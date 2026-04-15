Le S&P 500 et le Nasdaq progressent, l'accent étant mis sur les bénéfices

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* Indices: Dow en baisse de 0,22%, S&P 500 en hausse de 0,11%, Nasdaq en hausse de 0,42%

* Bank of America, Morgan Stanley gagnent après les résultats

* Broadcom augmente de 3,6% après que Meta ait étendu son accord sur les puces électroniques

(Mise à jour après l'ouverture du marché) par Niket Nishant et Utkarsh Hathi

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont légèrement progressé mercredi, l'attention se tournant vers une nouvelle série de résultats d'entreprises, tandis que les investisseurs ont fait le point sur les derniers développements au Moyen-Orient.

Les actions ont été soutenues cette semaine par l'espoir que Washington et Téhéran puissent revenir à la table des négociations pour mettre fin à la guerre, qui a provoqué des perturbations considérables sur les marchés pétroliers mondiaux, ravivé les inquiétudes concernant l'inflation et brouillé les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Cette résistance suggère que les investisseurs, lassés par la guerre, sont prêts à se tourner vers les actifs à risque à la moindre indication d'une désescalade dans le conflit.

"Le marché fait preuve d'un optimisme prudent en pensant que nous pouvons retrouver la paix avec l'Iran. Et jusqu'à présent, les bénéfices ont été très bons", a déclaré Art Hogan, stratège en chef du marché chez B. Riley Wealth.

Les actions de Bank of America BAC.N ont augmenté de 1,6 % après que le deuxième plus grand banque américain ait fait état d'une croissance de son bénéfice au premier trimestre .

Le poids lourd de Wall Street, Morgan Stanley MS.N , a grimpé de 4,4 % après avoir également fait état d'une hausse de son bénéfice au premier trimestre .

Depuis le début de la semaine, les banques ont déclaré que les consommateurs américains étaient en bonne santé financière et que le nombre d'offres publiques initiales et de transactions devrait rester élevé, à moins que le conflit au Moyen-Orient ne s'éternise.

L'indice financier S&P 500 .SPSY a gagné 0,4%.

À 09:57 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 108,22 points, ou 0,22%, à 48 427,77. Le S&P 500 .SPX a gagné 7,53 points, soit 0,11%, à 6 974,91, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 100,09 points, soit 0,42%, à 23 739,18.

L'indice CBOE de la volatilité .VIX , jauge de la peur à Wall Street, a baissé de 0,68 point à 17,68.

L'indice de référence S&P 500 .SPX est proche de son premier record intrajournalier depuis l'éclatement du conflit. Le S&P 500 et le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, ont récupéré toutes leurs pertes depuis le début de la guerre.

Toutefois, de nouveaux catalyseurs pourraient être nécessaires pour maintenir l'élan des actions.

"Nous allons avoir besoin de preuves plus concrètes maintenant que les personnes qui veulent se réunir et parler de paix sont capables d'accomplir quelque chose avant la date limite de ce cessez-le-feu", a déclaré M. Hogan.

Mardi, le Fonds monétaire international a revu à la baisse ses perspectives de croissance mondiale , invoquant la flambée des prix de l'énergie provoquée par la guerre, et a averti qu'un conflit prolongé pourrait pousser le monde au bord de la récession.

Les prix du pétrole sont restés stables mercredi, tout en restant 31 % au-dessus des niveaux d'avant-guerre.

Sept des 11 indices sectoriels du S&P 500 ont affiché des pertes, les matériaux .SPLRCM étant en tête des baisses avec un recul de 1,2 %. Le secteur de la consommation de base

.SPLRCS a reculé de 0,9 %.

L'indice S&P 500 des technologies de l'information .SPLRCT a progressé de 0,8 %, la récente hausse des logiciels s'étant poursuivie.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Beth Hammack, a déclaré qu'elle ne voyait pas de nécessité imminente pour la banque centrale de modifier son objectif de taux d'intérêt, mais qu'il était possible que des réductions ou même des augmentations soient à venir.

Parmi les autres valeurs en mouvement, Broadcom AVGO.O a progressé de 3,6 % après que Meta META.O a prolongé son accord sur les puces personnalisées avec l'entreprise.

Snap SNAP.N a augmenté de près de 7 % après avoir annoncé le licenciement d'environ 1 000 employés, tandis qu'Allbirds BIRD.O a plus que quadruplé à la suite de son projet de pivoter vers l'infrastructure d'IA.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,26 contre 1 sur le NYSE et de 1,14 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P 500 a enregistré huit nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 51 nouveaux sommets et 22 nouveaux creux.