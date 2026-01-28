 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le S&P 500 en passe d'ouvrir à près de 7 000 avant la décision de la Fed et les résultats des grandes entreprises technologiques
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte de la syntaxe du titre)

*

Futures: Dow en baisse de 0,03%, S&P 500 en hausse de 0,2%, Nasdaq en hausse de 0,81%

*

AT&T gagne après une prévision de bénéfice annuel supérieure aux estimations

*

GE Vernova augmente ses prévisions de revenus pour 2026, les actions chutent

*

Meta, Microsoft et Tesla publient leurs résultats après la clôture du marché

par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

L'indice S&P 500 était en passe de s'approcher de la barre des 7 000 à l'ouverture du marché mercredi, alimenté par un gain dans les actions des sociétés à puce et alors que les investisseurs se préparent à une décision sur les taux de la Réserve fédérale ainsi qu'à une série de résultats des grandes entreprises technologiques.

Les contrats à terme sur l'indice de référence EScv1 se sont négociés en hausse de 0,2 % à 7 022,5 points, signalant que l'indice atteindrait un niveau record à l'ouverture.

Dans les échanges avant bourse, Nvidia NVDA.O a grimpé de 1,9%, Intel INTC.O a bondi de 5,4%, Micron MU.O a augmenté de 4% et Microchip Technology MCHP.O a gagné 6,5%. SK Hynix , un fournisseur clé de Nvidia, a annoncé un bénéfice trimestriel record et ASML a enregistré ses commandes les plus élevées du quatrième trimestre, déclenchant un rallye technologique de l'Europe à l'Asie.

La Fed se réunit plus tard dans la journée pour sa décision sur les taux d'intérêt, les décideurs politiques étant largement attendus pour maintenir les taux inchangés à 3,5 %-3,75 %. Les traders surveilleront la déclaration de la Fed et les remarques du président Jerome Powell, pour obtenir des indices sur la trajectoire future des taux.

Le S&P 500 avait rebondi et touché un record mardi, l'attention se portant sur les résultats après que les menaces du président américain Donald Trump d'acquérir le Groenland eurent entraîné des séances de vente au début du mois, faisant grimper en flèche l'or, valeur refuge.

"Alors que nous entrons dans la saison des résultats, l'optimisme est de plus en plus grand. La technologie est toujours suivie de près parce que les gens veulent voir si elle peut continuer à se comporter comme elle l'a fait récemment", a déclaré Louise Dudley, gestionnaire de portefeuille pour les actions mondiales chez Federated Hermes.

À 08:16 a.m. ET, le Dow E-minis YMcv1 était en baisse de 14 points, ou 0,03%, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 211 points, ou 0,81%.

La banque centrale américaine, qui a récemment commencé à recevoir des données en temps réel sur la santé de l'économie après la fermeture partielle du gouvernement l'année dernière, navigue dans un brouillard de plus en plus politisé.

Cette réunion s'inscrit dans le contexte d'une enquête du ministère de la justice lancée au début du mois concernant M. Powell et des allusions de M. Trump à la nomination "prochaine" d'un successeur.

Les marchés estiment que la première baisse de taux n'interviendra qu'en juin, selon l'outil FedWatch de CME.

"MAG 7" DONNE LE COUP D'ENVOI DES BÉNÉFICES

Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O publient leurs résultats après la clôture du marché, donnant ainsi le coup d'envoi des "Sept Magnifiques" qui ont stimulé le commerce de l'IA, propulsant les marchés à des niveaux record.

Les valorisations élevées entraînant une rotation vers les secteurs sous-évalués du marché, les plans d'investissement du groupe seront surveillés de près, les investisseurs se demandant si les dépenses en matière d'IA justifient toujours les prix élevés.

Texas Instruments TXN.O a bondi de 7,4 % après que le fabricant de puces analogiques a annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street. Starbucks SBUX.O a bondi de 8% après avoir enregistré une hausse plus importante que prévu de ses ventes comparables au premier trimestre. AT&T T.N a grimpé de 2,9% après que l'opérateur américain a annoncé un bénéfice annuel supérieur aux attentes du marché. Dans le secteur industriel, GE Vernova GEV.N a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, mais les actions ont reculé de 2,4 %. Textron TXT.N a chuté de 3 % après avoir annoncé un bénéfice fiscal inférieur aux estimations, tandis qu'Otis OTIS.N a chuté de 6 % après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a été inférieur aux attentes.

Meta a glissé de 0,3 %, tandis que Microsoft a augmenté de 0,1 % et Tesla a gagné 0,6 %. IBM IBM.N , qui doit également publier ses résultats après la clôture du marché, a légèrement progressé.

Seagate Technology STX.O a bondi de 10,4 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le troisième trimestre supérieurs aux attentes de Wall Street. Son concurrent Western Digital WDC.O a augmenté de 7,7 %.

Véhicules électriques

Valeurs associées

AT&T
22,965 USD NYSE 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 003,41 Pts Index Ex 0,00%
GE VERNOVA
693,410 USD NYSE 0,00%
IBM
293,690 USD NYSE 0,00%
INTEL
43,9350 USD NASDAQ +0,01%
META PLATFORMS
672,9700 USD NASDAQ 0,00%
MICROCHIP TECH
75,1600 USD NASDAQ 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
410,2400 USD NASDAQ 0,00%
MICROSOFT
480,6800 USD NASDAQ +0,02%
NASDAQ Composite
23 817,10 Pts Index Ex 0,00%
NVIDIA
188,5200 USD NASDAQ 0,00%
OTIS WORLDWIDE
90,540 USD NYSE 0,00%
S&P 500
6 978,60 Pts CBOE 0,00%
S&P 500 INDEX
6 978,60 Pts CBOE 0,00%
SEAGATE HLDGS
371,7600 USD NASDAQ 0,00%
STARBUCKS
95,7200 USD NASDAQ 0,00%
TESLA
430,9000 USD NASDAQ 0,00%
TEXAS INSTRUMENT
196,6300 USD NASDAQ 0,00%
TEXTRON INC
94,250 USD NYSE 0,00%
WESTERN DIGITAL
252,7400 USD NASDAQ +0,03%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) Jerome Powell, lors d'une conférence de presse à Washington, le 10 décembre 2025 ( AFP / SAUL LOEB )
    Taux d'intérêt de la Fed: un retour au statu quo se profile aux Etats-Unis
    information fournie par AFP 28.01.2026 15:46 

    La Réserve fédérale américaine (Fed) paraît prête mercredi à entamer 2026 comme elle a démarré 2025, au grand désarroi du président Trump: en laissant ses taux d'intérêt inchangés. Le deuxième et dernier jour de réunion de la banque centrale a démarré à 14H00 GMT, ... Lire la suite

  • Un smartphone devant un écran projetant le logo de Spotify
    Spotify dit avoir versé plus de $11 mds à l'industrie musicale en 2025
    information fournie par Reuters 28.01.2026 15:44 

    Spotify a déclaré mercredi avoir versé plus de 11 milliards de dollars (9,2 milliards d'euros) à ‍l'industrie musicale l'année dernière, ajoutant qu'il s'agissait du paiement annuel le plus important de l'histoire pour la musique de la part d'un ‌distributeur. ... Lire la suite

  • Lors de son lancement en 1999, la monnaie unique européenne était fixée à 1,17 dollar. ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )
    L’euro franchit 1,20 dollar : ce que cela implique pour l’Europe
    information fournie par Boursorama avec Media Services 28.01.2026 15:37 

    La monnaie européenne a dépassé mardi 27 janvier le seuil de 1,20 dollar, une première depuis 2021. Entre gain de pouvoir d’achat et difficultés pour certains secteurs exportateurs, les effets sont contrastés pour l'économie européenne. Le déclencheur a été l'indifférence ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street portée par la tech avant les résultats de grands noms du secteur
    information fournie par AFP 28.01.2026 15:35 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les valeurs technologiques donnant de l'élan au marché avant la publication des résultats de plusieurs grands noms du secteur, et à quelques heures d'une nouvelle décision de politique monétaire de la Réserve fédérale ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank