Le S&P 500 et le Nasdaq progressent, l'optimisme lié à l'IA l'emportant sur les risques liés au Moyen-Orient

par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont évolué mardi à des niveaux proches de leurs records historiques, l'optimisme suscité par l'IA compensant les inquiétudes liées aux pourparlers de paix au Moyen-Orient après les récentes frappes américaines contre l'Iran.

Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré que l' s de l'accord avec Téhéran pourraient « prendre quelques jours », tandis que l'agence de presse iranienne Tasnim a rapporté que Téhéran cherchait à obtenir la libération de 24 milliards de dollars de fonds iraniens gelés à l'étranger.

« Même si la guerre n'est pas encore terminée, il y a de très fortes chances que la situation se résolve de manière pacifique, et ce plutôt tôt que tard », a déclaré Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments.

« La forme que prendra la résolution et ce qui se passera concrètement auront leur importance. Mais la réalité est que les bénéfices devraient augmenter même en cas d'inflation élevée. L'économie continue de croître, et le marché est, dans une large mesure, le reflet de l'économie. »

Le Brent a progressé de près de 3 %, mais est resté sous la barre des 100 dollars le baril, tandis que les marchés boursiers mondiaux ont fluctué, dans un climat d'incertitude quant à la conclusion d'un accord visant à rouvrir la voie maritime dans le détroit d'Ormuz.

Les valeurs des semi-conducteurs, qui ont bondi grâce à la demande liée à l'IA, ont mené la hausse. Micron MU.O a bondi de près de 17 % et a atteint pour la première fois une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars après qu'UBS a relevé son objectif de cours sur le titre de 535 à 1 625 dollars.

Qualcomm QCOM.O a progressé de 5,3 % après que Bloomberg News a annoncé qu'elle avait conclu un accord avec ByteDance, propriétaire de TikTok, pour la fourniture de puces, tandis qu'Intel INTC.O et Marvell Technology MRVL.O ont gagné respectivement 2,7 % et 4,2 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a progressé de 4,6 % pour atteindre un record historique.

À 11 h 22 (heure de l'Est), le Dow Jones Industrial Average

.DJI reculait de 95,34 points, soit 0,19 %, à 50 484,36, le S&P 500 .SPX a gagné 45,26 points, soit 0,61 %, à 7 518,73 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 275,07 points, soit 1,05 %, à 26 619,04.

L'indice S&P 500 .SPX et l'indice Russell 2000 .RUT ont tous deux atteint mardi des records intrajournaliers, soulignant la vigueur de la récente reprise.

Six des onze principaux secteurs du S&P étaient dans le vert, le sous-indice des technologies de l'information du S&P 500 .SPLRCT menant la hausse avec une progression de 1,7 %.

Des résultats optimistes et un regain de confiance dans le secteur de l'IA ont propulsé les actions américaines à la hausse malgré le conflit en cours avec l'Iran, les investisseurs se tournant désormais vers les introductions en bourse de certaines des plus grandes entreprises privées du secteur de l'IA, notamment SpaceX SPCX.O .

Les actions des entreprises spatiales ont bondi, Intuitive Machines LUNR.O gagnant 17,7 %, tandis que Planet Labs PL.N et Rocket Lab RKLB.O ont progressé respectivement de 14,5 % et 6,8 %.

Alors que la saison des résultats touche à sa fin, la croissance des bénéfices du premier trimestre devrait s'établir à 29 % en glissement annuel, contre les 16,1 % estimés il y a un mois, selon les données LSEG publiées vendredi.

Une enquête a montré que la confiance des consommateurs américains s'est affaiblie en mai, les inquiétudes liées à la hausse des prix en raison de la guerre en Iran s'étant intensifiées, compensant ainsi l'amélioration des perceptions concernant le marché du travail.

Les titres en hausse ont été 2,55 fois plus nombreux que ceux en baisse à la Bourse de New York (NYSE) et 1,99 fois plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 39 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 157 nouveaux plus hauts et 52 nouveaux plus bas.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))