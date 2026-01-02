 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le S&P 500 et le Nasdaq démarrent l'année 2026 en demi-teinte après les gains importants de l'année dernière
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 18:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre d'information.)

*

Indices: Dow en hausse de 0,36%, S&P 500, Nasdaq en hausse de 0,1% chacun

*

Les détaillants de meubles augmentent après que Trump ait reporté la hausse des tarifs douaniers

*

Tesla chute après une deuxième année de baisse de ses ventes annuelles

*

Le S&P 500 et le Dow Jones s'apprêtent à subir leur plus forte perte hebdomadaire depuis plus d'un mois

(Mise à jour avec les transactions de l'après-midi) par Purvi Agarwal et Nikhil Sharma

Le S&P 500 et le Nasdaq ont réduit leurs gains initiaux pour s'échanger de manière modérée lors de la première session de l'année, les rendements du marché plus large ayant été compensés par des baisses dans les actions de communication, après avoir enregistré une hausse à deux chiffres en 2025.

Les valeurs industrielles .SPLRCI et les services publics

.SPLRCU ont été les principaux moteurs du S&P 500 et du Nasdaq, et étaient en passe de réaliser leur plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis des semaines.

Les actions du secteur des puces ont également été stimulées, l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX ayant progressé de 3,4 %.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont toutefois fait marche arrière, les pertes subies par les valeurs de consommation discrétionnaire, dont Amazon AMZN.O , ayant pesé sur le cours. Tesla TSLA.O a glissé de 1,6 % après que ses ventes annuelles ont chuté pour la deuxième année consécutive.

Caterpillar CAT.N et Boeing BA.N ont augmenté, maintenant le Dow à flot.

À 12:19 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 171,08 points, ou 0,36%, à 48 234,37, le S&P 500

.SPX a gagné 4,36 points, ou 0,06%, à 6 849,86 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 13,83 points, ou 0,06%, à 23 228,16.

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à vivre leur cinquième séance dans le rouge. Selon le Stock Trader's Almanac, les marchés ont tendance à se redresser tardivement au cours des cinq derniers jours de décembre et des deux premiers jours de janvier, ce qui met à mal les espoirs d'un "rallye du Père Noël".

Le S&P 500 et le Dow Jones étaient sur le point de connaître leur plus forte baisse hebdomadaire depuis plus d'un mois.

Les trois principaux indices ont terminé l'année 2025 avec des gains à deux chiffres - leur troisième année consécutive dans le vert, une tendance observée pour la dernière fois entre 2019 et 2021.

La trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale donnera le ton aux marchés mondiaux en 2026, après que les récentes données économiques et les attentes d'un nouveau président dovish de la Fed ont incité les investisseurs à prévoir de nouvelles réductions.

"Le prochain président de la Fed sera probablement beaucoup plus dovish que Jerome Powell. J'imagine donc que nous assisterons effectivement à une baisse substantielle des taux d'intérêt au cours du second semestre de cette année", a déclaré Dennis Dick, stratège de marché en chef chez Stock Trader Network.

"Cela sera bénéfique pour toutes les actions, et pas seulement pour les actions technologiques

La semaine prochaine, les données sur le marché du travail constitueront un élément clé du mois de janvier, en particulier après que M. Powell, lors de la réunion de décembre de la banque centrale, a mis en garde contre de nouvelles réductions des taux d'intérêt tant que l'on ne disposerait pas de plus d'informations sur l'emploi.

Wall Street a fait une remontée spectaculaire en 2025 depuis les plus bas d'avril, lorsque les tarifs douaniers de Trump ont déclenché un effondrement des marchés mondiaux, détourné les investisseurs des actions américaines et menacé la croissance en assombrissant les perspectives en matière de taux d'intérêt.

Les surprises tarifaires de Trump seront à surveiller, surtout après qu'il ait signé une proclamation pour retarder d'un an l'augmentation des droits de douane sur les meubles rembourrés, les armoires de cuisine et les meubles-lavabos, a déclaré la Maison Blanche.

Les actions des détaillants de meubles Wayfair W.N , Williams-Sonoma WSM.N et RH RH.N étaient en hausse de 6,5 %, 4,8 % et 9,1 %, respectivement.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,75 contre 1 sur le NYSE et de 1,51 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux plus hauts et 9 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 64 nouveaux plus bas.

Véhicules électriques

Valeurs associées

AMAZON.COM
226,2002 USD NASDAQ -2,00%
BOEING CO
225,260 USD NYSE +3,74%
CATERPILLAR
595,057 USD NYSE +3,86%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 264,17 Pts Index Ex +0,42%
NASDAQ 100 INDEX
25 193,33 Pts Index Ex -0,22%
NASDAQ Composite
23 212,51 Pts Index Ex -0,13%
RH
196,595 USD NYSE +9,62%
S&P 500 INDEX
6 847,72 Pts CBOE +0,03%
TESLA
438,1425 USD NASDAQ -2,57%
WAYFAIR RG-A
106,710 USD NYSE +6,26%
WILLIAMS-SONOMA
188,090 USD NYSE +5,36%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants dans la rue à Téhéran en Iran, le 29 décembre 2025 ( FARS NEWS AGENCY / HANDOUT )
    Manifestations en Iran: Téhéran se dit prêt à riposter après des menaces de Trump
    information fournie par AFP 02.01.2026 20:24 

    Le président Donald Trump a menacé vendredi d'une intervention américaine en Iran si des manifestants y étaient tués dans le cadre de la mobilisation en cours, les autorités iraniennes prévenant qu'elles riposteraient si cette "ligne rouge" était franchie. Des ... Lire la suite

  • Des personnes attendent à l'extérieur après l'évacuation d'un hôpital en raison d'un séisme à Puebla, au Mexique, le 2 janvier 2026 ( AFP / ULISES RUIZ )
    Séisme au Mexique, un décès et pas de "dégâts graves"
    information fournie par AFP 02.01.2026 19:55 

    Une personne est décédée vendredi à Mexico après le séisme de magnitude 6,5 qui a frappé le sud-ouest du pays au petit matin, mais qui n'a cependant pas occasionné de "dégâts graves", selon la présidente Claudia Sheinbaum. Le sol a tremblé à 07H58 locales (13H58 ... Lire la suite

  • Des bâtiments résidentiels détruits après une frappe russe à Kharkiv, le 2 janvier 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )
    Ukraine: avancée russe record en 2025, nouvelles négociations attendues à Kiev
    information fournie par AFP 02.01.2026 19:15 

    L'armée russe a réalisé en Ukraine sa plus forte progression sur le front en 2025 depuis la première année de l'invasion, selon des données analysées par l'AFP, maintenant une forte pression militaire alors que des négociations sont attendues samedi entre Kiev ... Lire la suite

  • Décryptage: UE-Mercosur, où en est l'accord ?
    Décryptage: UE-Mercosur, où en est l'accord ?
    information fournie par AFP Video 02.01.2026 19:13 

    Le début de l'année s'annonce encore mouvementé dans le monde agricole français. Après un report en décembre, le traité UE-Mercosur pourrait en effet être signé le 12 janvier. Où en est exactement cet accord de libre-échange qui cristallise la colère des agriculteurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank