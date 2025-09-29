Le S&P 500 et le Nasdaq grimpent, les investisseurs écartant les incertitudes liées à la fermeture du gouvernement

(Mise à jour des prix de clôture préliminaires) par Sinéad Carew et Niket Nishant

Le Nasdaq composite et le S&P 500 ont clôturé en légère hausse lundi, les investisseurs ayant acheté des valeurs technologiques lourdes et fait fi de l'incertitude liée à une éventuelle fermeture du gouvernement américain et aux remarques optimistes d'un responsable de la Réserve fédérale.

Le secteur technologique a fourni la plus forte hausse de l'indice de référence S&P, les investisseurs pariant sur la croissance de l'intelligence artificielle et sur les attentes de la Fed qui continuera à réduire les taux d'intérêt alors qu'elle est confrontée à des préoccupations persistantes en matière d'inflation et à des incertitudes sur le marché de l'emploi.

Toutefois, l'un des principaux points d'attention de Wall Street cette semaine est l'impasse entre les républicains et les démocrates sur le financement qui a soulevé la perspective d'une fermeture du gouvernement à partir de mercredi, le premier jour de l'exercice fiscal 2026 du gouvernement américain.

Même si le département du travail s'est préparé à un retard potentiel de son rapport sur l'emploi de septembre en cas de fermeture du gouvernement, cela n'a pas semblé être le principal moteur du marché, a déclaré Lindsey Bell, stratège en chef chez 248 Ventures à Charlotte, en Caroline du Nord.

"Les investisseurs s'accrochent aux éléments positifs", a déclaré Mme Bell, soulignant les espoirs d'assouplissement des taux d'intérêt et les signes de résilience économique émanant de publications récentes, y compris les données sur le marché du logement et les dépenses de consommation.

"Le marché ne va pas s'emballer, car c'est un risque. Mais les investisseurs peuvent envisager l'éventualité d'une fermeture, car si elle se produit, elle sera probablement résolue rapidement et le marché pourra se concentrer à nouveau sur les choses qui comptent, comme les bénéfices, la politique monétaire et les investissements en capital-investissement."

Bien que les fermetures n'aient pas eu tendance à avoir un impact sur les résultats des entreprises dans le passé, la menace imminente pourrait avoir limité les gains et maintenu le volume des transactions à un niveau faible lundi, selon Burns McKinney, gestionnaire de portefeuille et NFJ Investment Group à Dallas, au Texas.

"La seule raison pour laquelle les marchés bougeraient vraiment serait que cela affecte les résultats. Historiquement, les fermetures de gouvernement sont brèves et n'ont pas d'impact sur la rentabilité, de sorte que les investisseurs ont tendance à se tourner vers l'avenir", a déclaré M. McKinney.

"C'est comme la fumée sur un champ de courses. Ils se contentent de garder les roues droites, de gérer le stress et d'avancer malgré la fumée

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 17,52 points, soit 0,26%, pour terminer à 6 661,22 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 107,99 points, soit 0,48%, pour atteindre 22 592,06. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 69,42 points, soit 0,15%, à 46 316,71.

Les investisseurs ont également surveillé les commentaires des décideurs de la Fed pour tout signe d'inquiétude concernant la perte potentielle de visibilité économique si un shutdown se matérialisait. La présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, qui fait partie des responsables les plus optimistes de la Fed et qui n'a pas pris part au vote sur la politique monétaire cette année, a déclaré lundi que la banque centrale devait maintenir une politique monétaire restrictive afin de ralentir l'inflation. Toutefois, les opérateurs évaluent à environ 90 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux lors de la prochaine réunion de la Fed, selon l'outil FedWatch du CME Group .

Avec la chute des prix du pétrole de plus de 3%, le secteur de l'énergie .SPNY a été le plus à la traîne parmi les 11 principaux secteurs industriels de l'indice S&P 500 au cours de la séance.

Le secteur de la technologie .SPLRCT a été l'un des plus grands gagnants avec des poussées importantes du leader des puces d'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O ainsi que de Microsoft MSFT.O .

Les actions d' Electronic Arts EA.O se sont redressées après que l'éditeur de jeux a accepté d'être privatisé dans le cadre d'une transaction de 55 milliards de dollars, alimentant les espoirs de perspectives de transactions plus larges, a déclaré Bell de 248 Ventures, qui a vu la transaction comme une "confirmation que le marché des fusions et acquisitions est ouvert" Les actions de Lam Research LRCX.O ont progressé après que Deutsche Bank a relevé la note de l'entreprise d'équipement de fabrication de puces à "acheter" de "conserver"

AppLovin APP.O a atteint un nouveau record, apportant également l'une des plus fortes hausses au S&P 500. Morgan Stanley a relevé le prix cible de l'action à 750 dollars, contre 480 dollars auparavant. Après que le président américain Donald Trump a partagé dimanche une vidéo vantant les bienfaits pour la santé du cannabidiol dérivé du chanvre, les actions cotées en bourse aux États-Unis des entreprises liées au cannabis ont augmenté . Canopy Growth CGC.O a progressé, tout comme Cronos Group CRON.O et Tilray Brands TLRY.O .