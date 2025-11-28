Le S&P 500 enregistre des gains hebdomadaires et mensuels ; les rendements du Trésor progressent

Les actions américaines ont terminé en hausse lors d'une séance tronquée, après les fêtes de fin d'année, vendredi, qui a été compliquée par une panne d'un opérateur boursier, alors que les investisseurs fermaient le livre sur un mois tumultueux et commençaient la saison des achats de Noël. Les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement progressé au cours de la journée, les rendements du Trésor de référence se sont renforcés et l'or a progressé. "La journée d'aujourd'hui a été marquée par une tendance à la hausse habituelle à faible volume en raison des fêtes de fin d'année, mais elle a clôturé une semaine très solide pour les investisseurs, l'optimisme concernant l'économie et les réductions potentielles étant de nouveau de mise", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group, à Omaha. Les trois indices ont progressé au cours de la semaine écourtée par les fêtes, en raison de l'optimisme croissant quant à la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine lors de sa réunion de décembre. Pour le mois, le S&P 500 et le Dow ont enregistré des gains marginaux. Le Nasdaq, en revanche, a enregistré une baisse de 1,5 % en novembre, l'appétit pour le risque s'étant émoussé en raison des inquiétudes persistantes concernant les valorisations excessives des valeurs technologiques. "C'était un mois en dents de scie", a ajouté M. Detrick. "Nous sommes passés du pire mois de novembre depuis la grande crise financière à la meilleure semaine de Thanksgiving pour les actions depuis 2012 "Et maintenant, nous croyons toujours que le Père Noël va venir en ville avec un rallye potentiel de fin d'année." PANNE DU CME RÉSOLUE Une panne chez CME Group , le plus grand opérateur boursier au monde, a semé la pagaille sur les marchés financiers en bloquant les transactions sur sa plateforme de devises et sur les contrats à terme, affectant les devises, les matières premières, les bons du Trésor et les actions. Le problème a été résolu à moins d'une heure de l'ouverture du marché américain. Les transactions sur les actions américaines se terminent à 13 heures ET (1800 GMT), tandis que le marché obligataire ferme une heure plus tard. La période cruciale des achats pour les fêtes de fin d'année bat officiellement son plein et semble démarrer sur les chapeaux de roue . Les achats en ligne pour Thanksgiving ont augmenté de 5,3 %, selon Adobe Analytics, et bien que d'autres chiffres de vente préliminaires soient prometteurs, certains acheteurs ont exprimé leur prudence, soucieux de ne pas trop dépenser alors que l'inflation reste élevée et que le marché de l'emploi semble s'assouplir. "Les perspectives des consommateurs pour les fêtes de fin d'année sont mitigées", a déclaré Tim Ghriskey, stratège principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "Les contrats à terme de la Fed indiquent une réduction de 25 points de base du taux des fonds de la Fed, mais ce pourcentage fluctuera d'ici la réunion de la Fed. Il y a certainement des inquiétudes concernant les consommateurs et l'économie." Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 289,30 points, soit 0,61%, à 47 716,42, le S&P 500 .SPX a gagné 36,48 points, soit 0,54%, à 6 849,09 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 151,00 points, soit 0,65%, à 23 365,69. Les actions européennes ont terminé la session avec des gains modestes pour la journée et le mois, enregistrant leur plus longue série de gains mensuels depuis mars 2024, alors que les paris croissants d'une réduction des taux de la Fed et les progrès vers un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine ont soutenu le sentiment. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a augmenté de 4,29 points, soit 0,43%, pour atteindre 1 004,99. L'indice paneuropéen STOXX 600 .STOXX a progressé de 0,25%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300 .FTEU3 a gagné 5,64 points, soit 0,25%. Le dollar a enregistré sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis la fin du mois de juillet, en raison de la probabilité croissante d'un nouvel assouplissement monétaire de la part de la Fed. L'indice du dollar =USD , qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a baissé de 0,07% à 99,46, avec l'euro EUR= en hausse de 0,04% à 1,16 $. Face au yen japonais JPY= , le dollar s'est affaibli de 0,1% à 156,15. Les rendements des obligations du Trésor américain ont progressé au cours d'une journée à faible volume. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a augmenté de 1,7 point de base à 4,015%, contre 3,998% mercredi en fin de journée. Le rendement des obligations à 30 ans US30YT=RR a augmenté de 2,1 points de base à 4,6648%, contre 4,644% mercredi soir. Le rendement de l'obligation à deux ans US2YT=RR , qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,4 point de base à 3,495%, contre 3,481% mercredi en fin de journée. Les contrats à terme sur le pétrole ont été mitigés, le WTI affichant un gain et le Brent une légère baisse à la suite de la panne du CME, tandis que les investisseurs gardaient un œil sur les négociations de paix prolongées entre la Russie et l'Ukraine et attendaient les résultats d'une réunion de l'OPEP+ dimanche pour obtenir des indices sur les changements potentiels de la production. Le brut américain CLc1 a augmenté de 0,65% à 59,03 dollars le baril et le Brent LCOc1 a chuté à 63,29 dollars le baril, en baisse de 0,08% sur la journée. Le prix de l'or est en passe de réaliser des gains mensuels grâce à l'optimisme de la Fed quant à la réduction des taux d'intérêt. L'or au comptant XAU= a augmenté de 1,51% à 4 220,46 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain GCc1 ont augmenté de 1,41% à 4 223,90 dollars l'once.