOTOR
11,894 USD NYSE -6,46%
HOME DEPOT
387,120 USD NYSE -0,56%
IBM
298,212 USD NYSE +3,01%
MCDONALD'S
295,610 USD NYSE -0,15%
NASDAQ 100 INDEX
24 990,06 Pts Index Ex +0,05%
NASDAQ Composite
22 931,70 Pts Index Ex -0,04%
NVIDIA
187,8800 USD NASDAQ +1,26%
S&P 500
6 734,36 Pts CBOE -0,09%
S&P 500 INDEX
6 734,36 Pts CBOE -0,09%
TESLA
446,6172 USD NASDAQ -1,46%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 07/10/2025 à 16:44:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank