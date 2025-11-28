 Aller au contenu principal
Le S&P 500 enregistre des gains hebdomadaires et mensuels ; les rendements du Trésor progressent
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 20:26

Les actions américaines ont
terminé en hausse lors d'une séance tronquée, après les fêtes de
fin d'année, vendredi, qui a été compliquée par une panne d'un
opérateur boursier, alors que les investisseurs fermaient le
livre sur un mois tumultueux et commençaient la saison des
achats de Noël.
    Les trois principaux indices boursiers américains ont
légèrement progressé au cours de la journée, les rendements du
Trésor de référence se sont renforcés et l'or a progressé.
    "La journée d'aujourd'hui a été marquée par une tendance à
la hausse habituelle à faible volume en raison des fêtes de fin
d'année, mais elle a clôturé une semaine très solide pour les
investisseurs, l'optimisme concernant l'économie et les
réductions potentielles étant de nouveau de mise", a déclaré
Ryan Detrick, stratège en chef du marché chez Carson Group, à
Omaha.
    Les trois indices ont progressé au cours de la semaine
écourtée par les fêtes, en raison de l'optimisme croissant quant
à la réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale
américaine lors de sa réunion de décembre.
    Pour le mois, le S&P 500 et le Dow ont enregistré des gains
marginaux. Le Nasdaq, en revanche, a enregistré une baisse de
1,5 % en novembre, l'appétit pour le risque s'étant émoussé en
raison des inquiétudes persistantes concernant les valorisations
excessives des valeurs technologiques.
    "C'était un mois en dents de scie", a ajouté M. Detrick.
"Nous sommes passés du pire mois de novembre depuis la grande
crise financière à la meilleure semaine de Thanksgiving pour les
actions depuis 2012
     "Et maintenant, nous croyons toujours que le Père Noël va
venir en ville avec un rallye potentiel de fin d'année."
  
    
    PANNE DU CME RÉSOLUE
    Une panne chez CME Group , le plus grand opérateur
boursier au monde, a semé la pagaille sur les marchés financiers
en bloquant les transactions sur sa plateforme de devises et sur
les contrats à terme, affectant les devises, les matières
premières, les bons du Trésor et les actions. Le problème a été
résolu à moins d'une heure de l'ouverture du marché américain.
    Les transactions sur les actions américaines se terminent à
13 heures ET (1800 GMT), tandis que le marché obligataire ferme
une heure plus tard.
    La période cruciale des achats pour les fêtes de fin d'année
bat officiellement son plein et semble démarrer sur les chapeaux
de roue . Les achats en ligne pour Thanksgiving ont
augmenté de 5,3 %, selon Adobe Analytics, et bien que d'autres
chiffres de vente préliminaires soient prometteurs, certains
acheteurs ont exprimé leur prudence, soucieux de ne pas trop
dépenser alors que l'inflation reste élevée et que le marché de
l'emploi semble s'assouplir.
    "Les perspectives des consommateurs pour les fêtes de fin
d'année sont mitigées", a déclaré Tim Ghriskey, stratège
principal de portefeuille chez Ingalls & Snyder à New York. "Les
contrats à terme de la Fed indiquent une réduction de 25 points
de base du taux des fonds de la Fed, mais ce pourcentage
fluctuera d'ici la réunion de la Fed. Il y a certainement des
inquiétudes concernant les consommateurs et l'économie."
    Le Dow Jones Industrial Average  .DJI  a gagné 289,30
points, soit 0,61%, à 47 716,42, le S&P 500  .SPX  a gagné 36,48
points, soit 0,54%, à 6 849,09 et le Nasdaq Composite  .IXIC  a
gagné 151,00 points, soit 0,65%, à 23 365,69.
    Les actions européennes  ont terminé la session avec
des gains modestes pour la journée et le mois, enregistrant leur
plus longue série de gains mensuels depuis mars 2024, alors que
les paris croissants d'une réduction des taux de la Fed et les
progrès vers un cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine ont
soutenu le sentiment.
    L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a
augmenté de 4,29 points, soit 0,43%, pour atteindre 1 004,99.
    L'indice paneuropéen STOXX 600  .STOXX  a progressé de
0,25%, tandis que l'indice européen FTSEurofirst 300  .FTEU3  a
gagné 5,64 points, soit 0,25%.
    Le dollar  a enregistré sa plus mauvaise performance
hebdomadaire depuis la fin du mois de juillet, en raison de la
probabilité croissante d'un nouvel assouplissement monétaire de
la part de la Fed.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure le billet vert par
rapport à un panier de devises comprenant le yen et l'euro, a
baissé de 0,07% à 99,46, avec l'euro  EUR=  en hausse de 0,04% à
1,16 $.
    Face au yen japonais  JPY= , le dollar s'est affaibli de
0,1% à 156,15.
    Les rendements des obligations du Trésor américain 
ont progressé au cours d'une journée à faible volume.
Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans
 US10YT=RR  a augmenté de 1,7 point de base à 4,015%, contre
3,998% mercredi en fin de journée.
    Le rendement des obligations à 30 ans  US30YT=RR  a augmenté
de 2,1 points de base à 4,6648%, contre 4,644% mercredi soir.
    Le rendement de l'obligation à deux ans  US2YT=RR , qui
évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt
de la Réserve fédérale, a augmenté de 1,4 point de base à
3,495%, contre 3,481% mercredi en fin de journée.
    Les contrats à terme sur le pétrole  ont été mitigés,
le WTI affichant un gain et le Brent une légère baisse à la
suite de la panne du CME, tandis que les investisseurs gardaient
un œil sur les négociations de paix prolongées entre la Russie
et l'Ukraine et attendaient les résultats d'une réunion de
l'OPEP+ dimanche pour obtenir des indices sur les changements
potentiels de la production.
    Le brut américain  CLc1  a augmenté de 0,65% à 59,03 dollars
le baril et le Brent  LCOc1  a chuté à 63,29 dollars le baril,
en baisse de 0,08% sur la journée.
    Le prix de l'or  est en passe de réaliser des gains
mensuels grâce à l'optimisme de la Fed quant à la réduction des
taux d'intérêt. L'or au comptant  XAU=  a augmenté de 1,51% à 4
220,46 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain
 GCc1  ont augmenté de 1,41% à 4 223,90 dollars l'once.

