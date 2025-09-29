Le S&P 500 et le Nasdaq grimpent, les investisseurs écartant les problèmes liés à la fermeture de l'usine et les propos hawkish

Indices: Dow en baisse de 0,2%, S&P 500 en hausse de 0,2%, Nasdaq en hausse de 0,5%

Les valeurs du cannabis bondissent après le soutien de Trump au cannabidiol

Electronic Arts en hausse après une opération de privatisation de 55 milliards de dollars

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

Les indices S&P 500 et Nasdaq ont augmenté lundi, rebondissant après les baisses de la semaine dernière, les investisseurs ayant ignoré les craintes d'une fermeture imminente du gouvernement et les remarques optimistes d'un responsable de la Réserve fédérale.

Cette hausse souligne la forte propension au risque des investisseurs, dont les attentes d'une Fed dovish ont aidé les actions à maintenir des valorisations élevées, malgré les inquiétudes persistantes sur l'inflation et les incertitudes sur le marché de l'emploi.

"Les acheteurs d'actions à la baisse continuent d'être récompensés sur ce marché. Un jour, ce ne sera plus le cas, mais jusqu'à preuve du contraire, il faut acheter des baisses", a déclaré Matthew Tuttle, directeur général de Tuttle Capital Management.

A 11:52 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 92,77 points, ou 0,2%, à 46,154.52. Le S&P 500 .SPX a gagné 11,59 points, soit 0,17%, à 6 655,29, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a augmenté de 104,87 points, soit 0,47%, à 22 588,94.

L'attention est maintenant rivée sur une impasse entre les républicains et les démocrates sur le financement qui a soulevé la perspective d'un shutdown à partir de mercredi, le premier jour de l'année fiscale 2026 du gouvernement américain.

"Les marchés financiers ont généralement fait fi des fermetures de gouvernement. Toutefois, les fermetures précédentes ne sont pas totalement analogues à la fermeture potentielle de cette semaine", ont déclaré les économistes de Goldman Sachs dans une note.

Une fermeture potentielle retarderait la publication de données économiques clés, notamment le rapport de vendredi sur les emplois non agricoles, et assombrirait les perspectives des marchés.

Les investisseurs surveillent également les commentaires de plusieurs décideurs de la Fed pour détecter tout signe d'inquiétude concernant la perte potentielle de visibilité économique si une fermeture se matérialisait.

La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, qui fait partie des responsables les plus optimistes de la Fed et qui n'a pas pris part au vote sur la politique monétaire cette année, a déclaré lundi que la banque centrale devait maintenir une politique monétaire restrictive afin de ralentir l'inflation. Cependant, les traders estiment à 91,4 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la prochaine réunion de la Fed.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a gagné environ 0,5%. Nvidia NVDA.O a progressé de 2,1%, tandis que Micron Technology MU.O a gagné 4,1%. Lam Research LRCX.O a progressé de 2,4 %, après que Deutsche Bank a relevé la note de l'entreprise d'équipement de fabrication de puces à "acheter" de "conserver".

Les actions ont catapulté l'indice plus large des semi-conducteurs .SOX à un niveau record, ainsi que le Nasdaq.

AppLovin APP.O a établi un nouveau record et était en hausse de 5,8 %. Morgan Stanley a relevé le prix cible de l'action de 480 à 750 dollars.

Les pertes subies par des titres tels que Chevron CVX.N , en baisse de 2,4 %, et McDonald's MCD.N , en baisse de 1 %, ont pesé sur le Dow Jones.

Le S&P 500 a passé 103 jours sans tomber en dessous de sa moyenne de 50 jours, une série inhabituellement longue qui montre à quel point le marché a été fort, a déclaré BTIG, notant que l'indice pourrait être amené à se replier.

Les actions cotées en bourse aux États-Unis des sociétés liées au cannabis ont augmenté de , Canopy Growth CGC.O et Cronos Group CRON.O grimpant respectivement de 15 % et 13 %, tandis que Tilray Brands TLRY.O a augmenté de 39,2 %. Dimanche, Trump a partagé une vidéo vantant les bienfaits du cannabidiol dérivé du chanvre pour la santé.

Electronic Arts EA.O a grimpé de 4,7 % après avoir accepté d'être racheté par dans le cadre d'une transaction de 55 milliards de dollars.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,18 contre 1 sur le NYSE et de 1,1 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 30 nouveaux sommets sur 52 semaines et quatre nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 93 nouveaux sommets et 55 nouveaux creux.