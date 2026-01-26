Le S&P 500 et le Nasdaq poursuivent leur progression pour la quatrième séance avant les résultats et la décision de la Fed

panneau wall street (Crédits: Unsplash - lo lo)

* Indices en hausse: Dow 0,31%, S&P 500 0,54%, Nasdaq 0,61%

* USA Rare Earth bondit après des rapports faisant état d'une prise de participation de 10 % par le gouvernement

* L'or et l'argent atteignent des sommets, ce qui stimule les actions minières

* CoreWeave progresse grâce à l'investissement de Nvidia

* Les actions des compagnies aériennes chutent en raison de la tempête hivernale qui provoque des annulations de vols

par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint leurs plus hauts niveaux depuis plus d'une semaine lundi, les investisseurs se préparant à une série de résultats de méga-capitalisations et à une décision très attendue de la Réserve fédérale.

Les deux indices ont poursuivi leur progression pour la quatrième séance consécutive, ce qui les place sur la voie de leur plus longue série de gains depuis plus d'un mois.

Les gains d'une poignée de méga-capitalisations ont été les plus importants pour le S&P 500, avec Apple AAPL.O et Meta META.O ajoutant plus de 2% chacun. Alphabet GOOGL.O , Broadcom AVGO.O et Microsoft MSFT.O ont progressé de plus de 1,5 % chacun.

Apple et Meta, ainsi que Microsoft et Tesla TSLA.O , devraient publier leurs résultats trimestriels dans le courant de la semaine, ce qui constituera un test clé pour un rallye alimenté par une euphorie autour de l'IA.

Les investisseurs attendront des signes de retombées mesurables des dépenses consacrées à l'IA. Compte tenu des inquiétudes suscitées par les valorisations élevées dans le secteur de la technologie, les prévisions seront particulièrement importantes, et même un modeste faux pas pourrait entraîner une remise en question du commerce de l'IA.

"Cette semaine, les bénéfices des grandes capitalisations devraient contribuer à façonner le sentiment autour du commerce de l'IA et du secteur technologique toujours en difficulté, mais l'annonce de la Fed de mercredi devrait maintenir la politique à la une", a déclaré Chris Larkin chez E*Trade de Morgan Stanley.

La semaine dernière, M. Trump a réduit ses menaces de tarifs douaniers à l'encontre de l'Union européenne en raison du différend sur le Groenland, ce qui a soulagé les marchés.

Sur les 64 entreprises du S&P 500 qui ont publié leurs résultats vendredi, 79,7 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les données compilées par LSEG.

A 11:23 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 150,71 points, ou 0,31%, à 49 249,42, le S&P 500 .SPX a gagné 37,57 points, ou 0,54%, à 6 953,22 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 142,59 points, ou 0,61%, à 23 643,83.

Les actions d'Intel INTC.O ont continué à chuter, perdant 5%, après la chute la plus importante depuis près de 18 mois vendredi, suite à des prévisions de bénéfices et de revenus trimestriels inférieures aux estimations.

Pendant ce temps, les actions des compagnies aériennes ont chuté en raison des perturbations massives dans les horaires de vol après une tempête hivernale massive qui a frappé l'est des États-Unis. United Airlines UAL.O a chuté de 1,2% tandis que JetBlue JBLU.O a perdu 2,8%.

Le secteur des matériaux du S&P 500 .SPLRCM a été l'un des plus performants, l'or ayant atteint un niveau record au-dessus de 5 000 dollars l'once , stimulant des noms tels que Gold Fields GFI.N et Harmony Gold HMY.N .

DÉCISION DE LA RÉSERVE FÉDÉRALE SUR LES TAUX D'INTÉRÊT

La Réserve fédérale entame sa réunion de deux jours mardi, et les investisseurs s'attendent à ce que les autorités maintiennent les taux inchangés.

La décision risque d'être éclipsée par de nouvelles questions sur l'indépendance de la banque centrale après que le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur le président Jerome Powell ce mois-ci, et Trump a déclaré qu'un choix pour le prochain président de la Fed pourrait venir bientôt.

Les actions de USA Rare Earth USAR.O ont bondi de 11 % après les rapports que l'administration américaine prenait une participation de 10 % dans le mineur dans le cadre d'un programme d'investissement en dette et en capital de 1,6 milliard de dollars.

Parmi les autres mouvements boursiers, CoreWeave CRWV.O a bondi de 8,6 % après que Nvidia NVDA.O a déclaré qu'elle investirait 2 milliards de dollars dans la société d'infrastructure en nuage.

