Le S&P 500 et le Nasdaq frôlent des records grâce aux espoirs de baisse des taux d'intérêt en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 0,82%, S&P 500 0,15%, Nasdaq 0,07%

Les traders tablent sur une baisse de 25 points de base des taux de la Fed en septembre

La baisse des taux de la Fed est considérée comme presque certaine après les données sur l'inflation et les commentaires de Bessent

CoreWeave chute après une perte nette plus importante que prévu au 2ème trimestre

(Mise à jour avec les prix de début d'après-midi) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq ont frôlé des records mercredi , les investisseurs étant de plus en plus convaincus que la Réserve fédérale pourrait relancer son cycle d'assouplissement de la politique monétaire le mois prochain.

Les signes indiquant que les droits de douane américains sur les importations ne se sont pas entièrement répercutés sur les prix à la consommation ont été un soulagement pour les investisseurs cette semaine, alors qu'ils cherchent à comprendre l'impact de l'incertitude commerciale sur l'économie.

Malgré les données montrant que les pressions sous-jacentes sur les prix étaient en hausse, les marchés ont également tenu compte de la faiblesse récente du marché de l'emploi et d'un remaniement à la Réserve fédérale pour pencher en faveur d'un éventuel mouvement dovish de la part de la banque centrale en septembre.

Selon l'outil FedWatch du CME, les opérateurs évaluent désormais à 25 points de base la baisse des taux d'intérêt, contre 89,2 % la semaine dernière. La banque centrale a abaissé les coûts d'emprunt pour la dernière fois en décembre.

Le secrétaire au Trésor , Scott Bessent , a également déclaré qu'il pensait qu'une baisse agressive d'un demi-point était possible compte tenu de la faiblesse récente des chiffres de l'emploi.

La stagflation "est le premier mot qui m'est venu à l'esprit lorsque j'ai vu le rapport sur l'IPC hier", a déclaré Mark Hackett, stratège en chef du marché chez Nationwide, en faisant référence aux données de mardi qui viennent après un certain nombre d'autres rapports indiquant un ralentissement de l'économie.

"Le ralentissement que nous observons est probablement assez temporaire, du moins à ce stade. L'inflation est donc un sujet qui nous préoccupe absolument, car nous avons constaté cette hausse."

À 12:18 p.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 363,26 points, ou 0,82%, à 44 821,52, le S&P 500

.SPX a gagné 9,34 points, ou 0,15%, à 6 455,15 et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 15,77 points, ou 0,07%, à 21 697,97.

L'indice Dow .DJI est à moins de 1% de son plus haut historique et l'indice Russell 2000 .RUT , qui suit les petites capitalisations sensibles aux taux d'intérêt, a progressé de 0,1,3% pour atteindre son plus haut niveau depuis six mois.

Les investisseurs se sont également intéressés à d'autres secteurs à la suite de la récente reprise des actions américaines dans le secteur de la technologie, qui a poussé les valorisations de l'indice S&P 500 au-dessus des moyennes à long terme.

Les actions du secteur de la santé .SPXHC , qui ont été battues en brèche pendant la majeure partie de l'année, ont mené les gains parmi les 11 secteurs du S&P 500 avec une hausse de 1,4 % , tandis que l'indice Nasdaq 100 .NDX , à forte composante technologique, a été légèrement plus faible.

Plus tard dans la journée, les investisseurs examineront attentivement les remarques d'un certain nombre de décideurs politiques, en particulier le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee.

CoreWeave CRWV.O , qui est soutenu par Nvidia NVDA.O , a chuté de17,6 % après que l'opérateur de centres de données d'intelligence artificielle ait annoncé une perte nette trimestrielle plus importante que prévu .

Les regards sont également tournés vers les développements entourant l'accord de partage des revenus avec la Chine que le gouvernement américain a signé avec les principaux fabricants de puces, qui, selon la Maison Blanche, pourrait être étendu à d'autres acteurs du secteur .

Paramount Skydance PSKY.O a bondi de30 %. La société a obtenu les droits de diffusion exclusifs de l'Ultimate Fighting Championship pour sept ans en début de semaine.

Dans le domaine de la géopolitique, lestraders se sontégalement intéressés à une rencontre entre Trump et Vladimir Poutine sur le conflit ukrainien prévue vendredi.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,96 contre 1 sur le NYSE et de 2,28 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 37 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 131 nouveaux sommets et 49 nouveaux creux.