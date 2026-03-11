Le S&P 500 et le Dow Jones terminent en baisse, l'escalade de la guerre en Iran ayant sapé l'appétit pour le risque

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'AIE accepte de libérer 400 millions de barils de pétrole des réserves stratégiques

* Les prix à la consommation aux États-Unis augmentent comme prévu en février

* Les valeurs financières chutent à la suite d'informations selon lesquelles JPMorgan resserre les prêts de crédit privé

* Les actions d'Oracle augmentent grâce à des prévisions de revenus optimistes pour 2027

(Mises à jour jusqu'à la clôture du marché) par Stephen Culp et Johann M Cherian

Les actions américaines ont clôturé en baisse mercredi, les marchés ayant largement ignoré un rapport sur l'inflation peu convaincant, se concentrant plutôt sur l'intensification des hostilités et les répercussions croissantes liées à la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Le commerce a été agité pendant la majeure partie de la session, les investisseurs étant pris dans une lutte acharnée contre les inquiétudes liées à l'approvisionnement en pétrole. L 'Iran a continué d'attaquer les navires dans le détroit d'Ormuz, mais l' OPEP a assuré aux marchés que l'Arabie saoudite avait augmenté sa production et l'Agence internationale de l'énergie (AIE) a accepté de libérer 400 millions de barils de pétrole de ses réserves stratégiques.

Le Dow Jones a enregistré la plus forte baisse en pourcentage parmi les trois principaux indices boursiers américains, tandis que les fabricants de puces .SOX ont soutenu le Nasdaq, à forte composante technologique.

L'indice des prix à la consommation du département du travail (CPI) indique que l'inflation est restée modérée le mois dernier, ce qui correspond aux attentes des analystes.

La croissance annuelle de l'IPC est maintenant à moins d'un demi-point de pourcentage de l'objectif de 2% de la Réserve fédérale américaine. Cependant, les marchés ont ignoré le rapport, car il est antérieur à la guerre contre l'Iran, qui a fait monter en flèche les prix du pétrole brut et pourrait alimenter l'inflation.

Les craintes inflationnistes ont augmenté après que le commandement militaire iranien a déclaré que le monde devrait se préparer à ce que les prix du brut atteignent 200 dollars le baril , soit plus du double de leur niveau actuel.

"Dans un environnement aussi incertain, les marchés et les investisseurs sont en quelque sorte affamés de tout signal, dans un sens ou dans l'autre", a déclaré Matthew Keator, associé directeur du Keator Group, une société de gestion de patrimoine située à Lenox, dans le Massachusetts. "Il y a eu des informations fausses ou inexactes, et les marchés ont été influencés par ce type de nouvelles

"Tout tourne autour du consommateur et de la manière dont le choc d'une augmentation durable des prix du pétrole va affecter son portefeuille et ses habitudes de consommation", a ajouté M. Keator.

La Fed devrait laisser son taux d'intérêt directeur inchangé lors de sa prochaine réunion, au cours de laquelle les décideurs politiques évalueront probablement la possibilité d'une flambée des prix par rapport aux signes d'un ralentissement du marché de l'emploi, une combinaison qui soulève des inquiétudes quant à une stagflation potentielle.

je pense que le terme "transitoire" pourrait revenir", a déclaré Chuck Carlson, directeur général d'Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana. "Je pense qu'ils sont probablement plus préoccupés par l'emploi que par l'inflation à l'heure actuelle, en dépit de la flambée du pétrole

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 5,93 points, soit 0,09%, pour terminer à 6 775,55 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 17,16 points, soit 0,08%, à 22 714,27. Le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 291,12 points, soit 0,61%, à 47 415,39.

Oracle ORCL.N a dopé les actions du secteur technologique .SPLRCT après avoir fourni des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes en raison des prévisions selon lesquelles le boom des dépenses liées à l'intelligence artificielle se prolongera jusqu'en 2027.

JPMorgan Chase JPM.N a déprécié la valeur de certains prêts détenus par des groupes de crédit privés et resserre ses prêts au secteur, selon un rapport.

Les actions d'Ares Management ARES.N et d'Apollo Global

APO.N ont toutes deux chuté à la suite de cette nouvelle.

Campbell's CPB.O a chuté après que la société de produits alimentaires emballés a réduit ses prévisions annuelles et averti d'une pression accrue au second semestre en raison de la révision des droits de douane américains.

La société de défense AeroVironment AVAV.O a chuté après avoir prévu 2026 un bénéfice ajusté inférieur aux estimations.