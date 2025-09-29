 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 883,00
+0,15%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le S&P 500 et le Nasdaq grimpent, les investisseurs écartant les problèmes liés à la fermeture de l'usine et les propos hawkish
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 18:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en baisse de 0,2%, S&P 500 en hausse de 0,2%, Nasdaq en hausse de 0,5%

*

Les valeurs du cannabis bondissent après le soutien de Trump au cannabidiol

*

Electronic Arts en hausse après une opération de privatisation de 55 milliards de dollars

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les indices S&P 500 et Nasdaq ont augmenté lundi, rebondissant après les baisses de la semaine dernière, les investisseurs ayant ignoré les craintes d'une fermeture imminente du gouvernement et les remarques optimistes d'un responsable de la Réserve fédérale.

Cette hausse souligne la forte propension au risque des investisseurs, dont les attentes d'une Fed dovish ont aidé les actions à maintenir des valorisations élevées, malgré les inquiétudes persistantes sur l'inflation et les incertitudes sur le marché de l'emploi.

"Les acheteurs d'actions à la baisse continuent d'être récompensés sur ce marché. Un jour, ce ne sera plus le cas, mais jusqu'à preuve du contraire, il faut acheter des baisses", a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management.

A 11:52 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 92,77 points, ou 0,2%, à 46,154.52. Le S&P 500 .SPX a gagné 11,59 points, soit 0,17%, à 6 655,29, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 104,87 points, soit 0,47%, à 22 588,94.

L'attention est maintenant rivée sur une impasse entre les républicains et les démocrates sur le financement qui a soulevé la perspective d'un shutdown à partir de mercredi, le premier jour de l'année fiscale 2026 du gouvernement américain.

"Les marchés financiers ont généralement fait fi des fermetures de gouvernement. Toutefois, les fermetures précédentes ne sont pas totalement analogues à la fermeture potentielle de cette semaine", ont déclaré les économistes de Goldman Sachs dans une note.

Une fermeture potentielle retarderait la publication de données économiques clés, notamment le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles, et assombrirait les perspectives des marchés.

Les investisseurs surveillent également les commentaires de plusieurs décideurs de la Fed pour détecter tout signe d'inquiétude concernant la perte potentielle de visibilité économique si une fermeture se matérialisait.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, qui fait partie des responsables les plus optimistes de la Fed et qui n'a pas pris part au vote sur la politique monétaire cette année, a déclaré lundi que la banque centrale devait maintenir une politique monétaire restrictive afin de ralentir l'inflation. Cependant, les traders estiment à 91,4 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la Fed.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a gagné environ 0,5%. Nvidia NVDA.O a progressé de 2,1%, tandis que Micron Technology MU.O a gagné 4,1%. Lam Research LRCX.O a progressé de 2,4 %, après que Deutsche Bank a relevé la note de l'entreprise d'équipement de fabrication de puces à "acheter" de "conserver".

Les actions ont catapulté l'indice plus large des semi-conducteurs .SOX à un niveau record, ainsi que le Nasdaq.

AppLovin APP.O a établi un nouveau record et était en hausse de 5,8 %. Morgan Stanley a relevé le prix cible de l'action de 480 à 750 dollars.

Les pertes subies par des titres tels que Chevron CVX.N , en baisse de 2,4 %, et McDonald's MCD.N , en baisse de 1 %, ont pesé sur le Dow Jones.

Le S&P 500 a passé 103 jours sans tomber en dessous de sa moyenne de 50 jours, une série inhabituellement longue qui montre à quel point le marché a été fort, a déclaré BTIG, notant que l'indice pourrait être amené à se replier.

Les actions cotées en bourse aux États-Unis des sociétés liées au cannabis ont augmenté de , Canopy Growth CGC.O et Cronos Group CRON.O grimpant respectivement de 15 % et 13 %, tandis que Tilray Brands TLRY.O a augmenté de 39,2 %. Dimanche, Trump a partagé une vidéo vantant les bienfaits du cannabidiol dérivé du chanvre pour la santé.

Electronic Arts EA.O a grimpé de 4,7 % après avoir accepté d'être racheté par dans le cadre d'une transaction de 55 milliards de dollars.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,18 contre 1 sur le NYSE et de 1,1 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 30 nouveaux sommets sur 52 semaines et quatre nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 93 nouveaux sommets et 55 nouveaux creux.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 29/09/2025 à 18:23:54.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

