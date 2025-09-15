Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des records au début de la semaine de réunion de la Fed ; Tesla progresse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.)

*

Indices en hausse: Dow 0,04%, S&P 500 0,36%, Nasdaq 0,56%

*

Alphabet atteint pour la première fois une valeur de marché de 3 000 milliards de dollars

*

Nvidia chute après l'enquête anti-monopole de la Chine

*

Tesla progresse: le directeur général Musk achète des actions pour une valeur d'un milliard de dollars

(Mise à jour après l'ouverture des marchés) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records intrajournaliers lundi, commençant la semaine avec la réunion de politique de la Réserve fédérale sur une note forte, tandis que les actions Tesla ont gagné suite à l'achat d'actions par le directeur général Elon Musk.

Le fabricant de véhicules électriques TSLA.O a bondi de 5,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis fin janvier après que les dépôts réglementaires ont révélé que Musk avait acquis pour près d'un milliard de dollars d'actions Tesla vendredi.

Cette semaine, la décision de la Fed concernant les taux d'intérêt occupera le devant de la scène, les investisseurs s'attendant largement à une réduction de 25 points de base mercredi à la suite d'une série d'indicateurs économiques indiquant une détérioration du marché de l'emploi.

Les opérateurs tablent sur un total de 68,9 points d'assouplissement de la politique monétaire d'ici à la fin de l'année 2025, selon les données compilées par LSEG.

"Tout le monde anticipe au moins une réduction (de 25 points de base), certains pensent à 50 points de base. C'est exagéré, mais le marché est certainement construit pour une réduction", a déclaré Joe Saluzzi, co-responsable du négoce d'actions chez Themis Trading.

"Tout ce qui serait inférieur à ce (25 points de base) serait une grave déception et nous aurions une vente très, très brutale."

Les gains de Tesla ont stimulé le secteur de la consommation discrétionnaire du S&P 500 .SPLRCD de 1,4 % à son plus haut niveau depuis près de neuf mois.

Le secteur des services de communication .SPLRCL a progressé de 1,8 % grâce à Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, qui a atteint pour la première fois une capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars.

À l'inverse, la baisse de 1,1 % de Nvidia NVDA.O a pesé sur le secteur technologique .SPLRCT . L'autorité chinoise de régulation des marchés a déclaré qu'elle poursuivrait son enquête sur le leader des puces d'IA après que les résultats préliminaires ont montré qu'il avait violé la loi anti-monopole du pays.

D'autres fabricants de puces américains, qui ont subi des pressions après que la Chine a lancé une enquête anti-discrimination sur les politiques commerciales des puces américaines et une enquête distincte sur les pratiques de dumping, ont atténué les baisses antérieures.

À 09h37 ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 20,02 points, ou 0,04%, à 45 854,24, le S&P 500

.SPX a gagné 23,54 points, ou 0,36%, à 6 607,83 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 123,71 points, ou 0,56%, à 22 264,81.

Les baisses de UnitedHealth UNH.N et de Home Depot HD.N ont limité les gains du Dow .

Les trois principaux indices de Wall Street avaient enregistré des gains hebdomadaires lors de la séance précédente, le Nasdaq et le S&P 500 ayant atteint des records intrajournaliers vendredi, les valeurs liées à la technologie étant restées résistantes.

Les principaux indices ont enregistré des performances positives jusqu'à présent en septembre, un mois considéré comme historiquement mauvais pour les actions américaines. L'indice de référence S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne au cours de ce mois depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

Parmi lesdernières données avant la réunion de la Fed des 16 et 17 septembre, le rapport sur les ventes au détail de mardi fournira des informations cruciales sur la santé des consommateurs américains,après une inflation légèrement plus élevée que prévu la semaine dernière.

Intel INTC.O a gagné 4,6 % après que le fabricant de puces a réduit ses prévisions de dépenses pour l'ensemble de l'année .

CoreWeave CRWV.O a bondi de 7,7 % après que l'opérateur de centres de données a signé un accord avec Nvidia qui garantit que le fabricant de puces achètera toute capacité résiduelle de nuage non vendue aux clients. La valeur initiale de l'accord est de 6,3 milliards de dollars.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 2,16 contre 1 sur le NYSE et de 1,53 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 12 nouveaux records sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 51 nouveaux records et 16 nouveaux plus bas.