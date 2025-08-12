Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des sommets records en fin de journée, l'inflation modérée suscitant des espoirs de hausse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'inflation de base aux États-Unis a bondi de 3,1 % en juillet

*

Les actions des banques se redressent dans l'espoir d'une baisse des taux d'intérêt

*

Alphabet en hausse après que Perplexity ait offert 34,5 milliards de dollars pour le navigateur Chrome

(Fermeture des mises à jour) par Saeed Azhar, Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé à des niveaux record mardi, alors que l'annonce d'une hausse de l'inflationen juillet conforme aux attentes a renforcé les paris sur une réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale le mois prochain.

Le département du travail a déclaré que l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,2 % sur une base mensuelle en juillet, tandis que l'inflation annuelle a été légèrement inférieure aux prévisions, suscitant des appels de la part du président américain Donald Trump pour abaisser les taux d'intérêt.

Les rendements des obligations du Trésor à court terme

US2YT=RR - qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt - ont baissé et les contrats à terme sur les taux ont montré que les traders donnent 88,8 % de chances à la Fed d'abaisser ses taux d'environ 25 points de base en septembre.

"Les données de l'IPC soutiennent les actions dans l'ensemble, en apportant de bonnes nouvelles avec la Fed qui semble plus en mesure de réduire les taux en septembre et potentiellement plus d'inflation transitoire", a déclaré Katherine Bordlemay, co-responsable de la gestion des portefeuilles clients, actions fondamentales chez Goldman Sachs Asset Management.

"La première chose que je recommande est de continuer à s'appuyer sur le thème des grandes entreprises qui deviennent plus grandes. Nous restons convaincus par les méga-technologies et les technologies"

Les actions d' Alphabet GOOGL.O ont augmenté alors que Perplexity a fait une offre en espèces de 34,5 milliards de dollars pour acheter le navigateur Chrome de la société .

Intel Corp INTC.O a grimpé après que Trump a déclaré avoir rencontré son directeur général, Lip-Bu Tan, lundi, faisant l'éloge de Tan et qualifiant la réunion de "très intéressante"

La semaine dernière, M. Trump avait exigé la démission immédiate de M. Tan , le qualifiant de "très conflictuel" en raison de ses liens avec des entreprises chinoises .

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a gagné 72,23 points, soit 1,13%, pour terminer à 6 445,68 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 293,94 points, soit 1,37%, pour atteindre 21 679,34. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 481,05 points, soit 1,09%, à 44 456,14.

La qualité des données économiques reste un sujet de préoccupation quelques semaines après que M. Trump a limogé le directeur du Bureau des statistiques du travail à la suite des révisions à la baisse des chiffres de la masse salariale non agricole des mois précédents. Les marchés surveillent les développements concernant le candidat de Trump, E.J. Antoni , au poste de commissaire du bureau et les candidats potentiels pour le poste principal de la Fed.

"Il s'agit encore des premières étapes de ce processus et au moment où la Fed commencera à réduire ses taux à l'automne, les données sur l'inflation commenceront probablement à enregistrer certaines de ces augmentations de prix plus directes, ce qui compliquera la décision de réduire les taux", a déclaré John Velis, stratège macroéconomique chez BNY.

Le soulagement est venu du fait que les États-Unis et la Chine ont prolongé leur trêve tarifaire jusqu'au 10 novembre, évitant ainsi l'imposition de droits de douane à trois chiffres sur les marchandises de l'autre partie.

Les actions américaines se sont redressées ces dernières semaines à la faveur de bénéfices solides dans le secteur technologique, de l'apaisement des tensions commerciales et des attentes accrues en matière de réduction des taux d'intérêt.

Les flux entrants dans les actions américaines la semaine dernière ont été les plus importants depuis deux ans, selon les données de BofA Global Research.

L'indice Russell 2000 .RUT , qui suit les sociétés à petite capitalisation .RUT , a également progressé.

L'indice des compagnies aériennes .SPLRCALI a fait un bond, ce qui lui a permis de connaître sa plus forte hausse en un jour depuis plus d'un mois, après que les tarifs aériens aient augmenté de 4 % en juillet.

Les valeurs bancaires ont progressé, l'indice S&P 500 Banks

.SPXBK étant en hausse, les analystes estimant qu'une accentuation de la courbe des rendements pourrait favoriser les bénéfices des banques, les prêteurs pouvant emprunter à bas prix et prêter à un taux plus élevé.

Cardinal Health CAH.N a chuté après que le distributeur de médicaments ait déclaré qu'il achèterait la société de gestion des soins de santé Solaris pour 1,9 milliard de dollars.