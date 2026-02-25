Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des sommets en deux semaines avant les résultats de Nvidia

Indices en hausse: Dow 0,41%, S&P 500 0,61%, Nasdaq 1,1%

Axon s'envole après la publication de résultats supérieurs à ceux du quatrième trimestre

First Solar glisse sur des prévisions de ventes annuelles faibles

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets en deux semaines mercredi, les valeurs technologiques restant en faveur tandis que les investisseurs ont évalué les risques pour le commerce de l'IA et les incertitudes croissantes sur les tarifs douaniers avant les résultats de Nvidia attendus plus tard dans la journée.

Février a été un mois agité pour les actions américaines, les investisseurs se demandant si les dépenses massives en matière d'intelligence artificielle vantées par les géants de la technologie étaient réellement payantes.

Plusieurs secteurs , allant des logiciels à l'immobilier commercial en passant par le camionnage et la logistique, ont récemment enregistré de fortes baisses, les nouveaux développements dans le domaine de l'IA alimentant les craintes de perturbations à l'échelle de l'industrie.

"Je pense que les perturbations liées à l'IA resteront un thème dominant du marché tout au long de l'année, car l'IA continue d'évoluer", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef de la CFRA.

"Nous sommes toujours en présence de valorisations élevées sur le marché et il y aura encore un débouclage, non seulement dans le domaine de la technologie et des logiciels en particulier, mais aussi dans d'autres domaines

Tous les regards seront tournés vers les résultats de Nvidia

NVDA.O attendus après la clôture des marchés mercredi, les investisseurs en IA cherchant à prouver que les bénéfices du fabricant de puces augmentent sur la base du budget de dépenses d'investissement de 630 milliards de dollars de Big Tech pour 2026.

Les options Nvidia impliquent un mouvement d'environ 5,6 % dans l'une ou l'autre direction un jour après la publication des résultats de l'entreprise, ce qui représente la plus faible fluctuation attendue après la publication des résultats de Nvidia depuis au moins trois ans.

Ses actions se négociaient 1,6% plus haut, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX a grimpé à un niveau record.

À 09:52 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 199,66 points, ou 0,41%, à 49 374,16, le S&P 500

.SPX a gagné 41,42 points, ou 0,61%, à 6 931,95 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 250,74 points, ou 1,10%, à 23 114,42.

L'indice S&P 500 des technologies de l'information

.SPLRCT a progressé de 1,6%, tandis que l'indice des services de communication .SPLRCL a gagné 1%. Les valeurs financières

.SPSY ont également progressé de 0,6%.

Les valeurs technologiques ont poursuivi leurs gains de mardi, lorsque le Nasdaq a gagné plus de 1 %, grâce à l'amélioration du sentiment à l'égard des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Le président américain Donald Trump s'est vanté des gains boursiers dans son discours sur l'état de l'Union mardi et a déclaré que "presque tous" les pays et les entreprises veulent s'en tenir aux accords tarifaires et d'investissement précédemment conclus avec les États-Unis.

Les droits de douane temporaires de 10 % imposés par M. Trump sont entrés en vigueur mardi, après l'arrêt de principe rendu par la Cour suprême la semaine dernière. Il a ensuite déclaré que le prélèvement serait de 15 %, mais il n'a pas précisé quand et s'il s'appliquerait.

En ce qui concerne les résultats, Axon Enterprise AXON.O a grimpé de 19,6 % après que le fabricant de pistolets à impulsion électrique a battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre , tandis que Workday WDAY.O a chuté de 4 % après que le fabricant de logiciels d'entreprise a prévu des revenus d'abonnement pour l'année fiscale 2027 inférieurs aux estimations.

Les actions de Lowe's Companies LOW.N ont chuté de 4,2 % après que le distributeur de produits d'amélioration de la maison ait prévu des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations.

Les actions de GoDaddy GDDY.N ont chuté de 15,8 % après que le fournisseur de services Internet ait prévu des revenus annuels inférieurs aux attentes de Wall Street.

First Solar FSLR.O a perdu12,9% après que le fabricant de panneaux solaires ait prévu un chiffre d'affaires annuel de inférieur aux estimations.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,28 contre 1 sur le NYSE et de 1,78 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 40 nouveaux records sur 52 semaines et 8 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 85 nouveaux records et 53 nouveaux records à la baisse.