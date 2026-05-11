Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des niveaux records, la bonne tenue du secteur des semi-conducteurs compensant les inquiétudes liées à l'Iran

par Ragini Mathur et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint lundi des records intrajournaliers, prolongeant le rebond de la semaine dernière, la vigueur des valeurs technologiques ayant compensé la flambée des prix du pétrole provoquée par l'impasse des négociations entre les États-Unis et l'Iran.

Le rejet rapide par le président américain Donald Trump de la réponse de l'Iran à une proposition de paix américaine a attisé les craintes que le conflit, qui dure depuis 10 semaines, ne s'éternise et ne continue de paralyser le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Cela a fait grimper les prix du brut LCOc1 CLc1 de près de 3%.

Malgré tout, la hausse des prix du pétrole n'a jusqu'à présent guère déstabilisé le marché dans son ensemble. Le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC ont tous deux clôturé à des niveaux records vendredi, soutenus par des résultats d'entreprises optimistes, un regain d'optimisme autour des valeurs des semi-conducteurs et un rapport mensuel solide sur l'emploi qui a mis en évidence la résilience continue de l'économie américaine.

Cette résilience pourrait être mise à l'épreuve cette semaine, alors que la saison des résultats touche à sa fin et que les investisseurs se tournent vers les données économiques clés.

Le rapport sur l'indice des prix à la consommation publié mardi devrait montrer une accélération de l'inflation en avril, reflétant la pression à la hausse sur les prix de l'énergie due au conflit au Moyen-Orient. Les données sur les prix à la production et les chiffres mensuels des ventes au détail sont également attendus plus tard dans la semaine.

« La liste des inquiétudes est longue, mais l'économie ne cesse de donner tort aux pessimistes », a déclaré Robert Edwards, directeur des investissements chez Edwards Asset Management

« Les grandes entreprises technologiques ont retrouvé leur leadership, soutenues par des revenus et des bénéfices solides et en hausse. Ces titres sont au cœur de tous les grands thèmes séculaires. »

À 12 h 15 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 3,66 points, soit 0,01 %, à 49 605,50, l'indice S&P 500 .SPX gagnait 24,74 points, soit 0,33 %, à 7 423,67 et l'indice Nasdaq Composite .IXIC gagnait 104,59 points, soit 0,40 %, à 26 351,67.

.SPLRCM L' du secteur de l'énergie et celui des matériaux du S&P 500 ont mené la hausse des secteurs lundi, progressant respectivement .SPNY de 2,1 % et 1,4 %, tandis que l' des valeurs technologiques de premier plan a gagné 1,1%.

Nvidia NVDA.O et Micron Technology MU.O ont dynamisé le secteur, progressant respectivement de 3,2 % et 6,3%. Qualcomm QCOM.O a bondi de 9,3 % pour atteindre un niveau record.

Intel INTC.O a progressé de 2,4 % après avoir bondi de 14 % vendredi à la suite d'un rapport faisant état d'un accord préliminaire sur la fabrication de puces avec Apple AAPL.O .

Une autre information à surveiller est la rencontre entre Trump et le président chinois Xi Jinping prévue plus tard cette semaine, au cours de laquelle les deux dirigeants devraient discuter de l'Iran, de Taïwan, de l'intelligence artificielle et des armes nucléaires, tout en évaluant la possibilité de prolonger un accord sur les minéraux critiques.

Parmi les grands noms qui doivent publier leurs résultats cette semaine figurent le géant des réseaux technologiques Cisco CSCO.O et le fabricant d'équipements pour semi-conducteurs Applied Materials AMAT.O , tandis que les poids lourds Nvidia et Walmart WMT.O doivent publier leurs résultats plus tard dans le mois.

Le géant des médias Fox Corp FOXA.O a progressé de 1,7 % après avoir dépassé les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du troisième trimestre .

Par ailleurs, certaines actions de compagnies aériennes ont reculé, la hausse des prix du pétrole menaçant de réduire leurs marges. Southwest Airlines LUV.N , Delta Air Lines DAL.N , Alaska Air ALK.N et United Airlines UAL.O ont chuté de 4 % à 1,6%.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que ceux en hausse, dans un rapport de 1,02 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,11 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 34 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 37 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 131 nouveaux plus hauts et 123 nouveaux plus bas.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))