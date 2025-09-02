Le S&P 500 et le Nasdaq en baisse de plus de 1 % chacun, alors que la décision sur les droits de douane de Trump lève l'incertitude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour en fin d'après-midi, ajout de détails sur le marché)

*

PepsiCo progresse après la divulgation par Elliott d'une participation de 4 milliards de dollars

*

Les actions de Kraft Heinz chutent fortement

*

Indices en baisse: Dow 0,9%, S&P 500 1,1%, Nasdaq 1,3%

par Caroline Valetkevitch

Wall Street a commencé le mois de septembre sur une note nettement plus basse mardi, les investisseurs s'interrogeant sur la légalité des tarifs douaniers du président Donald Trump après qu'une cour d'appel fédérale a jugé la plupart de ses tarifs douaniers illégaux. Une cour d'appel américaine divisée a jugé vendredi que la plupart des droits de douane imposés par M. Trump étaient illégaux , mais a autorisé la mise en place des prélèvements jusqu'au 14 octobre. L'administration Trump peut encore faire appel auprès de la Cour suprême.

Cela a ébranlé les investisseurs mardi, après le long week-end de la fête du travail, le mois de septembre étant traditionnellement un mois faible pour les actions.

L'indice de volatilité du marché CBOE .VIX a touché sa marque la plus élevée en plus de quatre semaines et était en dernière position à 18,1.

Avec cette décision, "la question se pose de savoir si l'administration Trump s'est aliénée nos partenaires commerciaux et si elle a renoncé aux revenus tirés des droits de douane" C'est ce qui plombe les marchés", a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller de Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

"De même, il est trop tôt pour dire que c'est le début d'une grande correction", a-t-il ajouté. "En fin de compte, nous savons tous que les mois d'août et de septembre ont tendance à être plus volatils et un peu plus difficiles pour les investisseurs avant d'entamer le quatrième trimestre, qui a tendance à être assez solide Des données remontant à plusieurs décennies montrent qu'en moyenne, septembre est le pire mois pour les actions américaines, et certains investisseurs s'attendent à un nouveau parcours cahoteux sur cette année.

En outre, les investisseurs attendent avec impatience le rapport sur les emplois non agricoles du mois d'août, qui doit être publié vendredi.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 389,54 points, soit 0,86%, à 45 155,34, le S&P 500 .SPX a perdu 68,57 points, soit 1,06%, à 6 391,69 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 274,17 points, soit 1,28%, à 21 181,24.

Les marchés évaluent à 91,2% la probabilité d'une baisse de 25 points de base des taux d'intérêt lors de la réunion de la Réserve fédérale à la fin du mois, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Les secteurs de l'immobilier .SPLRCR et de la technologie

.SPLRCT ont été en tête des baisses parmi les secteurs du S&P 500. Les actions de Kraft Heinz KHC.O ont chuté de 7,4%. Le géant des produits emballés se scindera en deux sociétés cotées sur . En revanche, les actions de PepsiCo PEP.O ont gagné 1,6 % après qu'Elliott Management a révélé une participation de 4 milliards de dollars dans la société de boissons, lançant ainsi une campagne activiste.

Sur le Nasdaq, 1 334 titres ont augmenté et 3 194 ont baissé, les titres en baisse étant plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 2,39 contre 1. Il y a eu 95 nouveaux sommets et 105 nouveaux creux.

Sur le NYSE, les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans une proportion de 3,1 pour 1. Il y a eu 155 nouveaux sommets et 49 nouveaux creux.