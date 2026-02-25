 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des sommets en deux semaines avant les résultats de Nvidia
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 16:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Indices en hausse: Dow 0,41%, S&P 500 0,61%, Nasdaq 1,1%

*

Axon s'envole après la publication de résultats supérieurs à ceux du quatrième trimestre

*

First Solar glisse sur des prévisions de ventes annuelles faibles

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Shashwat Chauhan et Ragini Mathur

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets en deux semaines mercredi, les valeurs technologiques restant en faveur tandis que les investisseurs ont évalué les risques pour le commerce de l'IA et les incertitudes croissantes sur les tarifs douaniers avant les résultats de Nvidia attendus plus tard dans la journée.

Février a été un mois agité pour les actions américaines, les investisseurs se demandant si les dépenses massives en matière d'intelligence artificielle vantées par les géants de la technologie étaient réellement payantes.

Plusieurs secteurs , allant des logiciels à l'immobilier commercial en passant par le camionnage et la logistique, ont récemment enregistré de fortes baisses, les nouveaux développements dans le domaine de l'IA alimentant les craintes de perturbations à l'échelle de l'industrie.

"Je pense que les perturbations liées à l'IA resteront un thème dominant du marché tout au long de l'année, car l'IA continue d'évoluer", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef de la CFRA.

"Nous sommes toujours en présence de valorisations élevées sur le marché et il y aura encore un débouclage, non seulement dans le domaine de la technologie et des logiciels en particulier, mais aussi dans d'autres domaines

Tous les regards seront tournés vers les résultats de Nvidia

NVDA.O attendus après la clôture des marchés mercredi, les investisseurs en IA cherchant à prouver que les bénéfices du fabricant de puces augmentent sur la base du budget de dépenses d'investissement de 630 milliards de dollars de Big Tech pour 2026.

Les options Nvidia impliquent un mouvement d'environ 5,6 % dans l'une ou l'autre direction un jour après la publication des résultats de l'entreprise, ce qui représente la plus faible fluctuation attendue après la publication des résultats de Nvidia depuis au moins trois ans.

Ses actions se négociaient 1,6% plus haut, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX a grimpé à un niveau record.

À 09:52 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 199,66 points, ou 0,41%, à 49 374,16, le S&P 500

.SPX a gagné 41,42 points, ou 0,61%, à 6 931,95 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 250,74 points, ou 1,10%, à 23 114,42.

L'indice S&P 500 des technologies de l'information

.SPLRCT a progressé de 1,6%, tandis que l'indice des services de communication .SPLRCL a gagné 1%. Les valeurs financières

.SPSY ont également progressé de 0,6%.

Les valeurs technologiques ont poursuivi leurs gains de mardi, lorsque le Nasdaq a gagné plus de 1 %, grâce à l'amélioration du sentiment à l'égard des valeurs liées à l'intelligence artificielle.

Le président américain Donald Trump s'est vanté des gains boursiers dans son discours sur l'état de l'Union mardi et a déclaré que "presque tous" les pays et les entreprises veulent s'en tenir aux accords tarifaires et d'investissement précédemment conclus avec les États-Unis.

Les droits de douane temporaires de 10 % imposés par M. Trump sont entrés en vigueur mardi, après l'arrêt de principe rendu par la Cour suprême la semaine dernière. Il a ensuite déclaré que le prélèvement serait de 15 %, mais il n'a pas précisé quand et s'il s'appliquerait.

En ce qui concerne les résultats, Axon Enterprise AXON.O a grimpé de 19,6 % après que le fabricant de pistolets à impulsion électrique a battu les estimations de bénéfices du quatrième trimestre , tandis que Workday WDAY.O a chuté de 4 % après que le fabricant de logiciels d'entreprise a prévu des revenus d'abonnement pour l'année fiscale 2027 inférieurs aux estimations.

Les actions de Lowe's Companies LOW.N ont chuté de 4,2 % après que le distributeur de produits d'amélioration de la maison ait prévu des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux estimations.

Les actions de GoDaddy GDDY.N ont chuté de 15,8 % après que le fournisseur de services Internet ait prévu des revenus annuels inférieurs aux attentes de Wall Street.

First Solar FSLR.O a perdu12,9% après que le fabricant de panneaux solaires ait prévu un chiffre d'affaires annuel de inférieur aux estimations.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,28 contre 1 sur le NYSE et de 1,78 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 40 nouveaux records sur 52 semaines et 8 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 85 nouveaux records et 53 nouveaux records à la baisse.

Valeurs associées

AXON ENTERPRISE
549,6266 USD NASDAQ +24,21%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 259,96 Pts Index Ex +0,17%
FIRST SOLAR
206,1999 USD NASDAQ -15,22%
GODADDY RG-A
76,980 USD NYSE -16,71%
LOWE'S COM
264,840 USD NYSE -4,90%
NASDAQ Composite
23 053,73 Pts Index Ex +0,83%
NVIDIA
196,0600 USD NASDAQ +1,66%
S&P 500
6 919,33 Pts CBOE +0,42%
S&P 500 INDEX
6 919,33 Pts CBOE +0,42%
WORKDAY-A
127,7700 USD NASDAQ -1,89%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des membres du groupe armé M23 devant les mines de coltan à Rubaya, le 5 mars 2025 en RDC ( AFP / Camille Laffont )
    RDC: attaques des forces de Kinshasa sur plusieurs fronts contre le groupe armé M23
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:08 

    Les forces de Kinshasa mènent mercredi des attaques sur plusieurs fronts contre le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), avec l'appui de drones qui ont frappé le groupe armé à proximité de l'un des principaux gisements de coltan au monde. ... Lire la suite

  • L'Assemblée nationale se prononcera à nouveau mercredi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )
    Les députés s'apprêtent à voter de nouveau sur l'aide à mourir
    information fournie par AFP 25.02.2026 17:02 

    L'Assemblée nationale s'apprête à se prononcer à nouveau mercredi après-midi sur la création d'un droit à l'aide à mourir, réforme sociétale majeure débattue depuis plusieurs années, et qui avait été largement adoptée en première lecture. Avant le scrutin sur l'ensemble ... Lire la suite

  • ( AFP / JEKESAI NJIKIZANA )
    Le Zimbabwe interdit l'exportation de tous les minerais bruts
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:53 

    Le Zimbabwe a ordonné mercredi l'interdiction de toute exportation de minerais bruts et de concentrés de lithium, une mesure destinée à renforcer le contrôle du gouvernement sur ses ressources minières essentielles à la transition énergétique. L'interdiction, avec ... Lire la suite

  • Le joueur de Manchester United Benjamin Sesko à Liverpool, le 23 février 2026. ( AFP / PAUL ELLIS )
    Foot: Manchester United renoue avec le profit après une cure d'austérité
    information fournie par Boursorama avec AFP 25.02.2026 16:44 

    Le club anglais Manchester United, l'un des plus prestigieux de la planète football, a annoncé mercredi une hausse de son bénéfice d'exploitation, dans un contexte de restructuration en profondeur qui a conduit à la suppression de centaines de postes. Le bénéfice ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank