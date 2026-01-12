Le S&P 500 et le Nasdaq font une pause en raison des nouvelles pressions exercées par la Fed ; les banques sont touchées par la proposition de plafonnement des taux d'intérêt

Indices: Dow en baisse de 0,1%, S&P 500 stable, Nasdaq en hausse de 0,2%

Les valeurs financières chutent alors que Trump appelle à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit

(Ajoute des détails, des commentaires et met à jour les prix) par Medha Singh et Pranav Kashyap

Le S&P 500 s'est stabilisé près de ses records lundi, les gains des titres de l'intelligence artificielle et de Walmart ayant aidé l'indice à se remettre d'une baisse précoce due aux inquiétudes concernant l'indépendance de la Réserve fédérale.

Les trois principaux indices ont ouvert en baisse après que l'administration Trump a menacé d'inculper le président de la Fed, Jerome Powell, en raison de son témoignage au Congrès sur un projet de rénovation.

Jerome Powell a qualifié cette démarche de "prétexte" pour avoir plus d'influence sur les taux d'intérêt que le président Donald Trump a poussé à réduire fortement depuis son entrée en fonction en janvier 2025.

"Le marché est habitué à beaucoup de va-et-vient en termes de politique suggérée et de changements de politique suggérés. Nous avons besoin de voir un certain type d'action avant que le marché n'y réagisse de manière significative", a déclaré Jordan Rizzuto, directeur des investissements chez GammaRoad Capital Partners.

Les investisseurs sont également devenus prudents face aux valorisations exagérées avant le début de la saison des résultats du quatrième trimestre cette semaine, en commençant par JPMorgan Chase JPM.N mardi. Le S&P 500 et le Dow Jones ont clôturé à des niveaux record vendredi.

A 11:33 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 80,61 points, ou 0,17%, à 49 421,82, le S&P 500 .SPX a gagné 0,97 points, ou 0,01%, à 6 966,99 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 48,32 points, ou 0,20%, à 23 719,66.

Walmart WMT.O a donné le plus grand coup de pouce au S&P 500 et au Nasdaq avec un gain de 3,5%. Le géant de la distribution, qui a transféré sa cotation du NYSE au Nasdaq le mois dernier, devrait rejoindre l'indice Nasdaq-100 .NDX le 20 janvier, un changement qui pourrait attirer des milliards de dollars de la part des fonds indiciels passifs.

Parmi les valeurs liées à l'IA, Alphabet GOOGL.O a franchi

pour la première fois la barre des 4 000 milliards de dollars de valorisation boursière , tandis que Broadcom AVGO.O a grimpé de 1,4 %.

PLAFONNEMENT DES TAUX DES CARTES DE CRÉDIT

Les actions des prêteurs et des sociétés de cartes de crédit ont été mises sous pression après que le président américain Donald Trump a appelé à un plafond d'un an sur les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10 % à partir du 20 janvier.

Citigroup C.N a chuté de 3,5 %, tandis que la société de cartes de crédit American Express AXP.N a perdu 4,4 %.Les sociétés de crédit à la consommationtelles que Synchrony Financial SYF.N ont chuté de 8,4 % et Capital One COF.N de 6,8 %.

Les sociétés Klarna KLAR.N et Affirm AFRM.O ont chuté de 2,8 % et 6 %.

Le secteur financier dans son ensemble .SPSY a baissé de 1%.

Les données de vendredi suggérant que le marché du travail ne se détériore pas aussi rapidement que prévu ont incité J.P. Morgan, Barclays et Goldman Sachs à rejoindre Morgan Stanley pour repousser leurs appels à une réduction des taux américains.

Selon les données de LSEG, les marchés parient toujours sur au moins deux nouvelles baisses d'un quart de point avant la fin de l'année. L'attention se porte désormais sur le rapport de l'IPC américain de mardi.

L'indice de peur de Wall Street, le CBOE Volatility index

.VIX , a atteint son plus haut niveau depuis le 18 décembre, alors que l'or, valeur refuge, a atteint un niveau record pour la première fois cette année, faisant grimper les minières telles que Newmont Corp NEM.N de 3,8%. GOL/

Dans d'autres nouvelles concernant les entreprises, M. Trump a déclaré qu'il pourrait empêcher Exxon Mobil XOM.N d'investir au Venezuela à la suite des commentaires du directeur général Darren Woods selon lesquels le pays sud-américain est "ininvestissable" Les actions de la major américaine de l'énergie ont chuté de 0,7 %.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 1,28 contre 1 sur le NYSE et les titres en baisse ont fait jeu égal avec les titres en hausse sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 29 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 97 nouveaux sommets et 58 nouveaux creux.