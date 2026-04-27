Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé en légère hausse lors d'un début de semaine marqué par la prudence, alors que de nombreux résultats sont attendus

par Stephen Culp et Niket Nishant

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré de modestes gains lundi dans un marché peu animé, les investisseurs marquant une pause au début d'une semaine chargée, avec des résultats d'entreprises, des données économiques, la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et les fluctuations des tensions au Moyen-Orient qui encombraient l'agenda.

Les trois principaux indices boursiers américains ont fluctué tout au long de la séance, ne montrant guère de conviction dans un sens ou dans l'autre après le rebond de la semaine dernière. Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré de nouveaux records de clôture.

La séance a débuté avec le S&P 500 en hausse de plus de 100 % depuis le début du marché haussier en octobre 2022.

«Le marché tente simplement de gérer le rebond en cours et d'assimiler les derniers records historiques que nous avons atteints sur les indices», a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, dans le Connecticut. «Et il essaie de déterminer si ces records historiques sont justifiés ou non.»

La saison des résultats du premier trimestre bat son plein, avec une multitude d'entreprises de premier plan qui doivent publier leurs résultats cette semaine, dont cinq des « Magnificent Seven », les géants technologiques: Amazon AMZN.O , Alphabet GOOGL.O , Meta Platforms META.O , Apple AAPL.O et Microsoft MSFT.O . Les investisseurs évalueront dans quelle mesure ces entreprises commencent à récolter les fruits de leurs dépenses massives en matière d'intelligence artificielle.

Vendredi, 139 entreprises du S&P 500 avaient publié leurs résultats du premier trimestre. Parmi celles-ci, 81 % ont dépassé les estimations. Selon LSEG I/B/E/S, les analystes tablent désormais sur une croissance globale des bénéfices du S&P 500 de 16,1 % en glissement annuel, contre 14,4 % au 1er avril.

Les entreprises qui doivent publier leurs résultats cette semaine représentent environ 44 % de la capitalisation boursière du S&P 500, selon Raymond James.

«Les prévisions sont plutôt bonnes. Nous observons une croissance des bénéfices de 15 %, ce que je qualifierais de très bon contexte, même si le chemin est devenu beaucoup plus cahoteux», a ajouté M. Pavlik, faisant référence aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient.

Les tentatives visant à relancer les pourparlers de paix entre les États-Unis et l'Iran se poursuivent, suite à la décision du président Donald Trump d'annuler le déplacement des négociateurs à Islamabad pour un nouveau cycle de pourparlers en face à face. L'Iran continue de restreindre les expéditions via le détroit d'Ormuz, les responsables iraniens exigeant que Washington lève son blocus comme condition préalable à la poursuite des négociations.

Mardi, le Comité fédéral de l'open market (FOMC) de la Réserve fédérale doit se réunir pour une session de deux jours, qui devrait aboutir, selon les prévisions générales, à la décision de maintenir les taux d'intérêt inchangés. Le communiqué qui accompagnera cette décision et la conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell, seront scrutés à la loupe à la recherche d'indices sur l'évaluation par la banque centrale de la santé économique des États-Unis et de l'impact inflationniste de la flambée des prix de l'énergie résultant de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 62,67 points, soit 0,13 %, à 49 168,04, le S&P 500 .SPX a gagné 8,85 points, soit 0,12 %, à 7 173,93 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 50,50 points, soit 0,20 %, à 24 887,10.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, celui des services de communication .SPLRCL a enregistré la plus forte hausse en pourcentage, tandis que celui des biens de consommation courante .SPLRCS a connu la plus forte baisse.

Verizon VZ.N a progressé de 1,5 % après que l'opérateur télécom a revu à la hausse ses prévisions annuelles en raison d'une augmentation du nombre d'abonnés supérieure aux attentes.

Domino's Pizza DPZ.O a chuté de 8,8 % après que la chaîne de livraison de repas ait manqué les estimations de ventes pour le premier trimestre .

Nvidia NVDA.O a bondi de 4,0 %, prolongeant la hausse de 4,3 % enregistrée lors de la séance précédente. La société a retrouvé une capitalisation boursière supérieure à 5 000 milliards de dollars.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,1 pour 1. On a enregistré 336 nouveaux plus hauts et 47 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 189 titres ont progressé et 2 499 ont reculé, les titres en baisse l'emportant sur les titres en hausse dans un rapport de 1,14 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 17 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et neuf nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 123 nouveaux plus hauts et 92 nouveaux plus bas.

Le volume sur les bourses américaines s'est élevé à 15,59 milliards d'actions, contre une moyenne de 18,28 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))