Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent des niveaux record avant la réunion de la Fed ; Tesla bondit

Indices: Dow en baisse de 0,01%, S&P 500 en hausse de 0,45%, Nasdaq en hausse de 0,83%

Alphabet atteint pour la première fois une valeur de marché de 3 000 milliards de dollars

Nvidia chute après l'enquête anti-monopole de la Chine

Tesla progresse: le directeur général Musk achète des actions pour une valeur de 1 milliard de dollars

(Mise à jour des cours en fin de matinée) par Purvi Agarwal et Ragini Mathur

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records intrajournaliers lundi, donnant un ton positif à une semaine dominée par la réunion politique cruciale de la Réserve fédérale, tandis que les actions Tesla ont grimpé à la suite de l'achat d'actions par le directeur général Elon Musk.

Le fabricant de véhicules électriques TSLA.O a bondi de 6 % pour atteindre son niveau le plus élevé depuis la fin janvier après que les dépôts réglementaires ont révélé que Musk avait acquis près d'un milliard de dollars d'actions Tesla vendredi.

La décision de politique monétaire de la Fed pèse lourd sur le sentiment cette semaine, les acteurs du marché s'attendant largement à une réduction de 25 points de base à la suite de récentes données économiques signalant une faiblesse du marché de l'emploi.

"La discussion portera sur l'agressivité de l'action de la Fed, et le marché pourrait s'inspirer à court terme de la conférence de presse du président (Jerome) Powell", a déclaré Chris Larkin, directeur général du trading et de l'investissement chez E*TRADE de Morgan Stanley.

"Les données sur l'inflation de la semaine dernière étaient mitigées, et la Fed pourrait rappeler à tout le monde qu'elle se concentre peut-être sur l'emploi maintenant, mais qu'elle n'a pas oublié l'autre moitié de son mandat."

Les opérateurs tablent sur un total de68,6 points d'assouplissement de la politique monétaire d'ici fin 2025, selon les données compilées par LSEG.

Les gains de Tesla ont stimulé le secteur de la consommation discrétionnaire du S&P 500 .SPLRCD de 1,7 % à son plus haut niveau depuis près de neuf mois.

Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a atteint un niveau record et a dépassé la capitalisation boursière de 3 000 milliards de dollars, ce qui a stimulé le secteur des services de communication .SPLRCL .

Nvidia NVDA.O a réduit ses pertes du début de la séance. Il avait glissé après que le régulateur du marché chinois ait déclaré qu'il poursuivrait une enquête sur le leader des puces IA après que les résultats préliminaires aient montré qu'il avait violé la loi anti-monopole du pays.

D'autres fabricants de puces, qui ont subi des pressions après que la Chine a lancé une enquête anti-discrimination sur les politiques commerciales des États-Unis en matière de puces et une enquête distincte sur les pratiques de dumping, ont atténué les baisses antérieures.

A 12:02 p.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 5,86 points, ou 0,01%, à 45,828.28, le S&P 500 .SPX a gagné 29,50 points, ou 0,45%, à 6,613.79 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 184,13 points, ou 0,83%, à 22,325.23.

Les baisses de Sherwin-Williams SHW.N et de McDonald's

MCD.N ont limité les gains du Dow.

Les trois principaux indices de Wall Street avaient enregistré des gains hebdomadaires lors de la séance précédente, le Nasdaq et le S&P 500 ayant atteint des records intrajournaliers vendredi, les valeurs liées à la technologie étant restées résistantes.

Les principaux indices ont enregistré des performances positives jusqu'à présent en septembre, un mois considéré comme historiquement mauvais pour les actions américaines. L'indice de référence S&P 500 a perdu 1,5 % en moyenne au cours de ce mois depuis 2000, selon les données compilées par LSEG.

Parmi lesdernières données avant la réunion de la Fed des 16 et 17 septembre, le rapport sur les ventes au détail de mardi fournira des informations cruciales sur la santé des consommateurs américains,après une inflation légèrement plus élevée que prévu la semaine dernière.

Intel INTC.O a gagné 3,8 % après que le fabricant de puces ait réduit ses prévisions de dépenses pour l'ensemble de l'année .

CoreWeave CRWV.O a bondi de 6,2 % après que l'opérateur de centres de données a signé un accord avec Nvidia qui garantit que le fabricant de puces achètera toute capacité résiduelle de nuage non vendue aux clients. La valeur initiale de l'accord est de 6,3 milliards de dollars.

Kerrisdale Capital a révélé une position courte sur CoreWeave.

Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,87 contre 1 sur le NYSE et de 1,16 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux sommets sur 52 semaines et sept nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 101 nouveaux sommets et 47 nouveaux creux.