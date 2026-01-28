Le S&P 500 en passe d'ouvrir à près de 7 000 avant la décision de la Fed et les résultats des grandes entreprises technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte de la syntaxe du titre)

Futures: Dow en baisse de 0,03%, S&P 500 en hausse de 0,2%, Nasdaq en hausse de 0,81%

AT&T gagne après une prévision de bénéfice annuel supérieure aux estimations

GE Vernova augmente ses prévisions de revenus pour 2026, les actions chutent

Meta, Microsoft et Tesla publient leurs résultats après la clôture du marché

par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

L'indice S&P 500 était en passe de s'approcher de la barre des 7 000 à l'ouverture du marché mercredi, alimenté par un gain dans les actions des sociétés à puce et alors que les investisseurs se préparent à une décision sur les taux de la Réserve fédérale ainsi qu'à une série de résultats des grandes entreprises technologiques.

Les contrats à terme sur l'indice de référence EScv1 se sont négociés en hausse de 0,2 % à 7 022,5 points, signalant que l'indice atteindrait un niveau record à l'ouverture.

Dans les échanges avant bourse, Nvidia NVDA.O a grimpé de 1,9%, Intel INTC.O a bondi de 5,4%, Micron MU.O a augmenté de 4% et Microchip Technology MCHP.O a gagné 6,5%. SK Hynix , un fournisseur clé de Nvidia, a annoncé un bénéfice trimestriel record et ASML a enregistré ses commandes les plus élevées du quatrième trimestre, déclenchant un rallye technologique de l'Europe à l'Asie.

La Fed se réunit plus tard dans la journée pour sa décision sur les taux d'intérêt, les décideurs politiques étant largement attendus pour maintenir les taux inchangés à 3,5 %-3,75 %. Les traders surveilleront la déclaration de la Fed et les remarques du président Jerome Powell, pour obtenir des indices sur la trajectoire future des taux.

Le S&P 500 avait rebondi et touché un record mardi, l'attention se portant sur les résultats après que les menaces du président américain Donald Trump d'acquérir le Groenland eurent entraîné des séances de vente au début du mois, faisant grimper en flèche l'or, valeur refuge.

"Alors que nous entrons dans la saison des résultats, l'optimisme est de plus en plus grand. La technologie est toujours suivie de près parce que les gens veulent voir si elle peut continuer à se comporter comme elle l'a fait récemment", a déclaré Louise Dudley, gestionnaire de portefeuille pour les actions mondiales chez Federated Hermes.

À 08:16 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 14 points, ou 0,03%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 211 points, ou 0,81%.

La banque centrale américaine, qui a récemment commencé à recevoir des données en temps réel sur la santé de l'économie après la fermeture partielle du gouvernement l'année dernière, navigue dans un brouillard de plus en plus politisé.

Cette réunion s'inscrit dans le contexte d'une enquête du ministère de la justice lancée au début du mois concernant M. Powell et des allusions de M. Trump à la nomination "prochaine" d'un successeur.

Les marchés estiment que la première baisse de taux n'interviendra qu'en juin, selon l'outil FedWatch de CME.

"MAG 7" DONNE LE COUP D'ENVOI DES BÉNÉFICES

Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O publient leurs résultats après la clôture du marché, donnant ainsi le coup d'envoi des "Sept Magnifiques" qui ont stimulé le commerce de l'IA, propulsant les marchés à des niveaux record.

Les valorisations élevées entraînant une rotation vers les secteurs sous-évalués du marché, les plans d'investissement du groupe seront surveillés de près, les investisseurs se demandant si les dépenses en matière d'IA justifient toujours les prix élevés.

Texas Instruments TXN.O a bondi de 7,4 % après que le fabricant de puces analogiques a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street. Starbucks SBUX.O a bondi de 8% après avoir enregistré une hausse plus importante que prévu de ses ventes comparables au premier trimestre. AT&T T.N a grimpé de 2,9% après que l'opérateur américain a annoncé un bénéfice annuel supérieur aux attentes du marché. Dans le secteur industriel, GE Vernova GEV.N a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, mais les actions ont reculé de 2,4 %. Textron TXT.N a chuté de 3 % après avoir annoncé un bénéfice fiscal inférieur aux estimations, tandis qu'Otis OTIS.N a chuté de 6 % après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a été inférieur aux attentes.

Meta a glissé de 0,3 %, tandis que Microsoft a augmenté de 0,1 % et Tesla a gagné 0,6 %. IBM IBM.N , qui doit également publier ses résultats après la clôture du marché, a légèrement progressé.

Seagate Technology STX.O a bondi de 10,4 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street. Son concurrent Western Digital WDC.O a augmenté de 7,7 %.