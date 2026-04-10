Le S&P 500 et le Nasdaq progressent grâce à la reprise de la technologie après les données sur l'inflation ; les tensions au Moyen-Orient sont au cœur de l'actualité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: Dow en baisse de 0,39%, S&P 500 en hausse de 0,05%, Nasdaq en hausse de 0,47%

* L'IPC de mars augmente de 3,3%, en ligne avec les estimations

* CoreWeave progresse après la conclusion d'un accord avec Anthropic

* Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à réaliser leur plus grand bond hebdomadaire depuis mai

(Mise à jour des prix en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement augmenté vendredi, stimulés par la hausse des valeurs des puces après que les données sur l'inflation de mars aient répondu aux attentes malgré les pressions continues de la guerre au Moyen-Orient, tandis que les investisseurs ont surveillé la trêveprécaire entre les États-Unis et l'Iran.

Téhéran a déclaré qu'un cessez-le-feu au Liban était une condition préalable à la poursuite des pourparlers de paix, jetant le doute sur le premier cycle de discussions avec Washington, prévu pour samedi.

Les investisseurs ont fait preuve d'un optimisme prudent quant à la conclusion d'un accord de paix, même si le cessez-le-feu de deux semaines montre des fissures, chaque partie accusant l'autre d'avoir violé le cessez-le-feu.

"Les gens sont peut-être en train de se positionner. Ils savent que l'accord n'est pas encore conclu; ils veulent qu'il le soit et c'est alors que l'on verra le marché se redresser", a déclaré Eric Schiffer, président de The Patriarch Organization, une société de gestion de patrimoine basée à Los Angeles.

La trêve de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que les commentaires du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu , qui a déclaré qu'il souhaitait des négociations directes avec Beyrouth , ont largement soutenu le sentiment du marché cette semaine .

Le S&P 500 et le Nasdaq étaient en passe de réaliser leur plus forte hausse hebdomadaire depuis mai, et le Dow était prêt à connaître sa plus forte progression depuis juin.

À 11:45 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 187,76 points, ou 0,39%, à 47 998,04, le S&P 500 .SPX a gagné 3,60 points, ou 0,05%, à 6 828,26 et le Nasdaq Composite

.IXIC a augmenté de 106,45 points, ou 0,47%, à 22 928,87.

L'indice S&P 500 des technologies de l'information

.SPLRCT a été le plus grand stimulant de l'indice, avec une hausse de 1%, les fabricants de puces prenant la tête. Nvidia

NVDA.O et Broadcom AVGO.O ont progressé respectivement de 2,7 % et 5,7 %, et l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a atteint un record de 8 926,95.

"Une chose que nous savons, c'est que les entreprises vont continuer à acheter des puces à des taux massifs, de sorte que tout matériel d'intelligence artificielle reste le principal commerce aujourd'hui", a déclaré Schiffer.

Cependant, la faiblesse des valeurs financières .SPSY , en baisse de 1,2%, a limité les gains de l'indice de référence. Les baisses de Goldman Sachs GS.N et de Travelers TRV.N ont pesé sur le Dow Jones.

Dans les données économiques , les prix à la consommation américains ont augmenté le plus en près de quatre ans en mars alors que la guerre a stimulé les prix du pétrole et que les effets des tarifs douaniers ont persisté.

Les opérateurs ont continué à parier sur le fait que la Réserve fédérale américaine maintiendrait les coûts d'emprunt cette année, selon les données compilées par LSEG, s'éloignant des prévisions de deux réductions de taux cette année avant le début du conflit.

La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré jeudi à Reuters que le choc pétrolier provoqué par la guerre en Iran prolongerait le délai pour ramener l'inflation à l'objectif de 2 % de la banque centrale américaine.

Par ailleurs, le moral des consommateurs américains a chuté à un niveau record au début du mois d'avril et les consommateurs anticipent une hausse de l'inflation au cours des 12 prochains mois, selon une enquête réalisée vendredi.

Parmi les autres valeurs en hausse, CoreWeave CRWV.O a bondi de 13,5 % après avoir annoncé un accord pluriannuel avec Anthropic et fixé le prix de son offre d'obligations convertibles à un niveau supérieur.

Les actions cotées en bourse de Taiwan Semiconductor Manufacturing 2330.TW TSM.N , le plus grand fabricant mondial de puces électroniques, ont augmenté de 2,3 % après avoir battu les prévisions du marché pour les revenus du premier trimestre.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,06 contre 1 sur le NYSE et de 1,37 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P 500 a enregistré 19 nouveaux sommets sur 52 semaines et 22 nouveaux creux, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 94 nouveaux sommets et 101 nouveaux creux.