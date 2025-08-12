Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des sommets, alors que l'inflation augmente modérément en juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices en hausse: Dow 1,06%, S&P 500 0,87%, Nasdaq 0,99%

Le S&P 500 et le Nasdaq en passe de clôturer à un niveau record

L'inflation de base américaine a augmenté de 3,1% en juillet

Alphabet en hausse après l'offre de Perplexity de 34,5 milliards de dollars pour le navigateur Chrome

(Mises à jour avec les prix de la mi-journée) par Johann M Cherian et Sanchayaita Roy

Les principaux indices de Wall Street ont augmenté mardi, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant des sommets après que des données aient montré que l'inflation avait augmenté conformément aux attentes en juillet, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait abaisser les taux d'intérêt le mois prochain.

Un rapport du département du travail a montré que l'indice des prix à la consommation (CPI) a augmenté de 0,2 % sur une base mensuelle en juillet, alors que l'inflation annuelle a été légèrement inférieure aux prévisions, suscitant des appels du président Donald Trump pour abaisser les taux d'intérêt.

Toutefois, une certaine prudence a été observée , les données suggérant que l'inflation sous-jacente a augmenté à son rythme le plus rapide en six mois en juillet, les marchés recherchant des signes que les tarifs douaniers et l'incertitude commerciale se répercutent sur les prix.

Les rendements des obligations du Trésor à court terme

US2YT=RR - qui reflètent les attentes en matière de taux d'intérêt - ont baissé et les contrats à terme sur les taux d'intérêt ont montré que les traders donnent 88,8 % de chances à la Fed d'abaisser les taux d'intérêt d'environ 25 points de base en septembre.

" Ils'agit encore des premières étapes de ce processus et au moment où la Fed commencera à réduire ses taux à l'automne, les données sur l'inflation commenceront probablement à enregistrer certaines de ces augmentations de prix plus directes, ce qui compliquera la décision de réduire les taux", a déclaré John Velis, stratège macroéconomique chez BNY.

Ces données interviennent également à un moment où la qualité des données économiques suscite de plus en plus d'inquiétudes, quelques semaines après que M. Trump a limogé le directeur du Bureau of Labor Statistics à la suite de révisions à la baisse des chiffres de l'emploi non agricole des mois précédents.

À 12h00 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 465,62 points, soit 1,06%, à 44 440,71, le S&P 500

.SPX a gagné 55,29 points, soit 0,87%, à 6 428,74 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 212,21 points, soit 0,99%, à 21 597,61.

Neuf des 11 secteurs du S&P 500 étaient en hausse, les services de communication .SPLRCL en tête après une hausse de 1,7%. Alphabet GOOGL.O a augmenté de 1,2 % après que Perplexity a fait une offre en espèces de 34,5 milliards de dollars pour acheter le navigateur Chrome de la société .

En outre, les États-Unis et la Chine ont prolongé leur trêve tarifaire jusqu'au 10 novembre, évitant ainsi l'imposition de droits de douane à trois chiffres sur les marchandises de l'un et de l'autre.

Les actions américaines se sont redressées ces dernières semaines, ce qui a permis à l'indice de référence S&P 500 d'atteindre son premier record en près de deux semaines, grâce aux bons résultats des entreprises technologiques, à l'apaisement des tensions commerciales et aux prévisions de baisse des taux d'intérêt.

Reflétant cette confiance, les données de BofA Global Research ont montré que les entrées dans les actions américaines la semaine dernière ont été les plus importantes depuis deux ans.

Les marchés surveillent les développements concernant le candidat de Trump, E.J. Antoni , au poste de commissaire du Bureau des statistiques du travail et les candidats potentiels pour le poste principal de la Fed.

Pendant ce temps, l'indice Russell 2000 .RUT , qui suit les sociétés à petite capitalisation .RUT , a également progressé de 2,1% pour atteindre un plus haut de deux semaines.

L'indice des compagnies aériennes .SPLRCALI a fait un bond de 7,9%, ce qui lui permet d'enregistrer sa plus forte hausse en un jour depuis plus d'un mois, après que les tarifs aériens aient augmenté de 4% en juillet.

Cardinal Health CAH.N a chuté de 7% après que le distributeur de médicaments ait déclaré qu'il achèterait la société de gestion des soins de santé Solaris pour 1,9 milliard de dollars.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,31 contre 1 sur le NYSE et de 2,3 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux plus hauts et 11 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 70 nouveaux plus hauts et 75 nouveaux plus bas.