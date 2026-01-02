Le S&P 500 et le Nasdaq démarrent l'année 2026 en demi-teinte après les gains importants de l'année dernière

Indices: Dow en hausse de 0,36%, S&P 500, Nasdaq en hausse de 0,1% chacun

Les détaillants de meubles augmentent après que Trump ait reporté la hausse des tarifs douaniers

Tesla chute après une deuxième année de baisse de ses ventes annuelles

Le S&P 500 et le Dow Jones s'apprêtent à subir leur plus forte perte hebdomadaire depuis plus d'un mois

Le S&P 500 et le Nasdaq ont réduit leurs gains initiaux pour s'échanger de manière modérée lors de la première session de l'année, les rendements du marché plus large ayant été compensés par des baisses dans les actions de communication, après avoir enregistré une hausse à deux chiffres en 2025.

Les valeurs industrielles .SPLRCI et les services publics

.SPLRCU ont été les principaux moteurs du S&P 500 et du Nasdaq, et étaient en passe de réaliser leur plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis des semaines.

Les actions du secteur des puces ont également été stimulées, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX ayant progressé de 3,4 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont toutefois fait marche arrière, les pertes subies par les valeurs de consommation discrétionnaire, dont Amazon AMZN.O , ayant pesé sur le cours. Tesla TSLA.O a glissé de 1,6 % après que ses ventes annuelles ont chuté pour la deuxième année consécutive.

Caterpillar CAT.N et Boeing BA.N ont augmenté, maintenant le Dow à flot.

À 12:19 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 171,08 points, ou 0,36%, à 48 234,37, le S&P 500

.SPX a gagné 4,36 points, ou 0,06%, à 6 849,86 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 13,83 points, ou 0,06%, à 23 228,16.

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à vivre leur cinquième séance dans le rouge. Selon le Stock Trader's Almanac, les marchés ont tendance à se redresser tardivement au cours des cinq derniers jours de décembre et des deux premiers jours de janvier, ce qui met à mal les espoirs d'un "rallye du Père Noël".

Le S&P 500 et le Dow Jones étaient sur le point de connaître leur plus forte baisse hebdomadaire depuis plus d'un mois.

Les trois principaux indices ont terminé l'année 2025 avec des gains à deux chiffres - leur troisième année consécutive dans le vert, une tendance observée pour la dernière fois entre 2019 et 2021.

La trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale donnera le ton aux marchés mondiaux en 2026, après que les récentes données économiques et les attentes d'un nouveau président dovish de la Fed ont incité les investisseurs à prévoir de nouvelles réductions.

"Le prochain président de la Fed sera probablement beaucoup plus dovish que Jerome Powell. J'imagine donc que nous assisterons effectivement à une baisse substantielle des taux d'intérêt au cours du second semestre de cette année", a déclaré Dennis Dick, stratège de marché en chef chez Stock Trader Network.

"Cela sera bénéfique pour toutes les actions, et pas seulement pour les actions technologiques

La semaine prochaine, les données sur le marché du travail constitueront un élément clé du mois de janvier, en particulier après que M. Powell, lors de la réunion de décembre de la banque centrale, a mis en garde contre de nouvelles réductions des taux d'intérêt tant que l'on ne disposerait pas de plus d'informations sur l'emploi.

Wall Street a fait une remontée spectaculaire en 2025 depuis les plus bas d'avril, lorsque les tarifs douaniers de Trump ont déclenché un effondrement des marchés mondiaux, détourné les investisseurs des actions américaines et menacé la croissance en assombrissant les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Les surprises tarifaires de Trump seront à surveiller, surtout après qu'il ait signé une proclamation pour retarder d'un an l'augmentation des droits de douane sur les meubles rembourrés, les armoires de cuisine et les meubles-lavabos, a déclaré la Maison Blanche.

Les actions des détaillants de meubles Wayfair W.N , Williams-Sonoma WSM.N et RH RH.N étaient en hausse de 6,5 %, 4,8 % et 9,1 %, respectivement.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,75 contre 1 sur le NYSE et de 1,51 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux plus hauts et 9 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 64 nouveaux plus bas.