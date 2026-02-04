Le S&P 500 et le Dow Jones devraient ouvrir en hausse, les bénéfices de Lilly et de Super Micro atténuant les craintes concernant les logiciels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Futures: Dow en hausse de 0,25%, S&P 500 en hausse de 0,12%, Nasdaq en baisse de 0,27%

Advanced Micro Devices en baisse suite à la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires trimestriel

SMCI bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

Eli Lilly progresse après avoir prévu un bénéfice 2026 supérieur aux estimations

(Mise à jour avec les commentaires des analystes, les prix avant la cloche) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Le S&P 500 et le Dow Jones étaient prêts à ouvrir en hausse mercredi, suite aux résultats positifs d'Eli Lilly et de Super Micro Computer, tandis que les investisseurs ont évité de faire de gros paris sur les logiciels et les stocks de nuages après une chute brutale au cours de la session précédente.

L'indice des logiciels et des services .SPLRCIS , qui regroupe plusieurs grandes sociétés de logiciels et d'informatique dématérialisée, a chuté pour la cinquième séance consécutive mardi, perdant plus de 12 % sur la période, sa plus forte série de pertes depuis mars 2020.

Les pertes reflètent les préoccupations persistantes sur la façon dont les progrès rapides de l'intelligence artificielle pourraient bouleverser les modèles commerciaux de logiciels de longue date.

CrowdStrike CRWD.O était légèrement en baisse, tandis qu'Intuit INTU.O et Adobe ADBE.O étaient en baisse de plus de 1,3 % chacun, dans les échanges de pré-marché.

Pendant ce temps, les contrats à terme du Nasdaq sont restés à la traîne, Advanced Micro Devices AMD.O ayant chuté de 9,8 %, après que la société ait prévu une légère baisse de son chiffre d'affaires trimestriel.

Mais les fortes hausses d'Eli Lilly LLY.N et de Super Micro Computer ont soutenu le marché. Les actions du fabricant de médicaments ont augmenté de 8,9 % après que la société ait prévu un bénéfice pour 2026 supérieur aux attentes de Wall Street.

Les actions de Super Micro Computer SMCI.O ont bondi de 9,8 % après que la société a relevé ses prévisions de revenus annuels sur la base d'une demande soutenue pour ses serveurs optimisés pour l'IA, les entreprises augmentant la capacité de leurs centres de données.

"Les bénéfices solides soutiennent les valorisations du marché et ce que nous avons vu, c'est que la croissance des bénéfices s'est élargie à d'autres secteurs que celui de la technologie", a déclaré Sean Clark, directeur des investissements chez Clark Capital.

À 08:31 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 123 points, ou 0,25 S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 8 points, ou 0,12%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en baisse de 69 points, ou 0,27%.

Alphabet GOOGL.O a augmenté de 1,1 % avant ses résultats, attendus après la clôture des marchés, tandis qu'Amazon AMZN.O a légèrement augmenté de 0,2 % avant la publication de ses résultats jeudi.

Les marchés examineront attentivement les résultats des "Sept Magnifiques" pour voir si les plans de dépenses massives en capital produisent le type de rendement qui justifie leurs valorisations élevées.

Le marché de l'IA, de plus en plus encombré, a également poussé les investisseurs à se tourner vers les petites capitalisations sous-évaluées et d'autres secteurs négligés du marché.

"Nous avons assisté à un transfert de leadership des sociétés technologiques de croissance à grande capitalisation vers d'autres secteurs, tels que les petites capitalisations, qui ont assumé un rôle de chef de file. Les valeurs technologiques et les valeurs de croissance à grande capitalisation sont quelque peu reléguées au second plan", a ajouté M. Clark.

Le Russell 2000 .RUT à petite capitalisation et le S&P 400

.SP400 à moyenne capitalisation ont terminé en hausse de 0,3 % et 0,2 %, respectivement, mardi. Le Russell 2000 était en passe de réaliser un gain hebdomadaire de plus de 1 %, contre un léger recul pour le S&P 500.

Mondelez MDLZ.O a prévu une année en demi-teinte mardi, avertissant que les augmentations de prix dissuadaient les acheteurs soucieux des coûts dans un contexte d'incertitude macroéconomique. Les actions du propriétaire de Cadbury ont chuté de 3,5 % dans les échanges avant bourse.

Chipotle Mexican Grill CMG.O a chuté de 6,4 % après que la chaîne de burritos a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter les prix des menus cette année, tout en prévoyant que les marges resteraient sous pression car les clients se retirent des restaurants.

FIN DU "SHUTDOWN", DONNÉES ATTENDUES

Le président américain Donald Trump a signé mardi un accord sur les dépenses, mettant fin à la fermeture partielle du gouvernement qui avait entravé la publication de données clés sur le marché du travail cette semaine.

Le gouvernement devrait maintenant annoncer la date de publication des données clés sur les emplois non agricoles et sur le JOLTS. En leur absence, les marchés devront s'en remettre à des fournisseurs de données privés.

Le rapport national sur l'emploi d'ADP a montré que les emplois privés aux États-Unis ont augmenté moins que prévu en janvier.

Les chiffres définitifs de l'indice PMI composite de S&P Global sont attendus peu après l'ouverture des marchés.