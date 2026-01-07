Le S&P 500 et le Nasdaq grimpent grâce à la technologie, les investisseurs prennent en compte les données sur l'emploi

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Indices: Dow en baisse de 0,17%, S&P 500 en hausse de 0,19%, Nasdaq en hausse de 0,59%

*

Les créations d'emplois aux États-Unis diminuent plus que prévu en novembre

*

L'emploi privé rebondit moins que prévu en décembre

(Mise à jour avec les échanges de l'après-midi) par Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé mercredi, l'indice de référence atteignant des sommets, les valeurs technologiques prolongeant leur hausse de la session précédente, tandis que les investisseurs ont ignoré les derniers rapports sur le marché de l'emploi.

Les valeurs technologiques de l'indice S&P 500 .SPLRCT ont été les plus performantes, en hausse de 0,7%. Microsoft MSFT.O a augmenté de 2%, tandis que Nvidia NVDA.O et Broadcom

AVGO.O ont ajouté 1,5% chacun.

En revanche, les grandes banques ont reculé après avoir progressé au cours des trois dernières séances, Bank of America

BAC.N perdant 2,2 % et Goldman Sachs GS.N perdant 0,8 %.

JPMorgan Chase JPM.N a glissé de 2,5% après que Wolfe Research ait rétrogradé la banque de "surperformance" à "performance".

Le secteur bancaire a exercé une pression sur le Dow Jones, qui avait atteint un record intrajournalier plus tôt dans la session. Il est maintenant à environ 1,3 % d'un niveau historique de 50 000 et le S&P 500 à environ 0,6 % du pic de 7 000.

A 11:50 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a chuté de 85,82 points, ou 0,17%, à 49 376,26, le S&P 500 .SPX a gagné 13,22 points, ou 0,19%, à 6 958,04 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 139,73 points, ou 0,59%, à 23 686,90.

Les données de mercredi ont montré que les ouvertures d'emplois américains ont chuté plus que prévu en novembre après avoir augmenté marginalement en octobre, tandis qu'un rapport ADP séparé a montré que les salaires privés ont augmenté moins que prévu en décembre.

"Si vous recevez des nouvelles économiques plus faibles, que vous ne croyez pas que la Fed va réduire les taux d'intérêt et que le marché s'est redressé, vous vous demandez si j'aurais dû poursuivre le marché ou si j'aurais dû prendre des bénéfices", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

"Les nouvelles économiques ont en quelque sorte alimenté une légère prise de bénéfices

Bien que les dernières données sur le marché du travail marquent un retour à la publication habituelle des données économiques, perturbée par la fermeture du gouvernement américain, elles n'ont guère modifié les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale.

Les projecteurs resteront braqués sur les chiffres de l'emploi non agricole pour le mois de décembre, publiés vendredi.

Les marchés garderont également un œil sur les développements géopolitiques, après que les États-Unis ont déclaré avoir saisi un pétrolier battant pavillon russe et lié au Venezuela, dans le cadre des efforts agressifs du président Donald Trump pour dicter les flux de pétrole dans les Amériques et forcer le gouvernement socialiste de Caracas à devenir son allié.

La Maison Blanche a déclaré mardi que Trump discutait des options pour acquérir le Groenland, y compris l'utilisation potentielle de l'armée américaine.

Parmi les autres valeurs, Eli Lilly LLY.N a bondi de 4 %. Le Wall Street Journal a rapporté mardi que le grand fabricant de médicaments était en pourparlers avancés pour acheter Ventyx Biosciences VTYX.O pour plus d'un milliard de dollars.

Le secteur des soins de santé de l'indice S&P 500 .SPXHC a augmenté ses gains de mardi de 1,1%.

Les fabricants de puces mémoires qui avaient bondi lors de la séance précédente sur la perspective d'une pénurie de puces entraînant des hausses de prix se sont détendus. SanDisk

SNDK.O et Western Digital WDC.O ont reculé de 1,2% et 9,7% après avoir grimpé respectivement de 27,5% et 10% mardi.

First Solar FSLR.O a chuté de 9,7% après que Jefferies a dégradé la note du fabricant de panneaux solaires de "acheter" à "conserver".

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 1,43 contre 1 sur le NYSE et de 1,03 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P 500 a enregistré 26 nouveaux sommets sur 52 semaines et 12 nouveaux creux, tandis que l'indice Nasdaq Composite a enregistré 81 nouveaux sommets et 45 nouveaux creux.