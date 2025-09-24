Le S&P 500 et le Nasdaq en hausse, les investisseurs prenant en compte les remarques de M. Powell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Futures: Dow en hausse de 0,05%, S&P 500 en hausse de 0,2%, Nasdaq en hausse de 0,3%

Les contrats à terme pour le S&P 500 et le Nasdaq ont légèrement augmenté mercredi, les investisseurs évaluant les commentaires prudents du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell et regardant vers les données économiques clés plus tard dans la semaine.

Alors que les chiffres récents indiquent une économie résiliente, les commentaires des responsables de la Fed ont suscité une certaine inquiétude, notamment en ce qui concerne le marché du travail. M. Powell a ajouté au ton mesuré mardi, en notant que les prix des actifs semblaient assez bien évalués.

Il s'est abstenu de s'aligner sur l'un ou l'autre camp dans le débat en cours entre les décideurs de la Fed, certains poussant à des réductions plus agressives pour soutenir le marché de l'emploi, tandis que d'autres préconisent la retenue pour éviter de relancer l'inflation.

La présidente de la Fed a plutôt souligné le délicat exercice d'équilibre auquel la banque centrale est confrontée pour gérer les risques d'inflation tout en s'attaquant aux signes de ralentissement du marché de l'emploi.

À 5h30 ET, le Dow e-minis YMcv1 a augmenté de 22 points, soit 0,05%, le U.S. S&P 500 E-minis EScv1 a gagné 11,5 points, soit 0,2%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 a ajouté 78,5 points, soit 0,3%.

Une réduction de 25 points de base largement attendue la semaine dernière a contribué à propulser les actions, mais les investisseurs espèrent que d'autres mesures d'assouplissement seront prises cette année pour maintenir l'élan.

"La tendance est tellement à l'ultra dovishness que toute lacune dans les commentaires peut faire vaciller le sentiment", a déclaré dans une note Daniela Sabin Hathorn, analyste de marché senior chez Capital.com, une société d'échange en ligne.

Des inquiétudes ont également été exprimées quant aux valorisations excessives des actions dans certains secteurs. Selon les données de Charles Schwab, seulement 17 % des actions de l'indice de référence S&P 500 ont surperformé l'indice au cours des trois derniers mois, ce qui souligne l'étroitesse de l'éventail qui alimente le rallye.

Les investisseurs suivront de près les données sur les dépenses de consommation des ménages, l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, qui devraient être publiées plus tard cette semaine. Un chiffre plus élevé que prévu pourrait renforcer les arguments en faveur d'un rythme d'assouplissement plus prudent, tandis qu'un chiffre plus faible pourrait renforcer les paris sur des réductions supplémentaires.

Par ailleurs, les données sur le marché du logement attendues mercredi pourraient donner un ENQUÊTE de la demande des consommateurs et du sentiment des constructeurs, d'autant plus que les coûts d'emprunt élevés continuent de peser sur l'accessibilité.

Le secteur a été sous pression pendant la majeure partie de l'année et tout signe de stabilisation pourrait influencer le sentiment général.

Les marchés pourraient également s'inspirer d'un prochain discours de la présidente de la Banque fédérale de réserve de San Francisco, Mary Daly, qui pourrait expliquer comment les responsables régionaux de la Fed interprètent les dernières données et les signaux de politique générale.

En ce qui concerne les actions, les actions cotées en bourse de Lithium Americas LAC.N ont bondi de 67 % après que Reuters a rapporté que l'administration du président Donald Trump envisageait de prendre une participation pouvant aller jusqu'à 10 % dans l'entreprise.

Les actions du fabricant de puces mémoire Micron Technology

MU.O ont également augmenté de 1,3 % avant l'ouverture après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations .

Les actions occupent une place de plus en plus importante dans le patrimoine des ménages, faisant de la performance du marché un pilier essentiel de la confiance des consommateurs.

Selon Schwab, l'exposition des ménages aux actions a atteint un niveau record de 65,8 % au deuxième trimestre, ce qui est supérieur à leur part au sommet de la bulle Internet.