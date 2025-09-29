Le S&P 500 et le Nasdaq progressent, les investisseurs ignorant les propos hawkish et attendant des éclaircissements sur la fermeture du gouvernement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'information.)

*

Indices: Dow en baisse de 0,04%, S&P 500 en hausse de 0,38%, Nasdaq en hausse de 0,79%

*

Les valeurs du cannabis bondissent après que Trump a approuvé le cannabidiol

*

Electronic Arts en hausse après une opération de privatisation de 55 milliards de dollars

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les indices S&P 500 et Nasdaq ont progressé lundi, entamant une semaine potentiellement turbulente sur une base solide, les investisseurs ayant ignoré les remarques hawkish d'un responsable de la Réserve fédérale et évalué l'impact d'une fermeture imminente du gouvernement.

Les mouvements s'appuient sur les gains de vendredi, lorsqu'une inflation en ligne a maintenu l'espoir d'une réduction des taux et a fait progresser les trois principaux indices, malgré leurs baisses globales pour la semaine.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, qui fait partie des responsables les plus restrictifs de la Fed et qui n'a pas pris part au vote sur la politique monétaire cette année, a déclaré que la banque centrale devait maintenir une politique monétaire restrictive afin de ralentir l'inflation. Les traders, cependant, évaluent à 91,4 % les chances d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed.

À 10:03 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 17,64 points, ou 0,04%, à 46 228,17. Le S&P 500 .SPX a gagné 25,48 points, soit 0,38%, à 6 669,18, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 178,39 points, soit 0,79%, à 22 662,67.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a gagné environ 1%. Nvidia NVDA.O a progressé de 2,8%, tandis que Micron Technology MU.O a gagné 4,9%. Lam Research LRCX.O a progressé de 2,6 %, après que la Deutsche Bank a relevé la note de l'entreprise d'équipement de fabrication de puces à "acheter" de "conserver".

Les actions ont mené l'indice plus large des semi-conducteurs .SOX à un niveau record, et ont également dynamisé le Nasdaq.

Les valeurs des services de communication .SPLRCL ont progressé de 0,8% à l'indice S&P 500. Les actions du secteur de l'énergie .SPNY ont reculé de 1,9 %.

Les pertes subies par des titres tels que Chevron CVX.N , en baisse de 2,3 %, et McDonald's MCD.N , en baisse de 0,7 %, ont pesé sur le Dow Jones.

L'attention est maintenant rivée sur l'impasse entre les républicains et les démocrates sur le financement qui a soulevé la perspective d'un shutdown à partir de mercredi, le premier jour de l'année fiscale 2026 du gouvernement américain.

"Je ne pense pas que la fermeture soit le scénario catastrophe", a déclaré Mel Casey, gestionnaire de portefeuille senior chez FBB Capital Partners. "Il pourrait en fait être l'occasion pour les Républicains de faire passer de nouvelles réductions des dépenses publiques."

Néanmoins, certains analystes ont prévenu qu'un shutdown pourrait retarder la publication de données économiques clés, notamment le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles, et assombrir les perspectives des marchés.

Le S&P 500 a passé 103 jours de bourse sans tomber sous sa moyenne de 50 jours, une période inhabituellement longue qui montre à quel point le marché a été fort, a déclaré BTIG, notant que l'indice pourrait être amené à se replier.

Tout au long de la journée, les investisseurs surveilleront les commentaires de plusieurs autres décideurs de la Fed pour déceler tout signe d'inquiétude concernant la perte potentielle de visibilité économique si un arrêt des activités se matérialisait.

Les actions cotées en bourse aux États-Unis des sociétés liées au cannabis ont augmenté , Canopy Growth CGC.O et Cronos Group CRON.O grimpant respectivement de 16,3 % et 11,6 %, tandis que Tilray Brands TLRY.O a ajouté 36,1 %. Dimanche, Trump a partagé une vidéo vantant les bienfaits du cannabidiol dérivé du chanvre pour la santé.

Electronic Arts EA.O a grimpé de 4,8 % après avoir accepté d'être privatisée dans le cadre d'une transaction de 55 milliards de dollars.

Western Digital WDC.O a atteint un niveau record et a progressé de 9,2 %, en tête de l'indice de référence, après qu'au moins deux sociétés de courtage ont relevé leur objectif de prix pour le fabricant de produits de stockage de données.

Seagate Technology STX.O a augmenté de 7,1% pour atteindre un niveau record après qu'au moins deux sociétés de courtage ont relevé leur objectif de prix.

Carnival CCL.N a chuté de 2,3 % bien qu'il ait relevé ses prévisions de bénéfices annuels.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,15 contre 1 sur le NYSE et de 1,24 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 25 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 76 nouveaux records et 41 nouveaux records à la baisse.