CAC 40
7 895,99
+0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le S&P 500 et le Nasdaq progressent, les investisseurs ignorant les propos hawkish et attendant des éclaircissements sur la fermeture du gouvernement
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 16:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'information.)

*

Indices: Dow en baisse de 0,04%, S&P 500 en hausse de 0,38%, Nasdaq en hausse de 0,79%

*

Les valeurs du cannabis bondissent après que Trump a approuvé le cannabidiol

*

Electronic Arts en hausse après une opération de privatisation de 55 milliards de dollars

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les indices S&P 500 et Nasdaq ont progressé lundi, entamant une semaine potentiellement turbulente sur une base solide, les investisseurs ayant ignoré les remarques hawkish d'un responsable de la Réserve fédérale et évalué l'impact d'une fermeture imminente du gouvernement.

Les mouvements s'appuient sur les gains de vendredi, lorsqu'une inflation en ligne a maintenu l'espoir d'une réduction des taux et a fait progresser les trois principaux indices, malgré leurs baisses globales pour la semaine.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, qui fait partie des responsables les plus restrictifs de la Fed et qui n'a pas pris part au vote sur la politique monétaire cette année, a déclaré que la banque centrale devait maintenir une politique monétaire restrictive afin de ralentir l'inflation. Les traders, cependant, évaluent à 91,4 % les chances d'une réduction de 25 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed.

À 10:03 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 17,64 points, ou 0,04%, à 46 228,17. Le S&P 500 .SPX a gagné 25,48 points, soit 0,38%, à 6 669,18, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 178,39 points, soit 0,79%, à 22 662,67.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a gagné environ 1%. Nvidia NVDA.O a progressé de 2,8%, tandis que Micron Technology MU.O a gagné 4,9%. Lam Research LRCX.O a progressé de 2,6 %, après que la Deutsche Bank a relevé la note de l'entreprise d'équipement de fabrication de puces à "acheter" de "conserver".

Les actions ont mené l'indice plus large des semi-conducteurs .SOX à un niveau record, et ont également dynamisé le Nasdaq.

Les valeurs des services de communication .SPLRCL ont progressé de 0,8% à l'indice S&P 500. Les actions du secteur de l'énergie .SPNY ont reculé de 1,9 %.

Les pertes subies par des titres tels que Chevron CVX.N , en baisse de 2,3 %, et McDonald's MCD.N , en baisse de 0,7 %, ont pesé sur le Dow Jones.

L'attention est maintenant rivée sur l'impasse entre les républicains et les démocrates sur le financement qui a soulevé la perspective d'un shutdown à partir de mercredi, le premier jour de l'année fiscale 2026 du gouvernement américain.

"Je ne pense pas que la fermeture soit le scénario catastrophe", a déclaré Mel Casey, gestionnaire de portefeuille senior chez FBB Capital Partners. "Il pourrait en fait être l'occasion pour les Républicains de faire passer de nouvelles réductions des dépenses publiques."

Néanmoins, certains analystes ont prévenu qu'un shutdown pourrait retarder la publication de données économiques clés, notamment le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles, et assombrir les perspectives des marchés.

Le S&P 500 a passé 103 jours de bourse sans tomber sous sa moyenne de 50 jours, une période inhabituellement longue qui montre à quel point le marché a été fort, a déclaré BTIG, notant que l'indice pourrait être amené à se replier.

Tout au long de la journée, les investisseurs surveilleront les commentaires de plusieurs autres décideurs de la Fed pour déceler tout signe d'inquiétude concernant la perte potentielle de visibilité économique si un arrêt des activités se matérialisait.

Les actions cotées en bourse aux États-Unis des sociétés liées au cannabis ont augmenté , Canopy Growth CGC.O et Cronos Group CRON.O grimpant respectivement de 16,3 % et 11,6 %, tandis que Tilray Brands TLRY.O a ajouté 36,1 %. Dimanche, Trump a partagé une vidéo vantant les bienfaits du cannabidiol dérivé du chanvre pour la santé.

Electronic Arts EA.O a grimpé de 4,8 % après avoir accepté d'être privatisée dans le cadre d'une transaction de 55 milliards de dollars.

Western Digital WDC.O a atteint un niveau record et a progressé de 9,2 %, en tête de l'indice de référence, après qu'au moins deux sociétés de courtage ont relevé leur objectif de prix pour le fabricant de produits de stockage de données.

Seagate Technology STX.O a augmenté de 7,1% pour atteindre un niveau record après qu'au moins deux sociétés de courtage ont relevé leur objectif de prix.

Carnival CCL.N a chuté de 2,3 % bien qu'il ait relevé ses prévisions de bénéfices annuels.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,15 contre 1 sur le NYSE et de 1,24 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 25 nouveaux records sur 52 semaines et quatre nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 76 nouveaux records et 41 nouveaux records à la baisse.

Valeurs associées

CANOPY GROW
1,5681 USD NASDAQ +17,02%
CARNIVAL
29,375 USD NYSE -4,07%
CHEVRON
156,850 USD NYSE -2,06%
CRONOS GROUP
3,0300 USD NASDAQ +15,21%
CSX
35,1250 USD NASDAQ +3,28%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 241,71 Pts Index Ex -0,01%
ELECTRONIC ARTS
202,6800 USD NASDAQ +4,83%
LAM RESEARCH
132,3421 USD NASDAQ +3,13%
MCDONALD'S
303,390 USD NYSE -0,59%
MICRON TECHNOLOGY
165,5250 USD NASDAQ +5,25%
NASDAQ 100 INDEX
24 724,96 Pts Index Ex +0,90%
NASDAQ Composite
22 680,17 Pts Index Ex +0,87%
NVIDIA
183,5854 USD NASDAQ +3,03%
S&P 500
6 674,34 Pts CBOE +0,46%
S&P 500 INDEX
6 674,35 Pts CBOE +0,46%
SEAGATE HLDGS
230,3950 USD NASDAQ +5,92%
TILRAY BRANDS
1,6001 USD NASDAQ +39,14%
WESTERN DIGITAL
116,8751 USD NASDAQ +9,35%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2025 à 16:38:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

