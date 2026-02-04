Le S&P 500 et le Nasdaq chutent en raison de l'inquiétude suscitée par les logiciels ; Alphabet en ligne de mire

Indices: Dow en hausse de 0,79%, S&P 500 en baisse de 0,24%, Nasdaq en baisse de 1,08%

Advanced Micro Devices en baisse suite à la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

Super Micro Computer bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

Eli Lilly progresse après avoir prévu un bénéfice 2026 supérieur aux estimations

Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté, mais le Dow a légèrement augmenté mercredi, alors que certains résultats d'entreprises solides ont offert une mesure de soutien à un marché toujours aux prises avec le selloff dans certains logiciels et les stocks de nuage.

Advanced Micro Devices AMD.O a glissé de 12,2%, après que la société ait prévu une légère baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Ses pairs Intel INTC.O et Broadcom AVGO.O ont perdu plus de 3,5 % chacun et Nvidia NVDA.O a baissé de 2,7 % - le plus grand frein à l'indice de référence.

L'indice technologique du S&P 500 .SPLRCT a perdu 1,4 %.

La chute des logiciels souligne la crainte croissante que les progrès rapides de l'IA ne perturbent les modèles commerciaux de logiciels établis de longue date et n'exercent une pression sur le cahier des charges de l'industrie.

CrowdStrike CRWD.O a chuté de 1 %, tandis que Snowflake

SNOW.K a perdu 4,1 %. Palantir PLTR.O a chuté de 10 %. Quelques entreprises ont inversé la tendance - Salesforce

CRM.O et Atlassian TEAM.O ont augmenté de 0,7 % et 3,1 %, respectivement.

"Si vous avez des logiciels anciens et encombrants, vous êtes une cible toute désignée pour l'IA. Nous sommes un peu baissiers sur les logiciels en général, avec tout l'élan de l'IA", a déclaré Josh Chastant, gestionnaire de portefeuille, investissements publics chez GuideStone Funds.

L'encombrement du marché de l'IA a incité les investisseurs à rechercher des opportunités moins onéreuses dans les secteurs négligés du marché, qu'il s'agisse de petites capitalisations sous-évaluées ou de sociétés à orientation plus cyclique qui n'ont pas eu la cote et qui sont restées largement à l'écart de la reprise du secteur technologique l'année dernière.

L'indice des petites capitalisations S&P 600 .SPCY a progressé de 1 % et se situe à un plus haut de deux semaines. L'indice S&P 500 value .IVX a également gagné 1% et était en passe de connaître sa cinquième séance de hausse consécutive.

L'indice Russell 2000 .RUT était en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire, dépassant l'indice S&P 500, qui se dirigeait vers une baisse hebdomadaire.

"Si vous regardez sous le capot, il y a certainement une rotation. L'écart de valorisation entre les grandes et les petites capitalisations reste important, ce qui constitue également un facteur de soutien", a ajouté M. Chastant.

Sept des 11 secteurs du S&P 500 étaient en territoire positif.

Les matériaux .SPLRCM ont augmenté de 1,6% après que les mineurs d'or et d'argent aient été stimulés par une hausse du lingot et des prix du métal blanc.

Les secteurs défensifs tels que les biens de consommation de base .SPLRCS ont augmenté de 1,2%.

Parallèlement, les actions de Super Micro Computer

SMCI.O ont bondi de 13 % après que la société a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison de la demande soutenue pour ses serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle, les entreprises augmentant la capacité de leurs centres de données.

Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N ont augmenté de 9,3 % après que la société a prévu un bénéfice pour 2026 supérieur aux attentes de Wall Street.

À 11:32 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 388,76 points, ou 0,79%, à 49 629,75, le S&P 500

.SPX a perdu 16,12 points, ou 0,24%, à 6 901,69 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 254,68 points, ou 1,09%, à 23 000,51.

Alphabet GOOGL.O a chuté de 2% avant ses résultats, attendus après la clôture des marchés, tandis qu'Amazon AMZN.O a légèrement baissé de 0,8% avant la publication de ses résultats jeudi.

Les marchés examineront attentivement les résultats des "Sept Magnifiques" pour voir si les plans de dépenses massives en capital produisent le type de rendement qui justifie leurs valorisations élevées.

FIN DU "SHUTDOWN", DONNÉES ATTENDUES

Le président américain Donald Trump a signé mardi un accord sur les dépenses, mettant fin à la fermeture partielle du gouvernement qui avait entravé la publication de données clés sur le marché du travail cette semaine.

Le gouvernement devrait maintenant annoncer la date de publication des données clés sur les emplois non agricoles et sur le JOLTS. En leur absence, les marchés devront s'en remettre à des fournisseurs de données privés.

Le rapport national sur l'emploi de l'ADP a montré que les emplois privés américains ont augmenté moins que prévu en janvier.